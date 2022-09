Massive Schäden durch Sprengung eines Geldautomaten in Lahr

Unbekannte haben in Lahr-Mietersheim in der Nacht einen Geldautomaten gesprengt. Die Detonation hatte enorme Wucht und war wohl kilometerweit zu hören.

Gegen halb vier am Morgen haben die Täter die Sprengung eines Geldautomaten an einem Gebäude in Lahr-Mietersheim (Ortenaukreis) initiiert. Die Detonation war laut Feuerwehr bis in den Nachbarstadtteil Sulz zu hören.

Den Helfern bot sich vor Ort ein Bild der Verwüstung. Im Gebäude waren zwei Wände eingestürzt. Trümmer lagen in einem Umkreis von rund 40 Metern verteilt. Acht Tonnen Schutt wurden im Laufe des Tages abtransportiert. Statiker haben aber inzwischen Entwarnung gegeben: Einsturzgefährdet ist das Gebäude nicht.

Schwer betroffen sind vor allem ein Nagelstudio direkt neben der Geldautomatenkammer und zwei weitere Geschäfte. Der Nagelsalon wurde laut Feuerwehr komplett zerstört. In den beiden anderen Läden habe es Wasserrohrbrüche gegeben. Die übrigen Geschäfte hätten wieder geöffnet.

Geld unter den Trümmern gefunden

Die Wucht der Detonation hat den Tätern wohl eher zum Nachteil gereicht. Sie konnten zwar unerkannt entkommen, aber ob sie Beute machen konnten, ist weiter unklar. Laut Polizei wurden unter den Trümmern Geldscheine gefunden. Diese würden jetzt gezählt und der Betrag mit dem Inhalt des Geldautomaten abgeglichen.

Auch dass die Täter verletzt wurden, sei nicht auszuschließen, so die Polizei. Die Gebäudeschäden übertreffen aller Voraussicht nach die Summe des Diebstahlschadens.