10:00 Uhr Tschüss, macht's gut! 👋 10 Uhr - es ist Zeit, euch in den schönen Tag zu verabschieden. Bei mir in Mainz scheint die Sonne und so kann es doch in den restlichen Donnerstag gehen, oder? Das war's mit dem Ticker. Schön, dass ihr mit dabei wart. Morgen begleitet euch Christoph Heck ins Wochenende.

9:50 Uhr Zugausfälle und Verspätungen in der Westpfalz Bahnreisende in der Westpfalz müssen heute mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Grund für die Beeinträchtigungen ist laut der Deutschen Bahn eine elektrische Störung bei Landstuhl im Kreis Kaiserslautern. Der Defekt sorgte bereits gestern Abend für Störungen auf der Strecke zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern. Laut einer Bahnsprecherin waren am Morgen noch zwei Weichen defekt, diese sollen voraussichtlich am Nachmittag repariert sein. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 17. August 2023 um 8:30 Uhr.

9:25 Uhr Winzer für den ersten Wormser Weinpreis gesucht 🍇 Die Stadt Worms sucht Kandidatinnen und Kandidaten für den ersten Wormser Weinpreis. Lust? Bewerben können sich laut Stadt Winzerinnen und Winzer aus Worms. Jeder Betrieb kann einen Weiß- und einen Rotwein einreichen. Bedingung ist, dass die Trauben auf Wormser Boden gewachsen sind. Außerdem müssen die Gewinner bereit sein, den Wein an die Stadt zu einem Festpreis zu verkaufen. Laut Stadt soll er bei städtischen Veranstaltungen ausgeschenkt und als Präsent verschenkt werden. Der Sieger erhält das Etikett " Wein der Stadt Worms." Bewerbungen von Winzerbetrieben werden bis Ende September angenommen. Die Entscheidung über den ersten Wormser Weinpreis fällt auf der Weinmesse Anfang November. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 17. August 2023 um 8:30 Uhr.

9:20 Uhr Das war am 17. August Ihr wisst nicht mehr, was ihr letztes Jahr am 17. August gemacht habt? Macht nichts, dafür erfahrt ihr jetzt, was am 17. August im Laufe der Geschichte passiert ist: 2017: Ein Attentäter fährt auf dem Boulevard La Rambla im Zentrum von Barcelona mit einem Lieferwagen durch eine Menschenmenge. 14 Menschen kommen ums Leben, über 100 werden verletzt. 1982: In Langenhagen bei Hannover beginnt der Musikkonzern Polygram erstmals in Europa die industrielle Fertigung von CDs. Entwickelt worden war die Compact Disc von den Elektronikriesen Philips und Sony. 1852: Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg wird gegründet. Heute ist das GNM Deutschlands größtes kulturhistorisches Museum.

9:00 Uhr Aus Marokko zur Ausbildung in die Eifel Von Marokko ins beschauliche Mehring an der Mosel: Diese Herausforderung hat Amine angenommen. Der 23-Jährige macht hier seit zwei Jahren eine Ausbildung zum Tischler. Wie es ihm so weit weg von der Heimat geht, hat sich unser Social Media-Team angeschaut: Und bald stoßen drei Freunde aus Marokko dazu, sie werden im selben Betrieb eine Lehre anfangen.

8:30 Uhr Deutschland und die Welt Nach den Neuwahlen in Spanien kommen beide Kammern des Parlaments in Madrid zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Die Regierungsbildung dürfte allerdings schwierig werden. Denn weder der geschäftsführende linken Regierungschef Pedro Sánchez noch der konservative Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo haben es bisher geschafft, eine Regierungsmehrheit zu bekommen. Verpatzte Operationen, beschädigte Implantate, verwechselte Medikamente: In Deutschlands Krankenhäusern und Arztpraxen kommt es jedes Jahr zu solchen Behandlungsfehlern. Heute stellt der Medizinische Dienst Bund in Berlin die Jahresstatistik 2022 dazu vor. In Berlin wollen heute die Fahrerinnen und Fahrer des Essenlieferdienstes Lieferando streiken. Aufgerufen hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Lieferando-Beschäftigte aus ganz Deutschland. Die Gewerkschaft fordert bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die Lieferanten.

8:05 Uhr Mainz: Verfolgungsjagd eines Mannes mit Messer von Passanten gestoppt Zivilcourage in Mainz, diese Geschichte möchte ich euch nicht vorenthalten: Die Mainzer Polizei hat einen Mann vorläufig festgenommen, der einen anderen mit einem Messer verfolgt hat. Passanten stoppten ihn dabei. Demnach haben sich am Dienstagabend an einer Bushaltestelle am Münsterplatz zwei Männer gestritten. Daraufhin rannte einer dem anderen mit gezücktem Messer hinterher. Da der Verfolger laut Polizei aber seine Schuhe verlor, blieb er stehen. Ein Passant nahm die Schuhe an sich, wollten sie aber erst nach Eintreffen der Polizei zurückgeben. Daraufhin zog der Mann erneut sein Klappmesser. Ein Unbekannter schlug ihm dann mit seinen Krücken gegen die Beine, so dass er von einem weiteren Passanten entwaffnet werden konnte. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Mainzer Polizei melden. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 17. August 2023 um 7:25 Uhr.

