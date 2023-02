per Mail teilen

In Mainz und Bad Kreuznach haben die närrischen Tage begonnen. Auf dem Mainzer Schillerplatz und im Kreuznacher Narrenkäfig auf dem Kornmarkt wird heute ordentlich gefeiert.

Pünktlich um 11:11 Uhr ging das närrische Treiben los. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie darf wieder mit Körperkontakt gefeiert werden. Auf dem Mainzer Schillerplatz haben sich nach Angaben der Polizei mehr als 7.500 Närrinnen und Narren versammelt. Aktuell gibt es eine große Fastnachtsparty. Die Feierei in der Mainzer Altstadt zieht sich gewöhnlich bis tief in die Nacht.

Kreuznacher Narrenkäfig läutet tolle Tage ein

Auch in Bad Kreuznach startete das närrische Volk um 11:11 Uhr. Im sogenannten Narrenkäfig auf dem Kornmarkt und in der Roßstraße gibt es den ganzen Tag über ein fastnachtliches Programm. Der Eintritt kostet 10 Euro. Erwünscht sind ausgefallene Verkleidungen. Die Gruppe mit den originellsten Kostümen bekommt einen Preis. Sowohl im Narrenkäfig als auch auf dem Mainzer Schillerplatz herrscht Glasverbot.

Weilerer Hexen stürmen Kreisverwaltung in Ingelheim

Mit dreifach donnerndem Helau, Hexerei und Schabernack verschafften sich die Weilerer Hexen am Altweiberdonnerstag Zugang zur Kreisverwaltung in Ingelheim. Die Hexen eroberten den Kreistagssaal und schnitten so manche Krawatte ab.

Der Zugangschip zur Kreisverwaltung in Ingelheim war im Hexenkessel versteckt. Pressestelle Kreisverwaltung Mainz-Bingen

Die Hexen nahmen aber auch den Zentralchip zur Kreisverwaltung an sich. Nur damit lässt sich das Gebäude öffnen. Im Hexenkessel von Weiler löste Landrätin Dorothea Schäfer (CDU) später den Zentralchip zum Kreishaus gegen eine kleine Spende aus. Die erpressten "Lösegelder" spenden die Hexen, wie in jedem Jahr, für soziale Zwecke.

Auftakt der Straßenfastnacht

Die Weiberfastnacht ist der Auftakt der närrischen Tage. Bis Fastnachtsdienstag gibt es viele Termine, bevor am Aschermittwoch traditionell die Fastnacht beerdigt wird. Zumindest für dieses Jahr.