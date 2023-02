Die Rathäuser sind vor den Möhnen nicht sicher. Und wer die Schuhe von ihnen geputzt bekommt, der kann erst mal tief in die Tasche greifen. Unsere Reporterinnen sind dabei.

In Großlittgen bei Wittlich hat das närrische Treiben bereits ab 6 Uhr begonnen. Die Möhnen ziehen durchs Dorf und verkaufen Autofahrerinnen und Autofahrern Wurst und süße Mäuschen.

Spektakuläre Rathauserstürmung in Wittlich

Besonders spektakulär ist die Rathauserstürmung der Möhnen in Wittlich verlaufen. Sie ließen es sich nicht nehmen, mit einer Leiter ins Rathaus zu klettern und Bürgermeister Joachim Rodenkirch abzuführen.

Traditionelles Schuheputzen in Deudesfeld

In Deudesfeld in der Eifel stand ab 10 Uhr das traditionelle Schuheputzen auf dem Programm. Die Möhnen knien sich dabei vor Männern nieder und putzen mit einer Bürste oder einem Lappen flüchtig über deren Schuhe und sagen spöttisch: "Dir zur Ehre, uns zum Nutzen, wollen wir dir die Schuhe putzen!" Dieser Dienst muss dann teuer bezahlt werden.

In Eifel und Hunsrück wird gefeiert

Auch in Hillesheim und Hermeskeil zogen Vertreter des Karnevalvereins durch die Stadt. Um 11:11 Uhr sind unter anderem in Trier, Zell, Traben-Trarbach und Wittlich die Rathäuser gestürmt worden.

In Trier geht es auf dem Hauptmarkt rund

Um 11 Uhr sind die Karnevalisten auf dem Trierer Hauptmarkt angekommen und das Prinzenpaar nahm den Stadtschlüssel an sich. Mit den Dompiraten, der Leiendecker Bloas, de Schouuten, Franco Picollini und Chris Steil können Möhnen und andere Jecken ausgelassen feiern.

Am Nachmittag können die kleinen Narren unter anderem in Kenn, Gerolstein und Schweich Kinderkarneval feiern, während in Kinheim an der Mosel die traditionelle Möhnensitzung auf dem Programm steht. In Veldenz startet um 16:11 Uhr ein Fastnachtsumzug.