Großeinsatz in Mainz-Kostheim: In einer Papierfabrik war in der Nacht ein Feuer ausgebrochen, eine Gefahrenwarnung ist inzwischen aufgehoben. In Düsseldorf muss sich der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech vor Gericht verantworten.

9:54 Uhr Voting: Mehr vegetarisches Essen in Pfälzerwaldhütten! Ich bin euch noch das Ergebnis unserer Abstimmung schuldig: Fast Hälfte von euch ist dafür, dass sich kulinarisch etwas in den Pfälzerwaldhütten tut! Wer dort einkehrt, soll eurer Meinung nach nicht nur Worscht bekommen, sondern auch Wirsing. Im Klartext: mehr vegetarisches Essen! 30 Prozent finden, dass die Speisekarte durchaus ausgewogen ist. Liebe Pfälzerwaldhüttenbetreiber, wir hätten schon Ideen, was auf die Speisekarte könnte... Rezept Knöpfle mit Rahm-Wirsing und Röstzwiebeln Schlicht, einfach und sehr lecker. Rainer Klutsch vereint Knöpfle mit knackigem Wirsing und Röstzwiebeln.

9:32 Uhr Chlorgas-Alarm in Traben-Trarbach Nicht nur in Mainz-Kostheim, auch in Traben-Trarbach im Kreis Bernkastel-Wittlich hat es einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben: In der Moseltherme ist gestern Abend Chlorgas ausgetreten. Die Polizei vermutet, dass es aus einer defekten Flasche in einem Nebenraum entwichen ist. Die Feuerwehr hatte noch am Abend die Konzentration in der Luft gemessen und Entwarnung gegeben.

9:22 Uhr 🥔 90.000 Tonnen Frühkartoffeln geerntet Ich bin fest davon überzeugt: Pommes sind frittierte Sonnenstrahlen! Mit anderen Worten: Ich bin Kartoffelfan! Deswegen freue ich mich auch so über die Nachricht, dass die Frühkartoffelernte in der Pfalz abgeschlossen ist. Ergebnis: 90.000 Tonnen Grumbeere! Der Preis für die Knollen wird nach Angaben der Erzeugergemeinschaft unverändert zum Vorjahr bleiben. Er liegt demnach bei 1,50 Euro für ein Kilo. Das ergibt jede Menge Pommes!

8:20 Uhr 🍏 So gesund leben wir Rheinland-Pfälzer Die Menschen in Rheinland-Pfalz leben am gesündesten! Als ich diese Nachricht gehört hab, saß ich gerade mit meinem Mann und einer Tüte Chips auf der Couch. Und ich fühlte mich ertappt. Wir sind aber anscheinend nicht die einzigen Bewegungsmuffel: Der deutschlandweite Report hat gezeigt, dass sich Rheinland-Pfälzer trotz eines allgemein gesunden Lebensstils zu wenig bewegen. Zu unserer Ehrenrettung: Mein Mann und ich waren noch fix spazieren!

7:55 Uhr Voting: Mehr Veggie in Pfälzerwaldhütten? Erst gestern habe ich euch im Newsticker von einer Recherche des SWR Studios Kaiserslautern erzählt, wonach es kaum Pfälzerwaldhütten gibt, die Essen für Vegetarier anbieten. Müsste sich da nicht so langsam mal etwas ändern?

Hütten müssen moderner werden, bitte mehr vegetarisches Essen 48,9%

Die Auswahl der Gerichte ist gut, mit und ohne Fleisch 30,5% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:36 Uhr 🐜 Kampf gegen eingeschleppte Ameisen Sie sind ziemlich klein, anscheinend aber auch ziemlich fies: In der Gemeinde Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis sorgt eine eingeschleppte Ameisenart für erhebliche Schäden. Gehwege sind zum Teil eingesackt, außerdem dringen ganze Kolonien in Häuser ein. Die Gemeinde will die Ameisen jetzt bekämpfen - wie, erklärt SWR-Reporter Sebastian Barth:

7:28 Uhr Blick in die Geschichte: Was war am 15. August? Was ist am 15. August passiert? Ich habe für euch einen kleinen Überblick, damit ihr beim Smalltalk heute glänzen könnt: 2021

Die islamistische Taliban rückt in die afghanische Hauptstadt Kabul ein und besetzen den Präsidentenpalast. Präsident Ashraf Ghani ist zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Land geflohen. Zwei Jahre später sind die Taliban immer noch an der Macht. 2017

Wegen hoher Verluste meldet Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin Insolvenz an. Das Unternehmen hatte fast 40 Jahre Bestand. 2014

Der Karstadt-Eigentümer Nicolas Berggruen verkauft die angeschlagene Karstadt Warenhaus GmbH an einen österreichischen Immobilieninvestor. Der symbolische Preis: ein Euro. 1969

Vom 15. bis 18. August 1969 steigt das berühmte Woodstock-Festival. Künstlerinnen und Künstler wie Janis Joplin, Joe Cocker, The Who und Jimi Hendrix treten vor rund 400.000 Besuchern auf. Das Festival wird zum Höhepunkt der Hippiebewegung in den USA. Jimi Hendrix spielte bei Woodstock unter anderem eine eigene Version der amerikanischen Nationalhymne. IMAGO Media Punch 1947

Großbritannien zieht sich aus seiner einstigen Kronkolonie Britisch-Indien zurück. Der Subkontinent wird in die beiden unabhängigen Staaten Indien und Pakistan geteilt.

