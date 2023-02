Olau, Helau & Alaaf: Karnevalsumzüge in Koblenz und Umgebung

Die Session 2022/3 ist im vollen Gange. Wir haben eine Übersicht über die Karnevalsumzüge in der Region.

In vielen Teilen von Rheinland-Pfalz werden Fastnachts- und Karnevalsumzüge aus Kostengründen abgesagt. In Koblenz und Umgebung sollen die meisten nach der Corona-Pandemie endlich wieder wie gewohnt stattfinden.

Ein Highlight: Einige Umzüge starten bei Einbruch der Dunkelheit

Die Umzüge starten an Schwerdonnerstag. Beispielsweise ziehen in Neuwied-Engers und Mülheim-Kärlich die Möhnen um 14:11 Uhr durch die Straßen. Auch in Grafschaft-Nierendorf findet an Weiberfastnacht ein Karnevalsumzug statt.

Karnevalsumzüge im Norden von RP im Überblick: 16.02.2023 (Schwerdonnerstag) - Möhnenumzug um 14:11 Uhr in Mülheim-Kärlich - Möhnenzug um 14.11 Uhr in Neuwied-Engers - Karnevalszug um 15:11 Uhr in Grafschaft-Nierendorf - Festzug der Möhnen um 11:45 Uhr in Remagen - Kinderkarnevalsumzug um 10:30 Uhr in Marienrachdorf 17.02.2023 - Karnevalsumzug um 15:00 Uhr in Remagen-Oedingen - Karnevalsumzug um 15:11 Uhr in Grafschaft-Lantershofen - Mondscheinzug um 18:33 Uhr in Bad Bodendorf - Abendumzug um 17:11 Uhr in Naunheim 18.02.2023 (Nelkensamstag) - Jubiläumsumzug um 15:11 Uhr in Koblenz-Kesselheim - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Koblenz-Arenberg - Fassenachtszuch um 14:11 Uhr in Waldesch - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Bad Salzig - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Rhens - Kinderzug um 14:11 Uhr in Mayen - Fastnachtszug um 15:11 Uhr in Hillscheid - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Malberg - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Bassenheim - Karnevalsumzug um 17:11 Uhr in Urbar - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Grafschaft Holzweiler und -Esch - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler-Heimersheim - Fackelumzug um 18:11 Uhr in Rübenach - Geisterzug um 20:00 Uhr in Nickenich - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Oberzissen - Bollerwagenumzug um 14:11 Uhr in Marienrachdorf 19.02.2023 (Tulpensonntag) - Abendumzug um 18:11 Uhr in Boppard - Umzug um 14:11 Uhr in Kyllburg - Umzug um 14:11 Uhr in Koblenz-Moselweiß - Hoschemer Umzug um 14:30 Uhr in Koblenz-Horchheim - Umzug um 14:00 durch Neuendorf und Wallersheim - Umzug um 8:00 Uhr in Neuwied Innenstadt und Heddesdorf - Kinderzug um 14:11 Uhr in Heimbach-Weiss - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Irlich - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Ettringen - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Nickenich - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Mülheim-Kärlich - Karnevalsumzug um 14:00 Uhr in Lutzerath-Driesch - Karnevalsumzug um 13:11 Uhr in Andernach-Miesenheim - Fastnachtszug um 14:00 Uhr in Vallendar - VG-Sonntagszug um 14:11 Uhr in Adenau - „Alekärjer Fastelovendszug 2023“ um 14:11 Uhr in Altenkirchen - Fastnachtszug um 13:11 Uhr in Höhr-Grenzhausen - Karnevalsumzug um 16:33 Uhr in Ransbach-Baumbach - Karnevalszug um 15:11 Uhr in Walporzheim - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Ringen - Karnevalsumzug um 15:11 Uhr in Bad Neuenahr - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Remagen - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Hachenburg - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Maxsain 20.02.2023 (Rosenmontag) - Rosenmontagsumzug um 12:11 Uhr in Koblenz Innenstadt - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Engers - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Neuwied und Heddesdorf - Rosenmontagszug um 14:00 Uhr in Gladbach - Rosenmontagsumzug um 14:11 Uhr in Kaisersesch - Rosenmontagszug um 13:11 Uhr in Andernach - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Polch - Rosenmontagszug um 15:33 Uhr in Kottenheim - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Bad Neuenahr-Ahrweiler - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Bendorf - Rosenmontagszug um 13:11 Uhr in Mayen - Fastnachtsumzug um 13:55 Uhr in Cochem - Rosenmontagsumzug um 14:00 Uhr in Herdorf - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Löf - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Linz - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Herschbach - Karnevalsumzug um 10:11 Uhr in Wirges - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Hönningen 21.02.2023 (Veilchendienstag) - Karnevalsumzug „Kappenfahrt“ um 14:00 Uhr in Niederlahnstein - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Sinzig - Karnevals-Festzug um 14:11 Uhr in Montabaur - Veilchendienstagszug um 13:11 Uhr in Heimbach-Weis - Veilchendienstagsumzug um 14:11 Uhr in Wissen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Niederfischbach - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr Arzbach

