Ein Südpfälzer hatte seine Parkscheibe korrekt eingestellt und bekam trotzdem ein Knöllchen. Die Begründung überraschte ihn: Die Parkscheibe hatte nicht das korrekte Aussehen.

Als Manuel Gein im südpfälzischen Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße) von einem Massagetermin zurück zu seinem Auto geht, wird er stutzig. Er hat ein Knöllchen vom Ordnungsamt bekommen. 20 Euro soll er zahlen – obwohl er seine Parkscheibe korrekt und sichtbar ins Auto gelegt hatte.

"Ich habe dann erfahren, dass das "P" auf meiner Scheibe blau ist. Aber normal muss es weiß sein."

Er hält das Knöllchen für einen Irrtum der Behörde oder einen schlechten Scherz. Doch dann ruft der 41-Jährige aus Erlenbach (Kreis Germersheim) beim Ordnungsamt, das ihn über den Grund für den Strafzettel aufklärt: "Ich habe dann erfahren, dass das "P" auf meiner Scheibe blau ist. Aber normal muss es weiß sein."

Geins Parkscheibe verstößt gegen Bild 318 der StVO

Außerdem ist das "P" auf der Parkscheibe von Manuel Gein in einem weißen Kreis – und nicht wie vorgeschrieben mit einem weißen Quadrat umrandet. Damit hat er gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) verstoßen. Dort, auf dem Bild 318, ist eine korrekte Parkscheibe abgebildet. Die Maße sind ebenfalls genau festgelegt und müssen 11 x 15 Zentimeter betragen.

Ordnungsamt Herxheim: "Halten uns an den Bußgeldkatalog"

So sieht eine nach der StVO korrekte Parkscheibe aus. dpa Bildfunk Picture Alliance

Beim Gespräch mit dem Ordnungamt muss Gein erst einmal lachen, erinnert er sich. Aber die Behörde will alles richtig gemacht haben. Die Bürgermeisterin der zuständigen Verbandsgemeinde, Hedi Braun (parteilos), sagt auf SWR-Anfrage: "Wir haben in Deutschland einen Bußgeldkatalog und das Ordnungsamt ist gehalten, Verstöße zu ahnden." Die Gemeinde mache nicht die Gesetze, sagt Braun weiter, da müsse man sich an den Gesetzgeber wenden, damit er diese Regelung streicht oder anders formuliert.

Tatsächlich hätte das Ordnungsamt in Herxheim aber auch anders entscheiden können. Der Ordnungshüter hätte eine Verwarnung aber ohne Verwarngeld aussprechen können oder die falsche Parkscheibe auch einfach ignorieren können.

Einschätzung der ARD-Rechtsredaktion zum Herxheimer Knöllchen-Fall Auch die ARD-Rechtsredaktion des SWR hat sich den Herxheimer Knöllchen-Fall angeschaut: "Die Behörde war nicht gezwungen, ein Verwarngeld zu erlassen... Grundsätzlich ist es aber nicht falsch, einen Verstoß zu ahnden, auch wenn er nur gering ist, wie es hier der Fall war. Falsch ist die Entscheidung nur, wenn die Behörde dachte, dass sie so entscheiden muss und denkt, dass sie keinen Spielraum hat, das Verfahren einzustellen." Und weiter: "Ein Irrtum des Betroffenen kommt hier in Betracht... der Irrtum war aber vermeidbar, weil man auf dem Bild schon erkennen kann, dass die Parkscheibe optisch von der Soll-Parkscheibe der StVO abweicht." Weiter heißt es in der Einschätzung der Redaktion, dass dem Erlenbacher "zumindest kein Vorsatz vorzuwerfen ist. Er hat wahrscheinlich nur fahrlässig gehandelt. Allerdings kann auch fahrlässiges Verhalten mit einem Bußgeld geahndet werden."

Südpfälzer hat Knöllchen bezahlt - und sich Anwalt genommen

Auch wenn Manuel Gein das 20-Euro-Knöllchen vollkommen übertrieben findet - bezahlt hat er es trotzdem: "Ich habe stark mit mir gehadert, aber ich konnte meinen Anwalt nicht erreichen und wollte auch die Zahlungsfrist einhalten."

Manuel Gein mit allen Unterlagen des Ordnungsamtes: das Knöllchen hat er bezahlt. SWR

Dass er die 20 Euro bezahlt hat, war wahrscheinlich nicht die beste Idee von Manuel Gein. Besser wäre es gewesen, er hätte erst einmal nicht gezahlt und gewartet, wie das Ordnungsamt reagiert. Sein Anwalt will trotzdem versuchen, noch gegen das Knöllchen vorzugehen. Ausgang: noch offen.