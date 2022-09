Geldautomat in Rohrbach schon wieder gesprengt

In der Südpfalz ist in Rohrbach ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei versucht, die Täter zu ermitteln. Der Geldautomat war vor zwei Jahren schon einmal gesprengt worden.

Die explosion war so heftig, dass die Tresortür bis auf die andere Straßenseite geschleudert wurde. SWR

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Rohrbach (Kreis Südliche Weinstraße) einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Täter in einem schwarzen Kombi mit Kölner Kennzeichen geflüchtet sein.

Es handelt sich um den einzigen Geldautomaten in Rohrbach. Er steht am Süpfalzcenter, dem großen Einkaufszentrum außerhalb des Ortes. Es sei ein Automat von Sparkasse und VR-Bank.

Das zerstörte Geldautomat-Häuschen wird nun mit Holzplatten verschlossen. SWR

Geldautomat war erst wieder eingebaut worden nach Sprengung

Wie die Polizei mitteilte, hat sich die Explosion gegen zwei Uhr in der Nacht ereignet. Dabei wurde der Geldautomat schwer beschädigt. Am frühen Donnerstagmorgen dauerte der Polizeieinsatz noch an. Ob und wie viel Geld entwendet wurde und welche Schadenssumme an dem Automaten entstanden ist, ist noch unklar.

So sah der Automat nach dem letzten Angriff an. Im Juli 2020 war er bereits gesprengt worden. SWR

Der Geldautomat war vor zwei Jahren schon einmal gesprengt worden. Damals hatte die Polizei die Täter geschnappt. Sie waren zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Nach SWR-Informationen wurde erst kürzlich ein neuer Automat am Südpfalzcenter eingebaut.