Wo gibt es noch Fastnachtsumzüge in der Vorder- und Südpfalz?

Viele Karnevalsvereine in der Pfalz haben ihre Fastnachtsumzüge abgesagt. Die letzte Absage kam aus Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis). Nur noch eine Handvoll kleinerer Umzüge bleibt übrig.

In ganz Rheinland-Pfalz wurden bereits viele Fastnachtsumzüge abgesagt. Für Wirbel sorgte die Absage in Frankenthal, aber auch im südpfälzischen Bellheim, in Ludwigshafen-Oppau und in Weisenheim am Sand (Landkreis Bad Dürkheim) gibt es in diesem Jahr keine Umzüge. Auch im südpfälzischen Wörth (Kreis Germersheim) wurde der Umzug abgesagt. Allerdings soll es einen Kinderumzug geben - Details stehen noch nicht fest.

Nur noch wenige Fastnachtsumzüge in der Pfalz geplant

Diese Fasnachtsumzüge und Veranstaltungen finden nach derzeitigem Stand statt:

Südpfalz: Nur noch kleinere Fastnachtsumzüge geplant

In der Südpfalz sind derzeit noch ein paar kleinere Umzüge geplant - zum Beispiel in Jockgrim. Wie die Veranstalter dem SWR mitteilten, sei der Umzug genehmigt. Die Veranstalter wollen ihn angesichts der abgesagten Umzüge in den Nachbarorten aber trotzdem nicht vergrößern. Teilnehmen würden nur Gruppen aus dem Ort sowie einige wenige Gruppen aus anderen Orten, die bereits länger in Jockgrim mitlaufen würden.

Angemeldet seien circa 25 Umzugsgruppen, zum größten Teil Fußgruppen. Die bestehenden Auflagen der Ordnungsbehörde würden erfüllt. Der Umzug in Jockgrim sei allerdings ein sehr familiärer Fasnachstumzug. Das solle auch so bleiben. Die Kosten übernehme die "Kulturgemeinschaft Jockgrim zur Förderung des örtlichen Gemeinwesens".

Die Veranstalter seien in enger Abstimmung mit der Verbandsgemeinde und werde die Situation im Umfeld weiter beobachten.

Hexensprung in Bad Bergzabern

In Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) gibt es außerdem traditionell ein besonderes Spektakel: Den sogenannten Hexensprung, bei dem die nach alemannischem Brauchtum als Hexen verkleideten Vereinsmitglieder ab 19:11 Uhr über ein großes Feuer springen.

Nur kleinere Umzüge in der Vorderpfalz

In der Vorderpfalz organisieren vor allem im Rhein-Pfalz-Kreis einige eingefleischte Vereine zumindest kleinere Umzüge. Die Maxdorfer "Floßbachschwalben" kümmern sich gemeinsam mit dem benachbarten Birkenheide am 18. Februar um einen Umzug mit immerhin etwa 60 Nummern. Im Anschluss gibt es ein Fest auf dem Kerweplatz.

"Die Wasserhinkle" in Altrip legen am Rosenmontag los, der Karnevalverein "UNO 1949" in Waldsee am Fastnachtsdienstag.

Übrigens: Es unterscheidet sich teils von Verein zu Verein, ob als Narren-Schlachtruf "Ahoi" oder "Helau" durch die Pfälzer Gassen schallt.