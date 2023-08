Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:55 Uhr Unimedizin Mainz entwickelt Impfstoff bei Transplantationen Wir bleiben einfach bei guten Nachrichten: Forscher der Mainzer Universitätsmedizin haben nach eigenen Angaben einen Impfstoff entwickelt, der Transplantations-Patienten helfen könnte. Der Impfstoff soll gegen eine Virusinfektion helfen, die insbesondere nach Transplantationen von Blutstammzellen auftritt. In solchen Fällen könne durch das Virus eine mitunter lebensbedrohliche Lungenentzündung entstehen, so die Virologen. In vorklinischen Studien habe sich gezeigt, dass der Impfstoff vor diesen schweren Komplikationen schützen könnte. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16. August 2023 um 7:25 Uhr.

9:25 Uhr 💪 So kann Inklusion auf dem Arbeitsmarkt klappen 💪 Den Arbeitsmarkt haben wir heute schon angesprochen, jetzt geht's konkreter um Inklusion. Die Agentur für Arbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, jungen Menschen mit einer Beeinträchtigung den Weg auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Ein Handwerksbetrieb im Eifelkreis Bitburg-Prüm unterstützt dabei gerne. Unser Social Media-Team hat sich angeschaut, wie Marcel dort mitarbeitet:

9:10 Uhr Pilzsaison geht in Rheinland-Pfalz los Pilzsuppe, Pilzpfanne, Rahmsoße mit Pilze - es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Pilze auf den Teller zu bringen. Ich bin zwar kein Freund von Pilzen, aber ganz, ganz viele andere - ihr auch? Dann geht's für euch jetzt los, die Pilzsaison ist eröffnet! Nach dem Regen der letzten Wochen sprießen sie nur so in den Wäldern und Weinbergen. Auf was ihr achten müsst, weiß Pilzcoach und Pilzsachverständiger Tobias Traulich. SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk hat mit ihm gesprochen. Audio herunterladen (2,4 MB | MP3)

8:50 Uhr 🍇 Federweißer-Lese startet in Rheinhessen 🍇 Kommen wir zu meiner Lieblingsnachricht des Tages: In Rheinhessen beginnt heute die Federweißer-Lese. Das Weingut Bacchushof in Dexheim hat heute Morgen mit den Arbeiten im Weinberg begonnen. Winzer Dirk Berges vom Weingut Bacchushof setzt seinen Vollernter ein, um die Rebsorte Ortega zu ernten. Sie ist diejenige, aus der in den nächsten Tagen Federweißer gemacht wird. Wann es den Federweißer zu kaufen gibt? Ab kommender Woche. Der Verkaufspreis werde so um die drei Euro pro Liter liegen, so Berges weiter - ähnlich wie im vergangenen Jahr. Deutschlandweit war die Pfalz übrigens als Erstes dran. Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes werden andere Winzer in Rheinhessen erst Ende nächster Woche, spätestens übernächste Woche mit der Federweißer-Lese beginnen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16. August 2023 um 8:25 Uhr.

8:10 Uhr 🐄 Ausgebüxte Kühe im Maisfeld unterwegs 🐄 Erinnert ihr euch noch an die ausgebüxten Kühe in der Südpfalz? Auch nach einem Monat sind sie weiterhin draußen unterwegs. Jetzt haben sie sich an einem Maisfeld zu schaffen gemacht. Auch die Jagd ist im Jagdrevier rund um Reifenberg zurzeit nicht möglich. Der Schaden werde immer größer, sagt der zuständige Jagdpächter in Reifenberg. Seitdem sich die beiden Kühe in dem mehrere Hektar großen Gebiet zwischen Schmitshausen, Battweiler und Reifenberg heimisch gemacht hätten, sei das Wild verschreckt. An Jagd wäre zurzeit nicht zu denken. Da die Kühe sich im Maisfeld gut verstecken könnten und dort für noch mehr Schaden sorgten, läge alle Hoffnung jetzt auf einem Kuh-Experten und Narkose-Jäger. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16. August 2023 um 7:25 Uhr.