7:12 Uhr 🚗 Die Lage auf den Straßen Es sind zwar noch Sommerferien, aber der eine oder die andere muss ja trotzdem arbeiten. Oder zur Uni. Oder gehört ihr zu den Glücklichen, die unterwegs in den Urlaub sind? So oder so: Bevor ihr startet, schaut auf unsere Verkehrsmeldungen, die sind immer aktuell!

6:56 Uhr 🐢 Schildkröte im Wald gefunden Wer vermisst eine Schildkröte? Ein Radfahrer hat das Tier gestern Nachmittag bei Pfalzfeld im Hunsrück entdeckt. Sie war laut Polizei "recht flink" in Richtung Autobahn unterwegs. Eine Streife hat das Tier mitgenommen. Dabei handelt es sich offenbar um eine weibliche griechische Landschildkröte. Möglicherweise ist sie ausgebüxt. Oder aber jemand hat sie ausgesetzt. Hinweise bitte an die Polizei in Boppard (piboppard@polizei.rlp.de)! So ähnlich sieht die Schildkröte aus, die gestern im Hunsrück gefunden wurde. Frank Krönke

6:42 Uhr Tretboot-Attacke gegen Mann aus Kreis Germersheim Diese Geschichte musste ich mir gleich zwei Mal durchlesen - um dann mit offenem Mund da zu sitzen: Ein 67-Jähriger aus der Pfalz ist beim Schwimmen in einem Tiroler See von einem Einheimischen mehrere Male mit einem Tretboot überfahren worden. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, er konnte sich laut Polizei völlig erschöpft ans Ufer retten. Der Angreifer war offenbar betrunken. Die ganze (unfassbare) Geschichte könnt ihr hier nachlesen: Germersheim Germersheimer mehrmals überfahren Tretboot-Attacke auf Rheinland-Pfälzer in Tiroler See Ein Mann aus dem Landkreis Germersheim ist beim Schwimmen in einem Tiroler See von einem Einheimischen mehrfach mit einem Tretboot angegriffen und überfahren worden.

6:08 Uhr Was ist los in Deutschland und in der Welt? Der frühere US-Präsident Donald Trump ist im US-Bundesstaat Georgia angeklagt worden, weil er versucht haben soll, dort das Ergebnis der Präsidentenwahl von 2020 zu beeinflussen. Es ist das bereits vierte Strafverfahren gegen Trump und das zweite im Zusammenhang mit den Wahlen von 2020. Mit Verspätung soll Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) heute zu ihrem Besuch in Australien eintreffen. Bis Dienstagnacht (MEZ) saß die Delegation wegen eines Defekts am Flugzeug allerdings noch in Abu Dhabi fest. Nach mehrjähriger Pause wegen der Corona-Pandemie hält das NATO-Land Polen in Warschau wieder eine Parade zum "Tag des polnischen Militärs" ab. Dabei werden unter anderem 2.000 Soldaten aufmarschieren. Das Land ist eine wichtige Drehscheibe, um der Ukraine westliche Waffen zu liefern.

6:06 Uhr Großeinsatz wegen Gefahrstoff in Mainz-Kostheim Es war eine unruhige Nacht für die Menschen in Mainz-Kostheim: Auf der hessischen Rheinseite ist laut Polizei in der Nacht in einem Industriegebiet in einer Papierfabrik ein Feuer ausgebrochen. Ein Gefahrstoff ist ausgetreten, es kam zu heftiger Rauchentwicklung und stank extrem nach Schwefeldioxid. Mehrere Feuerwehrleute wurden verletzt. Am frühen Dienstagmorgen dann Entwarnung: Messungen hatten ergeben, dass in der Umgebung des Werksgeländes keine gefährlichen Stoffe in der Luft waren. Mainz-Kostheim 13 Feuerwehrleute verletzt Entwarnung nach Gefahrstoff-Austritt in Mainz-Kostheim In Mainz-Kostheim auf der hessischen Rheinseite ist ein giftiges Gas auf einem Industriegelände ausgetreten. Die Wiesbadener Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz.

6:04 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: schwülwarm, bis zu 30 Grad Auf uns wartet ein weiterer Tag mit Waschküchenwetter: Hier und da gibt's ein paar Schauer, am Vormittag vor allem in Richtung Eifel und Westerwald, am Nachmittag auch im Süden. Dazu wird's bis zu 30 Grad warm. Ab morgen ziehen Gewitter durchs Land, Freitag kann es dann mit bis zu 34 Grad nochmal richtig heiß werden.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Ein Patentstreit um den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech beschäftigt das Landgericht Düsseldorf. Der Tübinger Konkurrent CureVac wirft BioNTech vor, im Zuge der Corona-Impfstoffproduktion geistige Eigentumsrechte verletzt zu haben und macht Schadenersatzansprüche geltend. BioNTech weist den Vorwurf zurück. Im früheren Häftlingskeller der nationalsozialistischen Geheimen Staatspolizei (Gestapo) in Neustadt an der Weinstraße soll ein neuer "Lernort" entstehen. Neben den zwei NS-Gedenkstätten in Hinzert und Osthofen wird die Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz damit ausgebaut. Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) wird den künftigen "Lernort" heute besuchen. Das Wandermagazin "Outdoorwelten" verkündet heute den schönsten Wanderweg Deutschlands. Für mich ist klar: Einer aus Rheinland-Pfalz muss es werden! Nirgendwo sonst sind die Strecken so schön und so abwechslungsreich wie bei uns (sage ich jetzt mal ganz objektiv 😇).