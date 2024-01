Feuerwehr löscht Kaminbrand in Kirchheimbolanden

Die Feuerwehr hat in Kirchheimbolanden am Samstagabend einen Kaminbrand in einem Mehrfamilienhaus gelöscht. Zwei Personen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Wie Matthias Groß, der Wehrleiter der Feuerwehr Kirchheimbolanden, sagte, hat es in der Wohnung der Familie stark nach Schwefel gerochen. Deswegen seien die zwei Personen, darunter ein Baby, vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Wohnung sei zunächst unbewohnbar. Ursache für den Brand in Kirchheimbolanden noch unklar In den beiden anderen Wohnungen des Hauses war nach Angaben des Wehrleiters niemand anwesend. Diese Wohnungen seien auch nicht so stark von dem Kaminbrand betroffen. Die Feuerwehr sei gegen 22.30 Uhr alarmiert worden und mit rund 45 Personen im Einsatz gewesen. Dieser habe bis nach 2:30 Uhr gedauert. Unter anderem habe man auch Brandgut aus dem Ofen entfernt. Was genau die Ursache für den Kaminbrand war, lässt sich laut dem Wehrleiter derzeit noch nicht sagen.