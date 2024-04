Unbekannte versuchen, Geldautomaten in Partenheim zu sprengen

per Mail teilen

Der große Knall blieb aus: Unbekannte haben am frühen Morgen versucht, in Partenheim (Alzey-Worms) einen Geldautomaten zu sprengen. Die Täter flohen unverrichteter Dinge.

Gegen 4:30 Uhr hatten Anwohner in Partenheim verdächtige Geräusche an einem Geldautomaten einer Bankfiliale gehört und die Polizei alarmiert. Sie beobachteten mindestens zwei Personen, die sich an dem Geldautomaten zu schaffen machten.

Unbekannte fliehen ohne Beute aus Partenheim

Offensichtlich gingen die Pläne der mutmaßlichen Geldautomatensprenger nicht auf: Sie flohen unverrichteter Dinge in einem dunklen Auto. Eventuell wurden sie bei ihrem Vorhaben gestört. Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Autobahnpolizei Heidesheim hatte unteren anderem einen Kontrollposten auf der A61 eingerichtet.

Sprengstoff-Gefahr? LKA untersucht Geldautomaten

Auch Experten des Landeskriminalamtes (LKA) waren vor Ort. Sie haben überprüft, ob die Unbekannten eventuell nicht doch ein explosives Mittel in den Geldautomaten gefüllt haben, sodass eine Gefahr von ihm ausgehen könnte. Inzwischen ist klar: Es wurden keine Sprengmittel gefunden. Die Kripo hat jetzt die Ermittlungen übernommen

Die Polizei bittet Menschen, die in der Nacht oder auch in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen rund um den Geldautomaten gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06131 - 65 3633 zu melden.