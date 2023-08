per Mail teilen

Laute Musik, feiernde oder streitende Nachbarn: Das kann einem den Schlaf rauben. Wer sich beschweren möchte, ist in der Regel beim Mainzer Ordnungsamt richtig - auch nachts.

Die Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr gilt in Mainz als Nachtruhezeit. Die gesetzliche Grundlage dafür ist das Landesimmissionsschutzgesetz (LImschG). Wenn es in diesem Zeitraum zu laut ist, kann man sich an das Ordnungsamt der Stadt wenden.

"Die Polizei hat erst mal nichts mit Ruhestörungen zu tun", sagt Pressesprecher Rinaldo Roberto. "Wir verweisen dann an die Ordnungsbehörde." Es gebe aber Ausnahmen.

Die Lärm-Hotline der Stadt Mainz Wer sich bei der Stadt Mainz über Lärm beschweren möchte, der kann sich tagsüber zu den üblichen Dienstzeiten an das Grün- und Umweltamt wenden. Die Telefonnummer lautet: 06131/122850. Lärmbeschwerden außerhalb dieser Dienstzeiten nimmt das Ordnungsamt entgegen. Das Telefon mit der Nummer 06131/1249333 sei rund um die Uhr besetzt, so die Stadt Mainz.

Für grölende Nachbarn ist die Polizei nicht zuständig. Wenn aber zum Beispiel ein Streit in einer Wohnung eskaliert und es dort plötzlich ganz still wird, sollte die Polizei informiert werden. "Wenn jemand ein ungutes Gefühl hat und denkt, da stimmt etwas nicht, sollte er uns anrufen", sagt Rinaldo Roberto weiter.

In der Nacht auf Mittwoch zum Beispiel war über den Notruf ein lautstarker Streit gemeldet worden, ein Mensch würde bluten. Daraufhin kam die Polizei mit mehreren Streifenwagen, um die Lage in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Neustadt zu klären. Die Polizisten hatten auch Maschinenpistolen dabei.

Lärmquelle nicht immer klar

Manchmal können Ordnungsamt und Polizei nachts nicht sofort feststellen, wo der gemeldete Krach herkommt. In den höheren Lagen der Mainzer Stadtteile Hechtsheim und Laubenheim hätten sich zum Beispiel Menschen über laute Musik beschwert, erzählt Rinaldo Roberto. Nachdem in der unmittelbaren Nähe keine Lärmquelle ausfindig gemacht werden konnte, stellten die Beamten fest: Die Musik schallt von Hessen über den Rhein nach Mainz. "Das passiert zum Beispiel, wenn Menschen dort am Rheinufer laut Musik hören", sagt Polizeisprecher Roberto.

Für Veranstaltungen gibt es Ausnahmen

Der Schutz der Ruhe ist zwar im Landesimmissionsschutzgesetz geregelt. Es können aber auch Ausnahmegenehmigungen beantragt werden. Nach Angaben der Stadt Mainz geht das zum Beispiel "wenn die nächtliche, störende Betätigung im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist". Das kann zum Beispiel bei Konzerten und Großveranstaltungen gelten. Anträge können beim Grün- und Umweltamt gestellt werden..