Zehnkämpfer Niklas Kaul sieht bei den Olympischen Spielen seinen Teamkollegen Leo Neugebauer als Topfavoriten. Er selbst strebt bei den Sommerspielen seine Saisonbestleistung an.

Bereits in den vergangenen Wochen schweifte der Mainzer Zehnkämpfer Kaul immer wieder mit dem Kopf zu den Olympischen Spielen nach Paris ab. Wie ernähre ich mich vor Ort? Wie reagiere ich auf bestimmte Situationen im Wettkampf? Wie wird das Leben im Olympischen Dorf? Einige von vielen Fragen, die den Weltmeister 2019 beschäftigten. Der Fokus war bei Kaul über das Jahr hinaus voll auf Olympia ausgelegt. Sein komplettes Training ist auf dieses Event ausgerichtet.

Die Formkurve zeigte über die komplette Saison immer weiter nach oben. Kaul steigerte sich von Wettkampf zu Wettkampf. Bei der Europameisterschaft in Rom wurde er zuletzt Vierter. "Im Rückblick bin ich mit der EM wirklich zufrieden, weil das mein bester Zehnkampf seit der WM 2019 in Doha war", sagt Kaul. Obwohl Kaul bei den Europameisterschaften neue Bestleistungen im Weitsprung und Diskuswerfen erreichte, hatte ihm laut eigener Aussage dort noch die Schnelligkeit und Spritzigkeit gefehlt. Daran wurde im Training vor den Sommerspielen nochmal intensiv gearbeitet.

Niklas Kaul sieht Leo Neugebauer als Favoriten auf Olympia-Gold.

Die Favoritenrolle sieht er bei Olympia nicht bei sich, sondern bei Teamkollege Leo Neugebauer vom VfB Stuttgart. "Leo hat knapp 9.000 Punkte gemacht dieses Jahr. Er hat damit über 200 Punkte Vorsprung in der Weltjahresbestenliste. Klar ist er Topfavorit. Wenn er durchkommt, gewinnt er", so der Top-Athlet vom USC Mainz.

Ihm selbst spiele das allerdings auch in die Karten, weil das ein wenig den Druck von ihm nehme. Bei den vergangenen Sommerspielen in Tokio war das anders. Dort verletzte sich Kaul beim Hochsprung am rechten Fuß und musste wenig später aufgeben. Kaul hat sozusagen noch eine Rechnung mit den Olympischen Spielen offen und strebt in Paris seine Saisonbestleistung an.

Du kannst das Wort "vermeintlich" vor "Favorit" eigentlich streichen.

Noch keine Medaille für Niklas Kaul bei Olympischen Spielen

Olympisches Edelmetall hat Niklas Kaul noch nicht in seiner Vitrine. "Das ist die einzige Medaille, die mir bei Meisterschaften noch fehlt. Natürlich wäre das der Wahnsinn, wenn es klappt", sagt er. Übers Treppchen habe er in den vergangenen Tag allerdings wenig nachgedacht. Kaul will seinen Wettkampf in Paris erstmal in die richtige Richtung lenken. "Über Medaillen können wir uns Gedanken machen, wenn nur noch die 1.500 Meter zu laufen sind."

Natürlich wäre es der Wahnsinn.

Zehnkämpfer Niklas Kaul reist mit den Eltern nach Paris

In Frankreich wird der Weltmeister von seiner Familie unterstützt. Sein Vater ist als Trainer und Hauptansprechpartner mit dabei und seine Mutter sitzt als Zuschauerin auf der Tribüne. "Natürlich ist es für mich hilfreich, wenn meine Eltern mit dabei sind, weil wir im Stadion auch viel nonverbal kommunizieren und sie meine Körpersprache gut lesen können. Sie wissen dann, was ich als Korrektur im Wettkampf brauche."

In den letzten Wochen war der Mainzer am Ellenbogen noch ein wenig angeschlagen. Den wollte er bis zum Wettkampf schonen, um zu Olympia topfit zu sein. Damit es in Paris vielleicht mit der Familie eine Medaille zu feiern gibt.