Wasserschutzpolizei holt Leiche aus dem Rhein bei Mainz

Die Mainzer Wasserschutzpolizei hatte am Sonntagnachmittag gleich zwei Einsätze auf dem Rhein: Zuerst hat sie eine Wasserleiche aus dem Fluss geholt und dann eine Person im Rhein gesucht.

Passanten haben die Leiche im Rhein entdeckt. Sie sahen sie in der Nähe des Ufers bei Mainz-Weisenau im Fluss treiben. Die Wasserschutzpolizei rückte aus und holte die Leiche aus dem Wasser. Im Mainzer Winterhafen haben die Beamten die Leiche an Land gebracht. Laut Polizei soll es sich um einen Mann handeln. Wer er ist, können die Einsatzkräfte noch nicht sagen.

Die Wasserschutzpolizei hat bei Mainz-Weisenau eine Leiche aus dem Rhein geborgen. Jetzt ermittelt die Kripo. BYC - Dennis Weber

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Leiche ist in die Rechtsmedizin gebracht worden. Ob sie obduziert wird, ist noch unklar. Das hängt davon ab, was die Ermittlungen der Kripo ergeben.

Zweiter Einsatz: Wasserschutzpolizei sucht Person im Rhein

Fast zeitgleich lief ein anderer Einsatz der Wasserschutzpolizei. Besucher des Rheinstrandes am Ufer von Mainz-Kastel in Höhe der Theodor-Heuss-Brücke hatten nämlich die Polizei alarmiert. Sie glaubten, gesehen zu haben, wie ein Mann am gegenüberliegenden Mainzer Rheinufer in den Fluss gerutscht ist.

Die Mainzer Wasserschutzpolizei suchte mit ihren hessischen Kollegen die Person, die in den Rhein gerutscht sein sollte. (Symbolbild) dpa Bildfunk Andreas Arnold

Die Mainzer und die hessische Wasserschutzpolizei suchten mit zwei Booten den Rhein ab. Auch ein Hubschrauber flog über den Rhein. Die Einsatzkräfte konnten allerdings keine männliche Person im Fluss finden. Nach zwei Stunden wurde die Suchaktion eingestellt.

Wasserleiche ist nicht die gesuchte Person

Die Wasserleiche hat laut Polizei mit der Suchaktion nichts zu tun. Sie wurde nämlich flussaufwärts gefunden und geborgen. Der Mann, der am Mainzer Rheinufer in den Fluss gerutscht sein soll, hätte den Rhein gegen die Strömung hoch schwimmen müssen, so die Beamten, und das sei nicht möglich.