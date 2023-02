Von Ramstein bis Zweibrücken - hier feiert der Westen der Pfalz Fastnacht

Die Narren in der Westpfalz wollen sich den Spaß am Feiern nicht verderben lassen. Trotz neuer Sicherheitsauflagen gibt es gleich mehrere Fastnachtsumzüge.

Bis zu 15.000 Menschen dürfen es gut und gerne sein, geht es nach den "Bruchkatzen" in Ramstein-Miesenbach. Für seinen Fastnachtsumzug am kommenden Dienstag gebe es ein Sicherheitskonzept, das dieser Zahl Rechnung trage, sagt der Karnevalverein. Los geht es am Faschingsdienstag um 14:30 Uhr, wobei die "Bruchkatzen" auf gutes Wetter hoffen.

Mit dabei beim Westricher Fastnachtsumzug 2023, der nach der Corona-Zwangspause zum ersten Mal wieder stattfindet: Bunt geschmückte Motivwagen, Tanzgarden, Musikzüge, kostümierte Fußgruppen und eine Umzugsplakette für 2,50 Euro. Mit deren Kauf soll die Großveranstaltung finanziert werden.

https://www.facebook.com/events/1572996999792825

Fastnachtsumzug der Elwetritsche in Dahn

In Dahn findet der "Fasenachtsumzug" des Elwetritsche e.V. bereits am Sonntag statt und zwar ab 14 Uhr. Ihn kann der Karnevalverein nach eigenen Angaben bewältigen, weil Stadt und Verbandsgemeinde ihn bei seinem Sicherheitskonzept unterstützen.

Besonderheit: Nachtumzug in Merzalben

Rummel gab es im Vorfeld um den närrischen Nachtumzug durch Merzalben am Samstag. Nach Rassismusvorwürfen hat sich der Karnevalverein dort in "Merzalwer Burgnarre" umbenannt. Nun will er wieder ungetrübter Freude nach Einbruch der Dunkelheit durch die Straßen ziehen.

Die Merzalber Burgnarren laden an Fastnacht wieder zum Nachtumzug ein. privat

Weitere Fastnachtsumzüge finden im Landkeis Kusel statt: Am Sonntag in Breitenbach und am Rosenmontag in Schönenberg-Kübelberg. Außerdem soll es in Zweibrücken nach der Corona-Abstinenz wieder einen größeren Umzug geben. Hier geht es am Fastnachtsdienstag zum närrischen Treiben auf die Straße.

Altweiberfasching in Kaiserslautern, Niederkirchen und Ramsen

Und wer keinen eigenen Umzug auf die Beine stellt, feiert in der Westpfalz eben in anderem Rahmen Fasching. Beispielsweise der Karnvalverein Kaiserslautern beim großen Altweiberfasching in der Kalause, der SV Niederkirchen beim Altweiberfasching unter dem Motto "back to the roots" und die "Stumpfwaldhexen" des TuS Ramsen bei einer Altweiberparty in der Eistalhalle.