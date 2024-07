Schwül und weiter warm in RLP: Donnerstag drohen Unwetter

Rheinland-Pfalz drohen ab Donnerstagnachmittag Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Es bleibt sommerlich warm und zum Teil auch schwül.

Die unwetterartigen Regengüsse und Gewitter, die bereits für Mittwoch angekündigt waren, erwarten uns nun ab Donnerstagnachmittag. "Es brodelt regelrecht in der Atmosphäre", so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Dabei kann es Regen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter geben. Bereits in der Nacht zu Donnerstag könne es etwas regnen, jedoch nichts Dramatisches, so Schwanke.

Die Temperaturen sinken in der Nacht zu Donnerstag auf 16 bis 20 Grad. Im Laufe des Donnerstags steigen sie dann auf 24 bis 29 Grad.

Am Freitag und Samstag sommerlich warm mit Schauern

Am Freitag, aber auch am Samstag sind weitere Schauer vorhergesagt, aber nicht in der Intensität von Donnerstag. Die Temperaturen pendeln sich laut Vorhersage im leicht sommerlichen Bereich ein in den nächsten Tagen - und zwar zwischen 25 und 28 Grad. Zeitweise kann es schwül werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte angesichts der erwarteten Höchstwerte für den Mittwoch eine amtliche Hitzewarnung ausgegeben. "Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen", schreibt der DWD auf seiner Internetseite. "Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl."

Am heißesten war es laut DWD am Mittwoch in der Vorderpfalz mit Temperaturen bis zu 34 Grad. Am Mittelrhein seien mindestens 27 Grad erreicht worden und im Norden von Rheinland-Pfalz mindestens 25 Grad.