7:50 Uhr Sanierung der DRK-Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz 🏥 Die fünf insolventen DRK-Krankenhäuser im Westerwald und im rheinhessischen Alzey stehen vor einer umfangreichen Sanierung. Das kündigten Vertreter des DRK nach einem Krisentreffen in Mainz bei Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) an. Mein Kollege Christian Buttkereit hat die Hintergründe:

7:25 Uhr ⚡️ Schönes Naturspektakel in Guntersblum So schön können Blitze sein! Aus Guntersblum im Landkreis Mainz-Bingen hat uns ein Bild von Marléne erreicht, vielen Dank! Ein so starkes Gewitter hätte es lange nicht mehr gegeben, sie bedankt sich deshalb bei der Feuerwehr. Denn ähnlich wie in vielen anderen Teilen in Rheinland-Pfalz sind auch in Guntersblum Keller vollgelaufen. Starkes Gewitter in Guntersblum: Neben dem Naturschauspiel sind leider auch viele Keller vollgelaufen. Marléne Röper

7:10 Uhr Was macht der Verkehr? 🚗 In der zweiten Sommerferienhälfte scheinen mir wieder mehr Leute in Rheinland-Pfalz zu sein. Geht's euch auch so? Ob das mehr Verkehr bedeutet, könnt ihr hier nachschauen. Verkehr

7:00 Uhr Softairwaffe löst Bahnhofssperrung in Kobern-Gondorf aus Eine Person mit einer Schusswaffe sei in einem Regionalzug am Bahnhof Kobern-Gondorf - diese Meldung erreichte gestern Abend die Bundespolizeiinspektion Trier. Der Bahnhof sei aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt worden, zahlreiche Einsatzkräfte und ein Hubschrauber hätten sich auf den Weg gemacht. Es stellte sich heraus, dass ein 17-Jähriger mit einer Softairwaffe unterwegs war. Der Jugendliche wurde in Gewahrsam genommen und dann den Erziehungsberechtigten übergeben. Seine Softairwaffe stellten die Einsatzkräfte sicher. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 16. August 2023 um 18:30 Uhr.

6:45 Uhr Das wird heute wichtig Vor dem Landgericht Trier geht der Prozess wegen schweren Raubes und Körperverletzung weiter. Laut Anklage sollen drei Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren in Trier, Idar-Oberstein und Konz unvermittelt Menschen angegriffen und schwer verletzt haben. Zwei von ihnen haben für heute ein Geständnis angekündigt. Die Stadt Pirmasens setzt beim Klimaschutz auf smarte Technik. Die immer heißer werdenden Sommer setzen auch den Stadtbäumen zu. Mit Hilfe von Sensoren soll jetzt festgestellt werden, welcher Baum gewässert werden muss. Wie das funktionieren soll, wird am Nachmittag vorgestellt. In Koblenz geht der Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe weiter. Einer der Angeklagten will erneut aussagen. Die vier Männer sowie eine Frau sollen unter anderem einen Umsturz in Deutschland geplant haben. Plan sei auch gewesen, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen.

6:30 Uhr Unwetter stören Betrieb am Frankfurter Flughafen ✈️ Starker Regen und heftige Gewitter haben am Abend den Betrieb am Frankfurter Flughafen massiv behindert. Die Bodenabfertigung wurde für mehr als zwei Stunden eingestellt, zahlreiche Flüge seien ausgefallen. Am Mittwochabend hätten sich unter anderem auf dem Vorfeld große Wassermengen gesammelt, sagte ein Sprecher des Flughafens. Flüge konnten nicht rechtzeitig abheben oder mussten zu anderen Flughäfen umgeleitet werden. Nach ersten Schätzungen des Frankfurter Flughafens war eine Passagierzahl im vierstelligen Bereich von den Problemen betroffen. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 17. August 2023 um 6:00 Uhr.

6:15 Uhr Das macht das Wetter Erst einmal eine kleine Entwarnung: Heute wird es ruhiger. Der Donnerstag beginnt mit Sonne und Wolken, die Temperaturen erreichen am Vormittag 16 bis 20 Grad. Nachmittags kommt es vereinzelt zu neuen Schauern und Gewittern. Meistens bleibt es aber freundlich. Das Thermometer klettert auf 23 bis 29 Grad. Video herunterladen (25,8 MB | MP4)

6:05 Uhr ⚡️ Gewitter-Schauspiel über Rheinland-Pfalz ⚡️ Blitz, Donner, Starkregen - der Mittwochabend war in Teilen von Rheinland-Pfalz ganz schön wild. Das Ergebnis: Vollgelaufene Keller, hochgedrückte Gullydeckel, umgestürzte Bäume und überflutete Straßen - so wie hier in Bodenheim in Rheinhessen: In Bodenheim in Rheinhessen stand nach dem Unwetter am Mittwochabend eine Straße unter Wasser. SWR Und gleichzeitig: ein Gewitter-Schauspiel am Abendhimmel. Was wo in Rheinland-Pfalz los war, könnt ihr hier nachlesen.