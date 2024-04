Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:26 Uhr Vollsperrungen im Bereich des Schiersteiner Kreuzes In diesen Minuten werden auf der A66 und der A643 im Bereich des Schiersteiner Kreuzes Vollsperrungen eingerichtet, weil in Wiesbaden eine 500-Kilo-Bombe entschärft oder sogar kontrolliert gesprengt werden muss. Wann die Autobahnen wieder frei sind, ist derzeit noch nicht abzusehen. Im Radius um den Blindgänger müssen zudem etwa 10.000 Menschen evakuiert werden.

8:35 Uhr Quiz: Zum wie vielten Mal steht der FCK im Pokalfinale? Zu viel FCK heute? Ach, man muss Feste auch einfach feiern, wie sie fallen. 😁 Für die Fans des 1. FC Kaiserslautern heißt es seit gestern Abend: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Dort findet seit 1985 das Endspiel im DFB-Pokal statt. Die Roten Teufel, zweimaliger Pokalsieger in den Jahren 1990 und 1996, sind kein Neuling in diesem Finale - auch wenn ihre letzte Teilnahme bereits 21 Jahre zurückliegt. P.S.: Wer heute Morgen hier im Ticker gut aufgepasst hat, kann die Frage ganz leicht beantworten! Zum wie vielen Mal steht der 1. FCK im Endspiel um den DFB-Pokal?

Die richtige Antwort lautet: Zum achten Mal Erstmals standen die Roten Teufel 1961 im DFB-Pokalfinale (0:2 gegen Werder Bremen). Danach gab es 1972, 1976 und 1981 weitere drei Finalpleiten, bevor es 1990 endlich mit dem ersten Pokalsieg klappte. 1996 folgte, damals als Bundesliga-Absteiger, der zweite Pokaltriumph. Das letzte Finale mit FCK-Beteiligung fand 2003 statt: ein 1:3 gegen den FC Bayern München.

8:11 Uhr Kalenderblatt: Das war am 3. April 2016: In den "Panama Papers" enthüllen Medien auf der ganzen Welt, dass Politiker und Prominente über Briefkastenfirmen in Panama ihr Vermögen versteckt haben. Die geleakten Unterlagen belegen legale Strategien der Steuervermeidung, aber auch Steuer- und Geldwäschedelikte sowie den Bruch von UN-Sanktionen. 1973: Der Motorola-Ingenieur Martin Cooper führt in New York das erste Mobiltelefon vor. Mit dem klobigen Gerät, das über ein Kilogramm schwer und 25 Zentimeter lang ist, telefoniert er im Beisein von Radiojournalisten auf offener Straße mit einem Mitarbeiter der Firma Bell Labs, die ebenfalls an der Technologie arbeitet. 1971: Beim Bundesligaspiel Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen bricht das Torgehäuse zusammen. Da kurzfristig kein Ersatz besorgt werden kann, wird das Spiel abgebrochen und für Bremen gewertet. 1922: Josef Stalin wird in das neu geschaffene Amt als Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Russlands gewählt. Seine Ära wird 31 Jahre dauern.

7:59 Uhr Autofahrer kollidiert mit entlaufenem Pferd Da spricht man wohl vom berühmten Glück im Unglück - in dem Fall für Mensch und Tier: Auf der Landstraße bei Traisen im Landkreis Bad Kreuznach ist am späten Abend ein Autofahrer mit einem Pferd zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei waren zwei Pferde aus einer Koppel entwischt und über die Straße gelaufen. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit einem der Pferde zusammen. Er blieb unverletzt, das Pferd erlitt allerdings Verletzungen. Beide Tiere konnten schließlich mithilfe von Passanten und des Besitzers wieder eingefangen werden.

7:49 Uhr FCK-Fans feiern auf dem Betzenberg beim Public Viewing "Berlin, Berlin - wir fahren nach Berlin!" (das werdet ihr heute vermutlich noch häufiger hier lesen): Viele Fans des 1. FC Kaiserslautern feierten gestern ausgelassen den Einzug ins DFB-Pokalfinale und zwar nicht nur in Saarbrücken beim Spiel selbst, sondern auch beim Public Viewing auf dem Betzenberg im heimischen Fritz-Walter-Stadion:

7:38 Uhr Moselstrecke nach Entgleisung wieder frei Gute Nachrichten für alle Bahnfahrer: Auf der Moselstrecke zwischen Trier und Koblenz läuft der Betrieb wieder nach Fahrplan. Seit gestern Nachmittag ist die Strecke frei. Über Ostern waren dort die Reparaturarbeiten beendet worden, nachdem vor einer Woche im Bahnhof Cochem ein Zug entgleist war. Während der Arbeiten an der Strecke waren Ersatzbusse unterwegs. Die Regionalbahn war im Bahnhof Cochem beim Rangieren aus den Gleisen gesprungen. SWR

7:01 Uhr Der Blick auf die Straßen in Rheinland-Pfalz In den meisten Schulen in Rheinland-Pfalz sind die Osterferien heute zu Ende und damit dürften sich auch viele Pendlerinnen und Pendler wieder auf den Weg zur Arbeit machen. Viel los auf den Straßen. Den längsten Stau haben wir derzeit auf der A48 am Dreieck Vulkaneifel, Richtung Koblenz zwischen Kaifenheim und Mayen. Dort gab es einen Unfall, aktuell drei Kilometer Stau und Verzögerungen von bis zu 40 Minuten. Wer etwas später in den Tag startet und im Raum Mainz/Wiesbaden unterwegs ist: So gegen halb Zehn kann es am Schiersteiner Kreuz wegen einer Bombensprengung zu Sperrungen kommen. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:52 Uhr Wildschweine verwüsten Gräber in Rheinhessen So eine - Pardon - Schweinerei! Der Friedhof in Budenheim wurde in den vergangenen Monaten immer wieder von Wildschweinen heimgesucht. Etwa 100 Gräber haben die Tiere dort verwüstet. "Es ist natürlich eine sehr emotionale Geschichte im Ort", so Bürgermeister Stephan Hinz (CDU) im Gespräch mit dem SWR. Die Lösung könnte jetzt ein Zaun sein, doch der kostet bis zu 50.000 Euro. Wildschweine haben dieses Grab auf dem Friedhof in Budenheim regelrecht umgepflügt. Budenheim/privat

