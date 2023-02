per Mail teilen

Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange. Auch am heutigen Fastnachtsdienstag gibt es noch Umzüge, Feste und Partys. Hier ein Überblick über närrische Veranstaltungen.

Wer nach den letzten Tagen heute, am Fastnachtsdienstag, noch Energie hat, kann zum Beispiel in Nieder-Olm "uff die Gass". Der Umzug startet um 14:11 Uhr. Anschließend können alle Närrinnen und Narrhalesen bei der "After-Umzug-Party" weiterfeiern - ab 15:33 Uhr in der Nieder-Olmer Festhalle.

Der Zug in Nieder-Olm gilt als der größte Umzug heute in der Region. 40 Zugnummern sind mit von der Partie, darunter viele heimische, aber auch Wagen von außerhalb.

Zeitgleich geht's in Nackenheim los. Dort sind laut Zugmarschall in diesem Jahr weniger Wagen dabei. Dafür laufen 280 Kinder aus den Kindergärten und 100 Schülerinnen und Schüler mit. Ein Highlight hier sind einige Schwellköpp, die an dem Zug teilnehmen werden.

In Eppelsheim startet der Fastnachtsumzug schon etwas früher um 13:33 Uhr. Organisiert wird er vom Vereinsring Eppelsheim, Startpunkt ist die Sporthalle. Wer nach dem Umzug noch Reserven hat, kann beim Nachzüglerball weiterfeiern.

Um 15:15 Uhr startet dann noch der Fastnachtsumzug in Undenheim im Kreis Mainz-Bingen. Der Umzug ist nach Angaben der Veranstalter etwas kleiner und daher bestens geeignet für alle, die es etwas ruhiger angehen möchten oder mit kleineren Kinder unterwegs seid. Auch hier gibt es im Anschluss eine "After-Umzug-Party".

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Stände der Fastnachts eG auf den Mainzer Domplätzen. Schon ab 13 Uhr gibt es dort nicht nur etwas zu trinken, sondern auch Essensstände sowie närrisches Programm.

Gerade die kleineren Narren können sich bei vielen Fahrgeschäften austoben - darunter ein Riesenrad und ein Kinderkarussell.

Am Nachmittag kommen dann in Mainz vor allem die Fastnachtsfans auf ihre Kosten, die am Rosenmontag noch nicht genug Bonbons und andere Wurfgeschosse abbekommen haben. Dort laden der Mainzer Carneval Verein MCV und neun weitere Vereine zur Kappenfahrt ein.

Der Narrenkorso durch die Mainzer Innenstadt startet um 15:11 Uhr an der Großen Bleiche und führt über den Schillerplatz um den Dom herum und zurück zum Münsterplatz. Traditionell werden dabei Süßigkeiten in die Menge geworfen, die vom Rosenmontagszug übrig geblieben sind.

Und auch in Mainz-Mombach können noch jede Menge Gutzje eingesammelt werden. Dort startet um 14:33 Uhr der traditionelle Mombacher Schissmelle-Dienstags-Umzug. Er beginnt an der Kreuzstraße und führt über die Hauptstraße bis zur Eintracht-Halle.