Hitze-Wochenende in Rheinland-Pfalz steht bevor

In Deutschland wird es im Lauf der Woche immer heißer. Auch in Rheinland-Pfalz ist eine Hitzewelle für das lange Wochenende zu erwarten. Am Samstag könnten es bis zu 36 Grad werden.

Sonnenschein und Wärme bis zu 28 Grad werden im Südwesten bereits am Dienstag für Freibad-Wetter sorgen, während im Norden Deutschlands bei wechselnder Bewölkung und einzelnen Schauern die Temperaturen noch bei mäßigen 20 Grad liegen. Ab Dienstag setzt sich der Hochdruckeinfluss dann immer mehr durch. Bereits am Mittwoch können es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 26 bis 31 Grad in Rheinland-Pfalz werden. Erste Tropennacht des Jahres möglich In der Nacht zum Sonntag steht dem DWD zufolge mit Temperaturen durchgängig über 20 Grad die erste Tropennacht dieses Jahres an. Auch zum Beginn der kommenden Woche könnte es dem DWD-Trend zufolge in Rheinland-Pfalz sommerlich warm bleiben.