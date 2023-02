Andrea Lohmann arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

Andrea Lohmann SWR Anna Zieba Andrea Lohmann ist seit 2008 Redakteurin bei SWR Aktuell Rheinland-Pfalz - das damals so noch gar nicht hieß. Davor: Studium, Volontariat bei einer Tageszeitung, Nachrichtenagentur. Heimat "…tief im Westen, wo die Sonne verstaubt…"

Aber aus tiefstem Herzen eigentlich: Europa. Spätestens seit meinem Erasmus-Jahr in Straßburg. Vielleicht alles kein Zufall – Straßburg, Mainz, der Rhein, der Wein, der Gutenberg. Mein Antrieb Ewiger Hunger – auf neue Geschichten, neue Infos, neues Wissen - und gutes Essen. In meinem Job bekomme ich nicht nur ein Gehalt, sondern ganz nebenbei lernt man fast tagtäglich irgendetwas Neues. Für diese Themen brenne ich Klimawandel, Umweltschutz und soziale Themen. Als Redakteurin hatte ich einen unvergesslichen Moment ... als ich als junge Agenturjournalistin beim Salzburger Wirtschaftsforum George Soros um ein paar Antworten gebeten habe. Quintessenz: Egal wie berühmt ein Gesprächspartner ist und wie klein man sich selbst fühlt - einfach immer loslegen.