Auch freitags müssen die Närrinnen und Narren nicht pausieren. Das Besondere an diesem Tag: Hier kann Karneval im Dunklen gefeiert werden. In Bad Bodendorf zieht um 18:33 Uhr der Mondscheinzug los. Er soll den ganzen Ort zum Leuchten bringen. Coronabedingt liegt der letzte Mondscheinzug schon vier Jahre zurück. Um so größer ist die Vorfreude der Bad Bodendorfer Jecken. Auch in Naunheim können sie ab 17:11 Uhr beim Abendzug Kamelle fangen und sammeln.

Die Sicherheitsauflagen für Fastnachtsumzüge machen vielen Vereinen rund um Koblenz zu schaffen. Ochtendung hat ihren Karnevalsumzug deshalb abgesagt. Viele Umzüge in der Region finden aber dennoch statt. picture-alliance / Reportdienste Bernd Thissen

In Boppard kann man an Karnevalssonntag ebenfalls bei Einbruch der Dunkelheit einen Abendumzug verfolgen. Um 18:11 Uhr nimmt der Umzug seinen Weg durch Boppards Straßen. Alle Gruppen und Wagen sind gut beleuchtet in Szene gesetzt. Bei dem Umzug präsentieren sich die ortsansässigen Vereine und Gruppen aus der näheren und weiteren Umgebung.

Karnevalssamstag und -sonntag ist mächtig was los

An Karnevalssamstag und -sonntag finden in dieser Session mehr als 30 Fastnachts- und Karnevalsumzüge in der Region statt. In Koblenz-Kesselheim gibt es am Samstag um 15:11 Uhr einen Jubiläumsumzug zu 75 Jahre Möhnenclub Kesselemmer Wierschtjer und 5 × 11 Jahre Karnevalclub Kapuzemänner.

In Nickenich zieht um 20:00 Uhr ein Geisterzug durch den Ort. Auch am Sonntag können Jecke an der Zugstrecke wieder laut Helau, Olau & Co. rufen, wie zum Beispiel in Vallendar, Höhr-Grenzhausen und Bad Neuenahr.

Seinen Höhepunkt in Koblenz erreicht der Karneval wie jedes Jahr mit dem Rosenmontagszug durch die Innenstadt. Tausende Karnevalsfreunde können sich an den Straßen entlang des Zugverlaufs säumen. Der Zug startet um 12:11 Uhr. Allerdings werden in diesem Jahr deutlich weniger Musikgruppen mitlaufen. Die Organisatoren hatten es in diesem Jahr nach eigenen Angaben besonders schwer, Musikgruppen für ihre Umzüge zu finden. Grund sei, dass viele Blaskapellen und Spielmannszüge nach der Corona-Pandemie nicht mehr spielfähig seien.

Konfetti, Kamelle und Co gibt es auch bei den Rosenmontagszügen in Andernach, Mayen und Cochem.

Auch Veilchendienstag geht noch was

Der Veilchendienstag ist der Abschluss der Karnevals-Saison. Der größte Veilchendienstagsumzug in der Region findet traditionell in Heimbach-Weis statt. Im vergangenen Jahr wurde der Umzug coronabedingt abgesagt, aber dafür im Mai nachgeholt. Dieses Jahr läuft alles wie gewohnt ab. Auch beispielsweise in Niederlahnstein, Montabaur und Sinzig endet Karneval mit einem großen Umzug.