7:55 Uhr Deutschlands schönster Wanderweg 2023 liegt in der Vulkaneifel Gestern wurde er enthüllt, heute wird er geehrt: Der "schönste Wanderweg 2023" liegt bei uns - in der Vulkaneifel! Die "HeimatSpur Wasserfall-Erlebnisroute" bei Bad Bertrich hat sich gegen 14 Tagesrouten durchgesetzt. Auch Platz zwei und drei sind auch Rheinland-Pfalz gegangen. Was die "HeimatSpur Wasserfall-Erlebnisroute" besonders auszeichnet, hat sich unser Social Media-Team ganz genau angeschaut:

Quiz zum Tag der Bratwurst Erst letztens im Fußballstadion gegessen, aber auch auf Kindergeburtstagen oder in Kantinen im Land eine willkommene Speise: Die Bratwurst ist irgendwie nicht wegzudenken. Heute wird weltweit der Tag der Bratwurst gefeiert. Dazu passend wollen wir von euch wissen: Wann wurde die Wurst erstmals erwähnt?

irrelevant: Etwa 800 nach Christus

Erstmals erwähnt wird die Wurst im 8. Jahrhundert vor Christus in Homers "Odyssee". Dort berichtet der Dichter von "Wurstkämpfen", die die Griechen ausgetragen haben. Der Tapferste bekam die besten Würste als Belohnung (Quelle: Planet Wissen). Ein Klassiker in deutschen Küchen: Bratwurst und dazu ein Klecks Senf.

7:15 Uhr Deutschland und die Welt Das Bundeskabinett befasst sich mit der Legalisierung von Cannabis. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach der Kauf und der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis künftig straffrei bleiben sollen. Und noch ein weiterer Blick nach Berlin: Das Bundeskabinett will heute mehrere energierelevante Vorhaben beschließen, darunter das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung. Damit werden die Bundesländer erstmals zu einer verbindlichen Planung verpflichtet, in welchen Gebieten ein Anschluss an ein Fernwärme- oder ein Wasserstoffnetz möglich sein wird. Außerdem soll der Ausbau von Solaranlagen vorangetrieben werden - auch auf Privatbalkonen. In Sydney stehen sich heute um 12 Uhr deutscher Zeit Australien und England im Fußball-WM-Halbfinale der Frauen gegenüber. Gesucht wird der Endspielgegner von Spanien, das gestern Schweden besiegt hatte. Europameister England geht als Favorit in die Partie.

7:00 Uhr IG Bau fordert mehr seniorengerechte Wohnungen Keine Treppenstufen, bodengleiche Duschen und genügend Platz, um sich mit einem Rollstuhl oder Rollator bewegen zu können – das sind die Anforderungen an eine seniorengerechte Wohnung. Im Norden von Rheinland-Pfalz fehlen nach Ansicht der Industriegewerkschaft Bau aber genau diese seniorengerechte Wohnungen. Den Angaben zufolge brauchen in der Region aktuell mehr als 41.000 Haushalte eine Seniorenwohnung. Deutschlandweit fehlen laut einer aktuellen Studie sogar 2,2 Millionen altersgerechte Wohnungen! Deshalb fordert die IG Bau sowohl mehr Förderung vom Bund als auch die Verpflichtung von Wohnkonzernen, mindestens 20 Prozent von frei werdenden Wohnungen altersgerecht umzubauen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 16. August 2023 um 6:30 Uhr.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) lädt zum Runden Tisch nach Mainz. Hintergrund ist, dass fünf DRK-Kliniken in Rheinland-Pfalz insolvent sind. Die Landesregierung will nach eigenen Angaben die Kliniken wirtschaftlich wieder standfest machen. Die Sparkasse Südpfalz nimmt heute drei zeitweise stillgelegte Geldautomaten wieder in Betrieb. Damit können Kunden in Germersheim-West, Hochstadt und Schweigen-Rechtenbach wieder Bargeld abheben. Die Automaten waren vor drei Wochen abgeschaltet worden - aus Sorge, dass auch sie gesprengt werden könnten. In Koblenz geht es weiter mit dem Prozess gegen fünf mutmaßliche Mitglieder der Terrorgruppe "Vereinte Patrioten", die einen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen. Vergangene Woche waren zwei Verhandlungstermine wegen der Erkrankung eines der Angeklagten ausgefallen.

6:05 Uhr ☀️ Das Wetter 🌧 Mein erster Blick geht nach dem Aufstehen immer Richtung Wetter: Es wird heute warm und vielerorts auch wieder nass. Wer nördlich der Mosel wohnt, könnte heute vom Regen verschont bleiben, südlich davon steigt am Nachmittag das Regen- und auch Unwetterrisiko. Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf bis auf 23 Grad, am Rhein sind es sogar bis zu 30 Grad. Video herunterladen (24,6 MB | MP4)