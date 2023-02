++ Explosion in Koblenzer Altstadt ++ Weiberfastnacht ++ Frühlingsboten ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:58 Uhr Tschüss und viel "Spass uff de Gass" So, es ist schon wieder kurz vor 10. Ich danke euch für das Interesse und wünsche allen, die heute närrisch auf den Straßen unterwegs sind, viel Spaß!

Morgen begrüßt euch hier mein Kollege Florian Fischer. Helau, Dollau, Olau, Kalau, Ahoi Rheinland-Pfalz!

9:42 Uhr Explosion in Koblenz - noch unklare Lage In Koblenz hat es nach ersten Informationen in einem Haus in der Altstadt eine Explosion gegeben. Was genau passiert ist und ob es Tote oder Verletzte gibt, ist noch nicht bekannt. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die Polizei bittet Autofahrer, den Bereich weiträumig zu umfahren, es kann zu Straßensperrungen rund um das Einsatzgebiet kommen. Wir bleiben da natürlich dran und informieren euch.

9:26 Uhr Erste Möhnen unterwegs Und los geht es. Im Land sind die ersten Möhnen unterwegs. Die Rathäuser erzittern. In Großlittgen bei Wittlich sind die Möhnen seit 6 Uhr auf den Beinen und verkaufen Autofahrerinnen und Autofahrern Wurst und süße Mäuschen. Die Möhnen aus Großlittgen ziehen durchs Dorf und verkaufen Autofahrerinnen und Autofahrern Wurst und süße Mäuschen. SWR

9:02 Uhr Frühlingsboten sind auf dem Weg Die Temperaturen der nächsten Tage geben schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den Frühling. Ein weiteres Zeichen, dass es wieder wärmer wird: die Kraniche am Himmel über Rheinland-Pfalz auf dem Weg aus dem Süden in den Norden zu ihren Brutgebieten.

Karin Stein aus Mendig hat die Frühlingsboten gestern Nachmittag auch bemerkt und uns dieses Foto geschickt. Vielen Dank! Dieses Foto hat Userin Karin Stein in Mendig am Nachmittag des 15. Februar aufgenommen. Die Schreie der Vögel hätten sie aufmerksam gemacht, schrieb sie uns. Privat | Karin Stein

8:47 Uhr Zwischenstand Voting: Vier-Tage-Woche Ich hatte euch vorhin gefragt, was ihr von flexiblerem Arbeiten mit einer Vier-Tage-Woche haltet. Sinnvoll oder eher nicht?

Ein Blick auf eure Abstimmung zeigt derzeit, dass sich ein Großteil eine Vier-Tage-Woche gut vorstellen kann. Fast 70 Prozent von euch sagen: "Find' ich super, würde ich gerne machen". Aber, auch jede(r) Vierte meint: "Ich bin kein Fan, diese vier Tage werden umso stressiger und anstrengender". Tja, die Diskussion über flexibleres Arbeiten, sei es durch Home-Office, Vier-Tage-Woche oder sonstige Ideen, wird uns bestimmt noch länger beschäftigen. Die Zeit nach der Pandemie ist eindeutig eine andere, als vorher.

8:15 Uhr BioNTech: Ein Jahr mobile Produktionsanlagen Heute vor einem Jahr präsentierte das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech an seinem Standort im hessischen Marburg mobile Produktionsanlagen für Impfstoffe. Der Clou: Was sonst viel Raum braucht, wird in 12 Überseecontainer gepackt. Damit lasse sich der Herstellungsprozess leicht in ärmere Länder transportieren und der Streit über Patentfreigaben in Entwicklungsländern entschärfen, heißt es.

7:59 Uhr Durchatmen am Flughafen Frankfurt - heute normaler Flugbetrieb Nach dem Chaos am Frankfurter Flughafen gestern ist der Betrieb am größten deutschen Flughafen am Morgen nach Angaben eines Sprechers normal angelaufen. Geringfügige Verspätungen gebe es nur wegen Nebels. Am Mittwoch hatte eine IT-Panne bei der Lufthansa ein ziemliches durcheinander am Airport ausgelöst. Teilweise konnten keine Flieger landen. Tausende Passagiere waren betroffen. Hintergrund der Lufthansa-Probleme war offenbar ein durchtrenntes Kabel durch Arbeiten der Deutschen Telekom am Glasfasernetz in der Nähe des Flughafens. Gestern Chaos - heute großteils wieder normaler Flugverkehr - morgen wegen Warnstreiks im Tarifkonflikt keine regulären Passagierflüge: Ein Auf und Ab, vor allem für die betroffenen Passagiere am Flughafen Frankfurt. Welche Rechte ihr habt, solltet ihr betroffen sein, haben wir hier zusammengefasst: Frankfurt Vor Streik und nach IT-Panne Flugausfälle am Frankfurter Flughafen: Was können Urlauber tun? Am Freitag finden am Frankfurter Flughafen wegen Warnstreiks keine regulären Passagierflüge statt. Am Mittwoch sorgte bereits eine massive IT-Panne für Flugausfälle und Umleitungen. Welche Rechte haben Reisende? 12:00 Uhr Aktuell um 12 SWR1 Rheinland-Pfalz

7:45 Uhr Vier-Tage-Woche - was meint ihr? Drüben auf unserem Instagram-Kanal wird seit gestern rege diskutiert: Ist flexibleres Arbeiten mit einer Vier-Tage-Woche sinnvoll oder nicht? Ein Friseur in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat die Vier-Tage-Woche eingeführt, um Energie zu sparen. Doch schnell merkte er, dass das Modell auch zu mehr Bewerberinnen und Bewerbern führte. Sein Team sei auch zufriedener. Umfrage: Was haltet ihr von einer Vier-Tage-Woche?

