Eine Gruppe Bergsteiger ist im Berchtesgadener Land abgerutscht, einer starb. Für den Abriss der Hochstraße Nord in LU müssen Eidechsen weichen. Das und mehr in unserem RLP-Newsticker.

9:37 Uhr Gute Nachrichten aus dem Pfälzerwald Nach dem vielen Regen in den vergangenen Monaten hat sich der Pfälzerwald von der Trockenheit erstmal erholt. Förster in der Pfalz sind zufrieden. Nach Angaben des Forstamtes Haardt in Landau hat der Regen in den zurückliegenden Wochen und Monaten die Wasserspeicher des Waldbodens gut gefüllt. Selbst der Grundwasserspiegel sei wieder deutlich gestiegen, so das Forstamt. Die schlechte Nachricht: Bei einem trockenen und heißen Frühling und Sommer könnten die Wasservorräte schnell wieder aufgebraucht sein. Daher könne nicht ausgeschlossen werden, dass es wieder zu einer Dürre in den Sommermonaten kommt. Eine Prognose sei zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, sagt ein Förster aus Neustadt. Sendung am Do. , 4.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:22 Uhr Das passierte am 4. April Historisches 1841: US-Präsident William H. Harrison stirbt nur 30 Tage nach seiner Amtseinführung an den Folgen einer Lungenentzündung. Es ist bis heute die kürzeste Amtszeit aller US-Präsidenten. Der Überlieferung nach soll er sich die Krankheit bei seiner Antrittsrede zugezogen haben, die er trotz Schneefall ohne Mantel hielt, um seine Gesundheit zu demonstrieren. 1925: Im Auftrag von Adolf Hitler wird ein Saal-Schutz für Veranstaltungen der NSDAP gegründet. Daraus geht später die Schutzstaffel hervor, besser unter der Abkürzung "SS" bekannt. Das Abzeichen der Organisation war in den vergangen Tagen Thema zahlreicher Diskussionen, weil die Nummer 44 auf den neuen Trikots der deutschen Nationalmannschaft an die sogenannten Siegrunen erinnerten. Inzwischen ist es nicht mehr möglich, Trikots mit dieser Nummer zu kaufen. Fußball DFB-Trikot: Rückennummer 44 bekommt neues Design Die Nummer erinnert an ein Symbol aus der Nazi-Zeit. Deshalb gibts erstmal keine personalisierten Shirts mehr. 9:00 Uhr DASDING DASDING 1949: In Washington wird der Nordatlantikpakt (NATO) von zwölf Staaten gegründet. Das Bündnis hat zum Ziel, sich gegenseitig militärisch und politisch zu unterstützen. Die Bundesrepublik tritt dem Bündnis 1955 bei. 1958: Das Peace-Zeichen ist erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen. Britische Atomwaffengegner zeigen das Symbol auf ihrem Ostermarsch in London, wo sie auf dem Weg zur Rüstungsfabrik in Aldermaston für die nukleare Abrüstung demonstrieren. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/United Archives | 91050/United_Archives/TopFoto

9:02 Uhr Kleine Träumerei: Wie es beim FCK weitergehen kann... Okay, okay, ich habe eigentlich gesagt, dass Fußball heute weniger Thema wird hier. Aber der 1. FC Kaiserslautern steht nun mal im Finale des DFB-Pokals. Alltäglich ist anders! Am 25. Mai trifft der FCK in Berlin auf Bayer Leverkusen. Doch nicht erst da wird es nochmal massiv spannend für die Fans der Roten Teufel: Derzeit steht der FCK in der Liga auf einem Relegationsplatz, der Verbleib in der 2. Liga ist noch nicht gewiss. Wer weiß, womöglich fällt da eine Entscheidung sogar erst am letzten Spieltag, am 19. Mai, gegen Braunschweig? Meine Kollegen Sebastian Stollhof und Johannes Zinßmeister aus Kaiserslautern haben mal vor sich hingeträumt, wie die Saison für den FCK ausgehen könnte...natürlich mit gutem Ausgang für die Roten Teufel! Kaiserslautern Mit Augenzwinkern: Auf was sich Fans der Lautrer noch freuen dürfen Träumen erlaubt: Von der großen FCK-Pokalsieger-Party bis Manchester Folgt auf den Einzug des FCK ins DFB-Pokal-Finale noch die ganz große Sause? Träumen ist heute mal erlaubt - natürlich mit mindestens einem Augenzwinkern. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Do. , 4.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:36 Uhr Ludwigshafen: Abstellflächen gegen rumliegende E-Scooter Vielen sind sie ein Dorn im Auge: E-Scooter, vor allem, wenn sie auf Geh- und Radwegen abgestellt werden oder rumliegen. Für Menschen mit Sehbehinderung etwa sind sie ein gefährliches Hindernis. Ludwigshafen will das Problem in den Griff bekommen und weist nun 100 Abstellflächen aus, in denen die Scooter abgestellt werden müssen. Wer das Gefährt anderswo abstellt, muss zahlen, denn die Ausleihgebühren sollen dann weiterlaufen.

