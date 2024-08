Ameisenplage in Herxheim

In Herxheim machen gerade Ameisen Schlagzeilen. Und zwar eine ganz besondere Art namens "Tapinoma Magnum". Sie wurde aus Nordafrika eingeschleppt und macht jetzt in Rheinland-Pfalz Probleme. Die erste Super-Kolonie dieser Ameisenart war in Limburgerhof in der Vorderpfalz entdeckt worden und nun breitet sich die Art offenbar aus.