6:41 Uhr FCK-Spieler feiern Finaleinzug mit den Fans Der FCK gewinnt das DFB-Pokalhalbfinale gegen Saarbrücken und als Schiedsrichter Marco Fritz das umkämpfte Spiel im Ludwigsparkstadion abpfeift gibt es für die ganze Mannschaft der Roten Teufel nur eine Richtung: zu den Fans. Nach dem Derbysieg sprinten Spieler und FCK-Offizielle zum rot-weiß-roten Auswärtsblock und feiern dort einen der größten Erfolge der jüngeren Vereinsgeschichte. Wie das Ganze aussah, seht ihr bei SWR Sport auf Instagram! Die Spieler des 1. FC Kaiserslautern feiern den Einzug ins DFB-Pokal-Finale. dpa Bildfunk Uwe Anspach

6:30 Uhr Weltkriegsbombe in Wiesbaden: Vollsperrung auf der Autobahn In Wiesbaden ist gestern eine 500 Kilogramm schwere Bombe gefunden worden. Sie soll heute entweder entschärft oder kontrolliert gesprengt werden. Bis um neun Uhr soll ein Gebiet im Radius von einem Kilometer um den Fundort evakuiert worden sein. 10.000 Menschen sind davon betroffen. Ab etwa 9:30 Uhr werden außerdem die A66 und die A643 im Bereich Schiersteiner Kreuz voll gesperrt. Das Studio Mainz hält euch hier auf dem Laufenden: Wiesbaden 10.000 Menschen sind betroffen Weltkriegsbombe in Wiesbaden-Biebrich - Schiersteiner Kreuz wird gesperrt Im Stadtteil Biebrich ist eine Bombe gefunden worden. Sie soll am Mittwochmittag entschärft oder kontrolliert gesprengt werden. Am Schiersteiner Kreuz wird es Vollsperrungen geben.

6:21 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Brüssel kommen heute die Außenministerinnen und Außenminister der NATO zusammen. Sie wollen unter anderem über die Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland beraten. Das Ziel von NATO-Generalsekretär Stoltenberg ist es nach Angaben von Diplomaten, die Unterstützung für die Ukraine zu vergemeinschaften. Das soll das Land unabhängiger von politischen Entscheidungen einzelner Bündnisstaaten machen. Auch in Brüssel findet ein informelles Treffen der EU-Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister statt. Hier soll es zum Beispiel um ökologischeren Verkehr, aktive Mobilität und Radfahren sowie Schienenverbindungen zwischen europäischen Städten gehen. In Leverkusen wird heute der Gegner des 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale gesucht. Um 20:45 Uhr treffen der in dieser Saison in Pflichtspielen noch ungeschlagene Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen und Zweitliga-Aufstiegsaspirant Fortuna Düsseldorf aufeinander. Der Sieger erreicht das Endspiel am 25. Mai in Berlin.

6:12 Uhr DFB-Pokal: Lautern steht im Finale! Wenn selbst bei mir hier in der gemütlichen Südpfalz ein paar Böller gezündet werden, dann muss was Großes passiert sein: Der 1. FC Kaiserslautern hat am Abend Saarbrückens Pokaltraum beendet und darf selbst weiter träumen vom DFB-Pokalsieg. Lautern gewann das Pokalhalbfinale mit 2:0 und fährt Ende Mai zum Finale nach Berlin. Es war vielleicht nicht der ganz große Fußballleckerbissen, aber es waren so viele Emotionen im Spiel. Die Highlights gibt's hier in der Zusammenfassung:

6:05 Uhr Das Wetter in RLP bleibt wechselhaft "April, April, der macht, was er will!" - Es gibt wohl niemanden, der diese berühmte Bauernweisheit nicht kennt. Heute ist wieder so ein Tag, an dem der April seinen "Vorurteilen" gerecht wird: Es gibt viel Regen, dazwischen aber auch sonnige Abschnitte - vor allem am Nachmittag. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad. Die Aussichten: Es bleibt erstmal nass, aber zum Wochenende wird es immer trockener und sonniger.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Stadt Koblenz informiert Bürgerinnen und Bürger über die geplante Sammelunterkunft für geflüchtete Menschen, die in einem früheren Bundespolizeigebäude am Rhein entstehen soll. Nach Angaben der Verwaltung muss das Gebäude erst noch umgebaut werden. Deshalb könnten die ersten Bewohner frühestens in drei Jahren einziehen. Die Informationsveranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle. Im Prozess gegen einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter werden vor dem Landgericht Frankenthal am Vormittag die Plädoyers und das Urteil erwartet. Dem Mann, der trotz eines gerichtlichen Verbots immer wieder minderjährige Mädchen angesprochen hat, droht eine Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Wer aus Richtung Mainz nach Wiesbaden pendelt, muss am Morgen mit Behinderungen rechnen. In Wiesbaden-Biebrich ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden, die spätestens am Mittag kontrolliert gesprengt werden soll. Nach Angaben der Behörden ist ab sieben Uhr mit Einschränkungen im Straßenverkehr zu rechnen. Betroffen werden neben dem Wiesbadener Stadtgebiet auch die A643 und die A66 im Bereich Schiersteiner Kreuz sein.