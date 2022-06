Mann im Rhein vermisst

Ein 28-jähriger Mann aus Darmstadt ist möglicherweise bei Biebesheim im Rhein ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, soll er am Freitagabend in den Fluss gestiegen und kurze Zeit später untergegangen sein. Polizei und Rettungskräfte suchten eine Stunde erfolglos nach dem Mann. Auch am Samstag suchte die Wasserschutzpolizei Gernsheim noch einmal das Wasser und das Ufer vom Boot aus ab - doch auch diese Suche wurde nach Angaben des Polizeipräsidiums Südhessen erfolglos abgebrochen. Erst am Donnerstag war bei Bingen ein Familienvater in den Rhein gefallen und ertrunken.