8:27 Uhr Bergsteiger aus RLP stirbt am Watzmann Ein Bergsteiger aus Thalhausen im Kreis Neuwied ist bei einem Unfall am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen ums Leben gekommen. Der 20-Jährige und seine zwei 19 und 24 Jahre alten Begleiter waren im Abstieg von der Südspitze über ein Schneefeld abgerutscht, wie die Polizei mitteilte. Die Gruppe verlor demnach die Kontrolle und stürzte mehrere Hundert Meter über eine steile Felswand ab. Der 20-Jährige überlebte den Sturz am Mittwochnachmittag nicht. Die beiden anderen Männer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sendung am Do. , 4.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:21 Uhr Von Trier nach Sri Lanka: Das Abenteuer eines Oberliga-Fußballers Der Trierer Fußballer Jason Thayaparan hat Ende März seine ersten beiden Länderspiele für die Nationalmannschaft Sri Lankas absolviert. Der Spieler von Eintracht Trier hat sri-lankische Wurzeln und seit kurzem einen entsprechenden Pass. Die Erfahrung seiner ersten Länderspiele für Sri Lanka sei sehr prägend für ihn gewesen, sagte Thayaparan dem SWR nach seiner Rückkehr. Mit der sri-lankischen Nationalmannschaft traf der 28-Jährige Trierer Ende März auf Papua-Neuguinea und Bhutan. Im ersten Spiel trennte sich Sri Lanka 0:0, die zweite Partie konnten sie mit 2:0 für sich entscheiden. Unterstützt wurde Thayaparan nach eigenen Angaben von fünf Fußball-Fans der Eintracht Trier. Sie seien extra für sein Länderspiel-Debüt nach Sri Lanka geflogen, um ihn auf der Tribüne zu unterstützen. Sendung am Do. , 4.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:46 Uhr Bosenheim verklagt Bad Kreuznach wegen Freibad Der Ortsbeirat des Bad Kreuznacher Stadtteils Bosenheim hat am Abend einstimmig beschlossen, die Stadt zu verklagen. Damit möchte er erreichen, dass das Freibad in Bosenheim wieder geöffnet werden kann. Das Freibad musste im vergangenen Jahr geschlossen werden, weil täglich mindestens 40.000 Liter Wasser ausgelaufen waren. Um es wieder öffnen zu können, müsse es grundlegend saniert werden, so der Ortsvorsteher. Die Sanierung soll die Stadt Bad Kreuznach zahlen. Sie ist laut Ortsbeirat aufgrund eines Vertrages dazu verpflichtet. Da der Stadtrat dafür im Haushalt jedoch kein Geld bereitgestellt hat, soll nun Klage eingereicht werden. Sollte die Stadt in nächster Zeit doch noch damit beginnen, das Freibad zu sanieren, würde die Klage zurückgezogen. Sendung am Do. , 4.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:26 Uhr Abriss der Hochstraße Nord in LU: Eidechsen müssen weichen Die Stadt Ludwigshafen will für den Abriss der Hochstraße Nord Eidechsen umsiedeln. Nach Angaben der Stadt wird dafür im Stadtteil Gartenstadt gerade ein Ausweichquartier angelegt. Der neue Lebensraum für die Mauereidechsen entsteht in einem Naturschutzgebiet, das rund 25.000 Quadratmetern groß ist. Laut Stadt Ludwigshafen sollen dort unter anderem Haufen aus aufgetürmten Natursteinbrocken angelegt werden, die bis zu einen Meter hoch sind. Außerdem sollen Sandflächen und tote Äste den Lebensraum ergänzen. Die Vorbereitungen für die Umsiedelung waren aufwändig. Zuvor mussten Gentests von den Tieren gemacht werden, da die Unterarten der Mauereidechsen sich nicht mischen sollen, so die Stadt Ludwigshafen. Aus Artenschutzgründen muss das neue Areal auch umzäunt werden. Bisher lebten die gefährdeten Mauereidechsen rund um die bisherige Hochstraße Nord. Die Hochstraße Nord soll aber abgerissen werden, um dort eine ebenerdige Stadtstraße zu bauen. Sendung am Do. , 4.