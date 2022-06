Vater ertrinkt vor seinen Kindern bei Bingen im Rhein

per Mail teilen

Am Donnerstagnachmittag ist ein Mann bei Bingen-Gaulsheim im Rhein ertrunken. Zuvor war er gemeinsam mit seinen Kindern und einem weiteren Mann in den Fluss gestürzt.

Nach Angaben der Polizei wollte der 49-Jährige in Bingen-Gaulsheim am Rheinstrand über eine sogenannte Buhne in Richtung des Ausläufers einer Rheininsel spazieren. Als Buhne wird ein meist rechtwinklig vom Ufer zur Flussmitte hin errichteter Damm bezeichnet. Mit dabei waren seine zwei Kinder im Alter von elf und acht Jahren sowie ein weiterer Mann.

Starke Strömung und Sog

In einiger Entfernung zum Ufer seien alle vier ins Wasser gestürzt. Die drei anderen konnten sich in Sicherheit bringen. Der Mann aus Bingen wurde jedoch durch die starke Strömung und den Sog unter Wasser gezogen. Er wurde in der Nähe der Unglücksstelle tot aus dem Wasser geborgen.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, die Gefahren der Strömungen zu unterschätzen. Auch geübte Schwimmer können leicht in lebensgefährliche Situationen geraten.