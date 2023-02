Rosenmontag, Sonne, blauer Himmel und ein Kuss - da hat Gott Jokus seine Finger im Spiel dpa Bildfunk Picture Alliance

Region Koblenz

Wo anfangen, wo aufhören? Am Rosenmontag regnet es in der Region nicht nur Konfetti, sondern auch Umzüge. Hier einige wenige Beispiele, die wirklich lange Liste mit Umzügen im Norden von Rheinland-Pfalz findet Ihr hier:

Koblenz : 12:11 Uhr

: 12:11 Uhr Neuwied/Heddesdor f: 14:11 Uhr

f: 14:11 Uhr Andernach und Mayen : jeweils um 13:11 Uhr

: jeweils um 13:11 Uhr Bendorf : 14:11 Uhr

: 14:11 Uhr Cochem: 13:55 Uhr

Region Mainz

Ein dreifach donnerndes Helau für: Den Rosenmontagszug in Mainz! Er ist der größte in Rheinland-Pfalz und kann es locker mit den Konkurrenten in Köln und Düsseldorf aufnehmen!

Mainz: Start um 11:11 Uhr in der Mainzer Neustadt

Hackenheim: Umzug ab 14:11 Uhr

Region Trier

In der Region können Möhnen, Jecke und Narren Umzugs-Hopping betreiben - hier einige ausgewählte Beispiele. Und wem das nicht reicht, der kann hier aus dem Vollen schöpfen.

Trier : Umzug startet um 12:11 Uhr

: Umzug startet um 12:11 Uhr Schweich : hier geht es um 14:11 Uhr los

: hier geht es um 14:11 Uhr los Lieser : Rosenmontagsumzug um 14:11 Uhr

: Rosenmontagsumzug um 14:11 Uhr Traben-Trarbach : Umzug ohne 11 in der Startzeit um 14:31 Uhr

: Umzug ohne 11 in der Startzeit um 14:31 Uhr Müllenborn (Gerolstein): Großer Karnevalsumzug ab 14:11 Uhr

Region Ludwigshafen/Pfalz

In der Region wurden zahlreiche Umzüge abgesagt, so zum Beispiel in Frankenthal, Ludwigshafen-Oppau und Mutterstadt. Nachdem der gemeinsame Umzug von Mannheim und Ludwigshafen im Herbst abgesagt wurde, wurde auch noch in Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße) der Umzug gestrichen. Aber hier geht was in der Region:

Altrip: Rosenmontagsumzug von "Die Wasserhinkle", ab 14:11 Uhr

Region Kaiserslautern