7:18 Uhr Erfolgreiche Generalprobe von "Mainz bleibt Mainz" Ein Blick zurück auf gestern Abend. Im Kurfürstlichen Schloss in Mainz probten die Närrinnen und Narrhalesen der Meenzer Fastnacht für die Live-Sendung am Freitag von "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht". Unser Reporter spricht von einer erfolgreichen Generalprobe. Sitzungspräsident Andreas Schmitt stimmt dem zu, auch wenn es noch Kleinigkeiten gebe, die verbessert werden könnten: Die Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz" wird am Freitag vom SWR übertragen und live im Ersten zu sehen sein, los geht es um 20:15 Uhr. Hier findet ihr das Programm.

7:05 Uhr Frühlingsboten am Himmel! Habt ihr sie auch schon gesehen oder gehört? Die ersten Kraniche ziehen über Rheinland-Pfalz hinweg. Rund 250.000 der Frühlingsboten fliegen über das Moseltal und den Hunsrück derzeit in Richtung Norden, in ihre Brutgebiete in Skandinavien und Nordostdeutschland. Ihr habt die Kraniche oder andere Frühlingsboten bereits entdeckt - und sie vielleicht sogar fotografiert? Dann schickt uns gern eure Bilder! Schickt uns eure Fotos

6:54 Uhr 20-Euro-Knöllchen für ein blaues P Eine kuriose Geschichte aus der Südpfalz: Ein Mann aus Herxheim parkt, legt eine Parkscheibe korrekt ein, bekommt aber trotzdem einen Strafzettel - weil das P auf der Scheibe nicht die richtige Farbe hat. Das muss nämlich weiß sein, auf blauem Hintergrund. Und einen weißen Rahmen braucht es auch. Also checkt doch lieber mal eure Parkscheibe im Auto, bevor ihr auch zur Kasse gebeten werdet. 20-Euro-Knöllchen trotz korrekt eingelegter Parkscheibe - da hat sich ein Mann aus Herxheim schon gewundert. Noch mehr allerdings über die Begründung.Posted by SWR Aktuell on Wednesday, February 15, 2023

6:42 Uhr Containerdörfer als Lösung für die Unterbringung von Flüchtllingen? Kommunen in Deutschland ächzen unter der Aufgabe, Flüchtlinge unterzubringen. Heute beraten Vertreter der Kommunen mit dem Bund und den Ländern über mögliche Lösungen beim sogenannten Flüchtlingsgipfel. In Bad Hönningen setzt man zunächst mal auf Containerdörfer. Flüchtlingsgipfel in Berlin

6:17 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Das Bundesverfassungsgericht verkündet am Vormittag sein Urteil zu neuen Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei mit spezieller Analyse-Software. Das Computersystem, das große Datenmengen durchforstet, um Strukturen und Netzwerke von Verdächtigen zu identifizieren, ist schon in Hessen und Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) befürchtet, dass auch unbescholtene Menschen ins Visier geraten. Wie in Rheinland-Pfalz wird heute auch unter anderem in Nordrhein-Westfalen fleißig gefeiert und geschunkelt. In Köln werden Zehntausende Jecken erwartet - 2.000 Polizisten haben einen Blick auf die Menge. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di auch an diesem Donnerstag wieder Beschäftigte zu Warnstreiks aufgerufen. Ein Schwerpunkt: Baden-Württemberg. In Wien beginnt am Abend der Opernball. Ein Höhepunkt ist der Einzug von 144 jungen Paaren zu einer Polonaise von Frédéric Chopin.

6:09 Uhr Das Wetter an Weiberfastnacht So, ihr Närrinnen und Möhnen. Aufgepasst. Hier kommt der Wetterbericht - heute speziell für euch! Der Donnerstag beginnt in Rheinland-Pfalz teils mit Nebel, teils mit Sonne. Später kommen dichtere Wolken auf. Im Laufe des Nachmittags regnet es örtlich leicht. Die Temperaturen sind recht mild. Und der Ausblick auf die kommenden närrischen Tage: Mild bleibt es auch bis Samstag. Es wird aber häufiger nass. Der Sonntag bringt dann kühlere Luft. Video herunterladen (4,7 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig! Ob Weiberfastnacht oder Schwerdonnerstag: In vielen Städten in Rheinland-Pfalz beginnt um 11:11 Uhr die Zeit der Narren, Jecken und Möhnen. Mit der Erstürmung von Rathäusern startet die heiße Phase der Fastnacht und des Karnevals. Tausende werden heute beispielsweise in Wittlich erwartet, wenn die Möhnen - also närrische Weiber - über eine Leiter das Alte Rathaus erstürmen. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gibt es auch wieder den traditionellen Möhnen-Umzug in Mülheim-Kärlich bei Koblenz. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) trifft sich in Berlin mit Vertretern der Länder und von Städten und Gemeinden zu einem sogenannten Flüchtlingsgipfel. Anlass sind die Beschwerden einiger Kommunen - sie fühlen sich beispielsweise bei der Unterbringung von Flüchtlingen alleine gelassen. Aus Rheinhessen erhielt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) einen offenen Brief, wonach es dort für Geflüchtete keine Wohnungen mehr gebe. Man habe die Erwartung, dass Land, Bund und Europäische Union jetzt helfen. Und wieder eine neue Geschichte im Verkaufsprozess um den Hunsrück-Flughafen Hahn: Ein möglicher Käufer des Flughafens hat keinen direkten Zugriff mehr auf Grundstücke in unmittelbarer Umgebung, die dem Land Rheinland-Pfalz gehören. Das hat der Insolvenzverwalter dem SWR bestätigt. Was das bedeutet, schauen wir uns gleich nochmal genauer an.