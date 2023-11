per Mail teilen

Bei Bingen ist am Donnerstagmittag ein Mann von einem fahrenden Güterschiff in den Rhein gefallen. Dabei habe der Mann Glück, dass er schnell gerettet werden konnte.

Der Mann war nämlich an einer der gefährlichsten Stellen im Rhein ins Wasser gefallen - in der Nähe des Binger Mäuseturms. Nach Angaben von Andreas Korn von der Wasserschutzpolizei ist die Strömung des Rheins an dieser Stelle besonders stark. Auch die derzeitige Wassertemperatur von etwa 11 Grad habe den Sturz zu einer gefährlichen Angelegenheit gemacht.

"Binger Mäuseturm ist eine der gefährlichsten Stellen im Rhein"

Schnell Hilfe war zufällig auf dem Rhein

Die Besatzung des Güterschiffs hatte über den Schiffsfunk den Sturz gemeldet. Der Mann konnte dann relativ schnell aus dem Wasser gezogen werden, da sich zufällig zwei Boote der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr in der Nähe befanden. Dennoch sei der Mann bis zur Rettung bereits eine Weile im Wasser gewesen, so Korn.

Auf dem Feuerwehrboot habe sich der Mann dann aufgewärmt. Inzwischen ist er wieder auf seinem Schiff in Richtung Mannheim.