Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:55 Uhr Versuchte Geldautomatensprengung in Partenheim Neulich stand ich vor meiner Bankfiliale in Mainz-Gonsenheim, um Geld abzuheben. Doch ich bekam keins. Aus Sicherheitsgründen, wie es hieß. Seit Monaten machen immer mehr Menschen im Land diese Erfahrung. Denn Geldautomaten werden immer häufiger nicht mehr aufgefüllt. Das soll potentielle Sprenger abschrecken. Trotzdem kommt es natürlich immer noch zu Geldautomatensprengungen oder derartigen Versuchen - so nun in Partenheim (Kreis Alzey-Worms). Dort haben Unbekannte am Morgen offenbar versucht, einen Automaten in die Luft zu jagen. Ein Anwohner alarmierte um kurz vor 5 Uhr die Polizei. Als diese am Tatort ankam, waren die Täter bereits weg. Nach ihnen wird gefahndet. Die Polizei berichtet von Aufbruchspuren am Automaten, eine Sprengung habe es augenscheinlich nicht gegeben. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Der Bereich rund um den Geldautomaten sei derzeit gesperrt, um Spuren zu sichern. Sendung am Do. , 18.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:42 Uhr Das Wetter in RLP: kühl, Regenschauer, vereinzelte Sonnenstrahlen Nicht nur im Hunsrück, sondern auch landesweit zeigt sich der April heute von seiner ungemütlichen Seite: Am Vormittag regnet es vielerorts, auf den Höhen kann Schnee fallen. Am Nachmittag wird es zwischen den Wolken und Schauern etwas freundlicher, mancherorts lässt sich sogar die Sonne blicken. Die Temperaturen bewegen sich im Tagesverlauf zwischen 7 und 12 Grad. Die weiteren Aussichten bleiben durchwachsen. Die Details kennt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke: Video herunterladen (28,3 MB | MP4)

6:28 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Der Landtag will sich heute mit der Kriminalitätsentwicklung in Rheinland-Pfalz beschäftigten. Dabei soll über die Zusammenhänge zwischen Täterherkunft und Kriminalität diskutieren werden. Die Situation der Krankenhäuser, der Tarifkonflikt in der Busbranche und der Umgang mit Wölfen im Land stehen am zweiten Tag der Plenarwoche ebenfalls auf Tagesordnung. Die Abgeordneten wollen zudem über die Kommunalfinanzen und die Verpflegung der rheinland-pfälzischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten diskutieren. Die Bistümer Limburg, Mainz, Trier und Speyer beteiligen sich an der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Ziel ist nach Angaben der Veranstalter, "die Welt in 72 Stunden ein Stück besser zu machen." Tausende junge Menschen engagieren sich bei sozialen, politischen und ökologischen Projekten. So soll beispielsweise das Außengelände einer Kita erneuert werden, außerdem werden für ein Tierheim Spenden gesammelt. Die Aktion läuft bis 21. April.

6:22 Uhr 🌨️ Schnee im Hunsrück: Bäume umgestürzt Achtung im Hunsrück: Solltet ihr dort heute Morgen mit dem Auto unterwegs sein, fahrt bitte vorsichtig! Denn seit dem frühen Morgen schneit es in der Region. Laut Polizei hat sich auf den Straßen eine geschlossene Schneedecke gebildet. Wie die Polizei in Idar-Oberstein mitteilte, sind in der Nähe von Rhaunen auf der L190 mehrere Bäume umgestürzt. Auch rund um Morbach und Hermeskeil schneit es. Größere Unfälle hat es bislang nicht gegeben. Die Räumdienste sind im Einsatz. Sendung am Do. , 18.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:19 Uhr Apple macht neue Aufnahmen in Deutschland Wundert euch nicht, wenn ihr in den kommenden Wochen Autos von Apple auf der Straße seht. Der US-Konzern schickt wieder Kamera-Fahrzeuge und Mitarbeiter mit Kamera-Rucksäcken durch Deutschland. Auf seiner Website gab der Konzern bekannt, dass ab heute und bis August neue Aufnahmen gemacht würden, um die digitalen Karten zu verbessern. Die Kamera-Rucksäcke werden an Orten eingesetzt, wo Autos nicht hinkommen, beispielsweise in Fußgängerzonen, Parks und Bahnhöfen. Apple versichert, dass Gesichter und Nummernschilder vor der Veröffentlichung unkenntlich gemacht werden. So sah das vor einigen Jahren aus, als Apple Aufnahmen in Frankreich machte. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach Sendung am Do. , 18.4.2024 0:00 Uhr, Die Nacht, SWR1

6:06 Uhr ⚽️ Auch die Bayern im Halbfinale der Champions League Bayern München hat nach Borussia Dortmund das Halbfinale in der Champions League erreicht. Der deutsche Rekordmeister gewann nach dem 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel das Rückspiel mit 1:0 gegen den FC Arsenal. Für die Bayern ist es die 13. Halbfinal-Teilnahme. Die Münchner treffen nun auf Real Madrid, während der BVB es mit Paris St. Germain zu tun bekommt. In dieser Konstellation ist wie 2013 ein deutsches Champions-Finale in Wembley möglich. Borussia Dortmund hatte am Dienstag durch ein 4:2 gegen Atletico Madrid das Halbfinale erreicht. Verteidiger Joshua Kimmich zeigt, wobei es bei seinem 1:0-Siegtreffer gegen Arsenal ankam - den Kopf. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller Sendung am Do. , 18.4.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:00 Uhr Urteil im Missbrauchsfall Edenkoben erwartet Der Fall hatte Rheinland-Pfalz erschüttert. Ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter schlägt kurz nach seiner Haftentlassung wieder zu. Im September 2023 soll er ein zehnjähriges Mädchen in Edenkoben auf dem Schulweg entführt und sexuell missbraucht haben. Der 62-Jährige war im Prozess vor dem Landgericht Landau geständig. Heute soll das Urteil fallen. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob Sicherungsverwahrung angeordnet wird. Die Staatsanwaltschaft fordert zwölf Jahre Haft sowie Sicherungsverwahrung für den Angeklagten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach