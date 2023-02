Hier wird in der Region Koblenz Altweiber gefeiert

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird in der Region Koblenz wieder Altweiber gefeiert. Neben Möhnen-Umzügen gibt es auch viele Partys. Wir geben einen kleinen Überblick.

Größere Möhnen-Umzüge starten beispielsweise um 11:45 Uhr in Remagen oder aber um 14:11 Uhr in Mülheim-Kärlich und Neuwied-Engers. Auch in Grafschaft-Nierendorf findet um 15:11 Uhr ein Karnevalsumzug statt. Nach den Umzügen verlagern sich die Feiern oft in Hallen, Bürgerhäuser oder Kneipen. Mitunter müssen dafür Karten gekauft werden.

Möhnensitzungen an Schwerdonnerstag

Sitzungen an Altweiber gibt es etwa in Koblenz. Hier geht um 15:11 Uhr die Damen-Prunksitzung der Gülser Seemöwen los. In Nassau feiern die Möhnen ihr närrisches Jubiläum "4x11 Jahre NCC-Möhnenball" ab 15:11 Uhr in der Stadthalle. Auch in Ahrweiler gibt es eine Möhnensitzung, hier lädt die Möhnenschar ab 14:11 Uhr ins Bürgerzentrum ein. In Rhens findet um 19:11 Uhr ein Möhnenball in der Kurfürstenhalle statt.

In Mayen startet die Schwerdonnerstagsparty auf dem Marktplatz um 11:11 Uhr. Um 12.30 Uhr folgt die traditionelle Rathauserstürmung. In Koblenz können Karnevalisten zum Beispiel ab 11:11 bei der Schwerdonnerstagsparty des Koblenzer Karneval Clubs (KCC) an der Liebfrauenkirche im beheizten Festzelt feiern.

Viele Partys in Kneipen und Clubs in der Region Koblenz

Auch viele Kneipen und Clubs in Koblenz laden zum Tanzen und Schunkeln ein. In der Nachtwache startet die Party ab 15:11, im Fox gibt es eine 90er-Party ab 16 Uhr und im Club dieZwei eine Ü-30-Party ab 16:11 Uhr. Im Agostea und dem Zenit starten Partys um 19 Uhr beziehungsweise 19:11 Uhr.

Karnevalpartys gibt es an Weiberfastnacht auch im Westerwald. Um 12:11 Uhr lädt der Möhnenclub Asbach zur Zeltparty auf dem Marktplatz ein. Ab 18:11 Uhr wird in der Wiedhalle in Neitersen zum Beispiel eine Altweiber Mallorca-Party gefeiert. Um 19 Uhr findet in der Gemeindehalle in Gehlert eine Altweiberparty statt und ab 19.11 Uhr öffnet das "närrischen Zirkuszelt" auf dem Weyerdamm in Altenkirchen. In der Reithalle in Neuwied-Oberbieber beginnt die Weiberfastnachtsparty um 16 Uhr, ab 18 Uhr legt dort ein DJ auf.