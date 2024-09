Eingestürzte Brücken, überschwemmte Straßen und vollgelaufenen Häuser: Die Lage in den Hochwassergebieten in Polen ist weiter angespannt. Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm sammelt heute Spenden für die Partnerregion.

Glucholazy ist die Partnerstadt der Verbandsgmeinde Nieder-Olm. Die Lage in der polnischen Stadt sei katastrophal, so der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Ralph Spiegler (SPD). Die Zerstörung sei deutlich verheerender als bei dem Jahrhunderthochwasser 1997.

Neben Geld werden nun auch Sachspenden gebraucht

Anfangs hieß es noch von Seiten des polnischen Amtskollegen, man brauche vor allem Geld. Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm richtete daraufhin ein Spendenkonto ein. Aber nach und nach wird klar: Es fehlt an allen Ecken und Enden, nun werden auch Sachspenden gebraucht. Deshalb will die Verbandsgemeinde so schnell wie möglich Hilfsgüter nach Polen bringen. Die Spenden werden bis Freitagabend (20 Uhr) im ehemaligen Tengelmann- Logistikzentrum in Nieder-Olm angenommen.

Lebensmittel, Windeln, Besen - alles wird gebraucht

Gebraucht werden vor allem haltbare Lebensmittel, Hygiene- und Reinigungsmittel. Alle Artikel wie Windeln, Seife oder Desinfektionsmittel sollen original verpackt und haltbar sein. Auch Schaufeln, Besen oder Wasserschieber würden benötigt, so die Verbandsgemeinde.

Der Transport mit den Hilfgütern soll sich dann möglichst noch in der Nacht auf den Weg nach Polen machen, spätestens aber am Samstag.

Stadt Ingelheim richtet Spendenkonto für Neisse ein

Ingelheim ist mit der Stadt Neisse (Nysa) und dem dazugehörigen Kreis partnerschaftlich verbunden. Auch diese Region wurde von der Flut stark getroffen. Die Stadt Ingelheim hat deswegen ebenfalls ein Spendenkonto eingerichtet.