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:06 Uhr Tödliche Schüsse in Ranschbach wegen einer Psychose? Die Landauer Staatsanwaltschaft hat auf SWR-Anfrage neue Details zu den tödlichen Schüssen am 12. Februar im südpfälzischen Ranschbach bekannt gegeben. Demnach könnte der tatverdächtige Mann damals unter dem Einfluss einer Psychose geschossen haben. Der Mann sei daher in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden. Ein Gutachten soll nun klären, ob er bei der Tat schuldunfähig gewesen ist. Der 27-Jährige aus Landau soll einen 37-jährigen Mann aus Ranschbach erschossen haben. Die Waffe wurde damals erst nach langer Suche in einem Weinberg gefunden. Sendung am Do. , 4.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:00 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt In Berlin wird Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die neue Kommandostruktur der Bundeswehr vorstellen. Es soll ein neues und gemeinsames Operatives Führungskommando sowie vier Teilstreitkräfte geben: Heer, Luftwaffe, Marine sowie Cyber- und Informationsraum (CIR). In Brüssel feiert die NATO feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Bei einer Zeremonie im Hauptquartier der Stadt wollen Generalsekretär Jens Stoltenberg und die Außenminister der mittlerweile 32 Mitgliedstaaten an die Erfolge des Bündnisses erinnern und den Zusammenhalt beschwören. Im amerikanischen Utica starten die deutschen Eishockeyspielerinnen am Abend in die Weltmeisterschaft. Gegnerinnen des Nationalteams sind die Däninnen.

6:53 Uhr Basketball: Gladiators Trier bezwingen Karlsruhe Die Sportmeldungen aus Rheinland-Pfalz werde derzeit von Fußball und dem FCK dominiert. Aber sportlich gesehen gibt es im Land noch mehr Grund zur Freude als den Finaleinzug der Roten Teufel: Die Gladiators Trier haben gestern in der zweiten Basketball-Bundesliga 96:92 gegen Karlsruhe gewonnen. Die Gladiators stehen auf dem ersten Tabellenplatz. Sendung am Do. , 4.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:34 Uhr Dreijährige überfahren: Ermittlungen gegen Autofahrer eingestellt Erinnert ihr euch noch? Ein Autofahrer hatte vor zwei Jahren an einer Fußgängerampel in der Mainzer Innenstadt ein Mädchen angefahren. Die Dreijährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft in Mainz die Ermittlungen wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den Autofahrer eingestellt. Polizeiliche Ermittlungen sowie ein Unfallgutachten seien demnach nicht zum Ergebnis gekommen, dass der Unfall für den Autofahrer vermeidbar gewesen war, sagte die Oberstaatsanwältin am Mittwoch. Mainz Unfall in Parcusstraße Ermittlungen nach Tod von Dreijähriger in Mainz eingestellt Ein Autofahrer hatte vor zwei Jahren an einer Fußgängerampel in der Mainzer Innenstadt ein Mädchen angefahren. Die Dreijährige kam dabei ums Leben. Gegen den Mann wurde seitdem ermittelt. 