Nach tödlichen Schüssen in Ranschbach: Tatverdächtiger in Psychiatrie

Im Februar soll ein Mann einen anderen in Ranschbach (Kreis Südliche Weinstraße) auf offener Straße erschossen haben. Jetzt gibt es Hinweise, dass er psychisch krank ist.

Wie die Staatsanwaltschaft in Landau auf SWR-Anfrage am Mittwoch mitgeteilt hat, hat sich bei den Ermittlungen durch Hinweise aus dem familiären Umfeld des 27-Jährigen ergeben, dass er unter dem Einfluss einer Psychose gehandelt haben könnte. Nach Angaben der Leitenden Oberstaatsanwältin Angelika Möhlig wurde jetzt ein Gutachten in Auftrag gegeben - es soll den psychischen Zustand des Mannes während der Tat und seine Schuldfähigkeit feststellen. Der 27-Jährige ist jetzt nicht länger in Untersuchungshaft, sondern in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik.

Weitere Gutachten zur Tat

Auch die Gutachten zu einem etwaigen Einfluss von Drogen zum Tatzeitpunkt und zur Tatwaffe stehen noch aus. Der mutmaßliche Täter und das 37-jährige Opfer hatten wohl seit längerem Streit gehabt. Im vergangenen November hatte demnach der 27-Jährige dem später getöteten unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Dieser hatte den Angreifer angezeigt und es war bereits Anklage erhoben - allerdings war sie noch nicht zugelassen gewesen.

Tatwaffe wurde gefunden

Nach den tödlichen Schüssen in Raschbach war der Tatverdächtige zunächst geflüchtet, später aber festgenommen worden. Nach der Tatwaffe war intensiv gesucht worden. Der Revolver war später in Weinbergen zwischen Ranschbach und Birkweiler (Kreis Südliche Weinstraße) gefunden worden.