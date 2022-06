Christoph Heck ist Redakteur im SWR Studio Kaiserslautern und setzt für Web, App und Hörfunk vor allem Themen aus Kaiserslautern und der Region um.

Seit Juli 2019 ist Christoph Heck als Multimedia-Redakteur Teil des SWR Studios Kaiserslautern. Zuvor war er Reporter im SWR Studio Mannheim/Ludwigshafen und davor viele Jahre als Journalist in Karlsruhe tätig.

Christoph Heck SWR

Meine Heimat

Die Weinberge an der Südlichen Weinstraße am Rand des Pfälzerwaldes. Geboren in Neustadt, aufgewachsen in Maikammer, jetzt in Sankt Martin zu Hause. Immer den Geruch von Traubenmost in der Nase.

Mein Antrieb

Den Menschen in der Pfalz erklären, was vor ihrer Haustür passiert und warum.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Im Regionalstudio ist das Tolle an meinem Beruf, dass man sich nicht auf ein bestimmtes Thema festlegen muss. Es gibt jeden Tag etwas Anderes zu Entdecken, zu Lernen und zu Schreiben.

Journalistisch prägend für mich war

Meine wirklich erste Arbeit als Journalist kurz nach der Schulzeit für ein Online-Musikmagazin. Ich glaube, ich wusste schon damals, dass ich eine Leidenschaft für das Internet als Nachrichtenmedium habe. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Als Autor hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Mein Training mit den Deutschen Meistern im Präzisions-Hubschrauberflug auf der Pottschütthöhe bei Pirmasens. Da ich an einem Seil gesichert aus dem Hubschrauber hing, war es nicht ganz so tragisch, dass mein Magen etwas rebelliert hat. Aber was bei Meisterschaften nach Geschicklichkeitsspielen aussieht, hat einen ernsten Hintergrund: Die Piloten retten im Hauptberuf Menschen aus extrem gefährlichen Situationen, wie beispielsweise aus den Hochwasserfluten im Ahrtal. Das sind echte Helden.