16:00 Uhr Der Tag in RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Sendung am Mi. , 3.4.2024 16:00 Uhr, Der Tag in RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:22 Uhr So sieht es auf den Straßen im Land aus Eine Unfallstelle auf der A60 bei Wittlich, Grünpflegearbeiten an der A48 in der Vulkaneifel und Arbeiten an der A60 bei Mainz: Es gibt Staupotenzial im Berufsverkehr heute früh! Den Überblick gibt unsere Verkehrsübersicht: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:14 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Bevor der Regenschirm am Wochenende in die hinterste Ecke wandern darf, wird er heute noch einmal gebraucht: Es regnet immer wieder in Rheinland-Pfalz, am Nachmittag sind auch kräftige Schauer mit teils Graupel möglich. Ungemütliches Aprilwetter also! Aber der Blick auf das Wochenende tröstet: Da wird es fast schon frühsommerlich warm - mit Werten um die 25 Grad! Video herunterladen (29,7 MB | MP4)

6:09 Uhr Bayer Leverkusen ist der Gegner des FCK im DFB-Pokalfinale Ich verspreche euch: Heute gibt es weniger FCK im Newsticker. Aber eine wichtige Nachricht in Sachen Fußball habe ich noch für euch! Die Roten Teufel treffen im Pokalfinale auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Die Werkself hat gestern Abend Fortuna Düsseldorf geschlagen und erreicht damit zum fünften Mal das Endspiel im DFB-Pokal. Die in dieser Saison noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Xabi Alonso siegte gegen Fußball-Zweitligist Düsseldorf 4:0. Das Pokalfinale gegen den FCK findet am 25. Mai im Berliner Olympiastadion statt. Wann der FCK mit dem Kartenvorverkauf startet, ist noch unklar. dpa Bildfunk Picture Alliance Sendung am Mi. , 3.4.2024 23:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:06 Uhr Auto gerät bei Unfall unter Sattelzug Ein Autofahrer ist auf der A48 in Weitersburg (Kreis Mayen-Koblenz) am späten Mittwochnachmittag mit seinem Wagen unter einen Sattelauflieger geraten und schwer verletzt worden. Der 45-jährige Autofahrer konnte laut Polizei weder ausweichen noch bremsen, als der Fahrer eines Sattelzuges Zeugen zufolge von einem Parkplatz direkt auf die Autobahn fuhr - ohne auf ein Stoppschild und das Auto zu achten. Daraufhin kam der Autofahrer mit seinem Wagen teilweise unter den Sattelauflieger. Video herunterladen (15,8 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig im Land Im Streit um die Öffnungszeiten des Fashion Outlets in Zweibrücken könnte das Oberlandesgericht heute eine Entscheidung treffen. Das heißt aber nicht, dass es auch ein Urteil gibt. Möglich wäre, dass das Gericht eine Beweisaufnahme oder die Vernehmung weiterer Zeugen beschließt. Die Betreiber des Outlets möchten auch an Sonntagen in den Ferien öffnen, doch dafür fehlt nach Ansicht des Bundesgerichtshofs inzwischen die Grundlage. Die Verbandsgemeinde Pellenz (Kreis Mayen-Koblenz) informiert heute Abend über eine geplante Unterkunft für Geflüchtete in Nickenich. Sie soll auf dem Gelände des Indoor-Bagger-Spielplatzes "Baggerado" entstehen, den der Betreiber aufgibt. Geplant sind laut Bürgermeister mehrere Container, in denen etwa 30 Geflüchtete wie in Einzelzimmern leben können. Am Landgericht Trier wird am Vormittag der Revisionsprozess zur Amokfahrt fortgesetzt. Das Gericht hatte den Amokfahrer, einen Mann aus Trier, im August 2022 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Bundesgerichtshof hatte dieses Urteil teilweise aufgehoben, weil die Schuldfähigkeit des Mannes zwar allgemein, aber nicht zum Zeitpunkt der Amokfahrt überprüft worden war.