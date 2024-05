Stefan Sander arbeitet als Autor bei SWR Sport. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

Zur Person Stefan Sander Stefan Sander ist Redakteur bei SWR Sport. Er hat an der Hochschule Mittweida Medienmanagement - Vertiefung Journalismus studiert und ein Redaktionsvolontariat bei einem Sportradiosender der Teutocast GmbH abgeschlossen. Er arbeitete vor seiner Zeit beim SWR unter anderem freiberuflich für den Mitteldeutschen Rundfunk. Stefan hat selbst Leistungssport betrieben und Fußball gespielt. Berufliche Laufbahn von Stefan Sander Stefan produzierte den Sportpodcasts - Durch die Blume in dem er mit Leistungssportlern und Sportlerinnen über Themen wie Bezahlung, Vorurteile und Missstände gesprochen hat. Außerdem wurde er beim Mitteldeutschen Hörfunkpreis in der Kategorie - Bester Beitrag ausgezeichnet. Ein besonderes Herzensprojekt war für ihn die Reportage zum Thema Trauerbewältigung bei Kindern für den YouTube-Kanal von MDR exactly. Seit Januar 2024 ist er beim Südwestrundfunk tätig. Heimat Leipzig Sein Antrieb Die Emotionen und Geschichten, die der Sport erzählt. Die meiste Zeit widmet er diesem Thema Fußball. Journalistisch prägend für Stefan Sander war Die Reportage für MDR "exactly" - Wie Kinder trauern. Als Autor hatte er einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen Die Herbstmeisterschaft in der Landesklasse Nord in seiner letzten aktiven Fußballsaison mit dem SV Liebertwolkwitz und das Tor zum 2:5 gegen Lipsia Eutritzsch.