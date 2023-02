Pünktlich um 11:11 Uhr haben die Weiber in ganz Rheinland-Pfalz das Regiment übernommen. Heute startet die Straßenfastnacht in die heiße Phase.

Ob Schwerdonnerstag, Weiberfastnacht oder Fetter Donnerstag: In vielen Städten in Rheinland-Pfalz haben Jecken, Narren und Möhnen wieder das Kommando übernommen.

In der Landeshauptstadt Mainz wird nach zwei Jahren Corona-Pause wieder gefeiert! Der Schillerplatz rund um den Fastnachtsbrunnen platzte schon am Vormittag aus allen Nähten. Am Mittag feierten nach Angaben der Polizei etwa 9.000 Närrinnen und Narren friedlich und ausgelassen auf dem Festgelände. Für viele geht die Party erst am Abend los: Die Feiern in der Mainzer Altstadt ziehen sich gewöhnlich bis tief in die Nacht.

Auch in Bad Kreuznach startete das närrische Volk um 11:11 Uhr. Im so genannten Narrenkäfig auf dem Kornmarkt gibt es den ganzen Tag über ein fastnachtliches Programm. Die Gruppe mit den originellsten Kostümen bekommt einen Preis.

Weiberfastnacht in Mainz und Bad Kreuznach

Im Norden von Rheinland-Pfalz sind die Möhnen los

Im Norden von Rheinland-Pfalz ist der Donnerstag vor Rosenmontag sozusagen der höchste Feiertag im Jahr - hier sind die Möhnen unterwegs. In Wittlich stürmten um 11:11 Uhr die Möhnen über eine Leiter das Alte Rathaus. Sie überwältigen Stadtbürgermeister Joachim Rodenkirch (CDU) und alle anwesenden Ratsmitglieder.

Nach der symbolischen Machtübernahme flogen aus den Fenstern Süßigkeiten. Der Bürgermeister wurde auf den Marktplatz "abgeführt", wo er den Stadtschlüssel an die närrischen Weiber übergab. Knapp 1.000 Menschen hatten sich zum Feiern versammelt.

Das darf natürlich am Weiberdonnerstag nicht fehlen: Frauen an die Macht! Die Rathauserstürmung in Wittlich erfolgt in schwindelnder Höhe. SWR

Nach der Corona-Zwangspause - und trotz der verschärften Sicherheitsauflagen - gibt es auch wieder den Möhnen-Umzug in Mülheim-Kärlich nördlich von Koblenz - los ging's um 14:11 Uhr. "Wir freuen uns mega, dass wir es machen können", sagte die Vorsitzende des dortigen Möhnen-Clubs, Kornelia Punstein.

Es werde ein buntes "Möhnen-Treiben" sein, zu dem inklusive Zugteilnehmern rund 6.000 Menschen erwartet werden. Schlipse würden an dem Tag allerdings kaum mehr abgeschnitten. "Dieser Brauch geht leider verloren. Welcher Mann trägt heute noch Schlips?"

So feiern die Jecken Schwerdonnerstag im Raum Koblenz

Närrischer Überfall auf die Polizei in Koblenz

Zumindest bei der Polizei in Koblenz werden die Kollegen mit Schlips künftig vorsichtig sein. Denn trotz aller Sicherheitsvorkehrungen haben es närrische Krawattenräuberinnen geschafft, mit geschärfter Schere zum Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz vorzudringen.

Auch in der Region Trier sind die Rathäuser nicht sicher

Ob Trier, Hermeskeil, Wittlich, Traben-Trarbach, Prüm, Kelberg oder Idar-Oberstein - an Weiberfastnacht sind die Rathäuser im Westen von Rheinland-Pfalz nicht sicher. In Trier wurde um 11:11 Uhr auf dem Hauptmarkt die Fastnacht proklamiert. Mit den Dompiraten, der Leiendecker Bloas, de Schouuten, Franco Picollini und Chris Steil wird ausgelassen gefeiert.

Weiberfastnacht: Die Möhnen sind los! Wir sind dabei!

Spektakel in Bad Bergzabern

Ein ganz besonderes Spektakel ist in Bad Bergzabern: der Hexensprung ab 19:11 Uhr. Hier heißt Weiberfastnacht übrigens: Schmutziger Donnerstag, genau wie in der Region Kaiserslautern. In dieser Ecke von Rheinland-Pfalz ist Weiberfastnacht auch der Schmutzige oder auch Schmotzige Donnerstag und das hängt mit der alemannischen Fastnachtstradition zusammen.

Hier gibt es eine Auswahl des närrischen Treibens am Donnerstag in der Übersicht: