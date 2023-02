++ Schwerer Unfall A1 ++ Weiterer Prozess gegen Polizistenmörder ++ Warnstreiks Öffentlicher Dienst ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:45 Uhr Ja zum Klimapakt RLP! Der Stadträte Alzey, Ingelheim und der Kreisausschuss Bad Kreuznach haben am Abend dafür gestimmt, dem Kommunalen Klimapakt Rheinland- Pfalz beizutreten. Die Kommunen bekommen unter anderem vom Land und der Energieagentur Rheinland-Pfalz Förderung und Beratung. Gleichzeitig verpflichten sie sich, noch mehr für ihre Klimaschutzziele zu tun. Alzey will unter anderem mehr Dächer mit Photovoltaik-Anlagen ausstatten und ein städtisches Förderprogramm für Erdsondenbohrungen auflegen. Darüber berichtete SWR RLP am 14. Februar 2023 um 9:30 Uhr

9:41 Uhr Warnstreiks: Im Laufe der Woche möglicherweise auch an Flughäfen Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst sorgen heute für viele Probleme, nicht nur bei der Kinderbetreuung, weil viele städtische Kitas geschlossen sind, aber auch im Nahverkehr, wenn Busse kaum oder gar nicht fahren. Im Laufe der Woche könnten auch Flugreisende betroffen sein. Wie ver.di-Bundeschef Werneke im ARD- Morgenmagazin sagte, sind diese Woche auch Warnstreiks des Bodenpersonals an deutschen Flughäfen geplant. Wenn ihr diese Woche noch eine Flugreise plant, solltet ihr euch also gut informieren. Darüber berichtete SWR1/4 RP am 14. Februar 2023 um 9:30 Uhr

8:43 Uhr Es kann laut werden: Bundeswehr-Übungen im Donnersbergkreis Nicht erschrecken! Bei Kriegsfeld im Donnersbergkreis finden heute und morgen Bunderwehr-Übungen statt. Laut Angaben des Umweltbundesamtes sollen unter anderem 20 Soldatinnen und Soldaten an der Übung eines Fallschirmjägerregiments der Luftlandebrigade beteiligt sein. Das Training findet im Bereich North Point satt. Da die Soldatinnen und Soldaten auch den Umgang mit Munition proben werden, kann es an beiden Tagen auch zu Schuss- und Knallgeräuschen kommen. Darüber berichtete SWR RLP, Studio Kaiserslautern am 14. Februar 2023 um 8:30 Uhr

8:20 Uhr Weißes Haus: Unbekannte Flugobjekte waren keine Aliens Was wird das wohl gewesen sein? Nach dem Abschuss von drei unbekannten Flugobjekten in den USA hat das Weiße Haus einen Zusammenhang mit Außerirdischen ausgeschlossen. Es gebe keinen Hinweis auf Aliens, hat eine Regierungssprecherin auf eine Journalisten-Frage geantwortet. Was genau da am Himmel unterwegs war, sei aber auch noch nicht klar. Die Trümmerteile müssten erst geborgen und dann analysiert werden. Darüber berichtete SWR3 am 14. Februar 2023 um 8:00 Uhr

8:00 Uhr Neuer Girocard-Rekord So, jetzt ist es mal Zeit, einen neuen Rekord zu vermelden: Kunden in Deutschland haben noch nie so häufig mit der Girocard bezahlt wie im vergangenen Jahr. Vielleicht habt ihr da auch kräftig Anteil daran. Das Rekordjahr 2021 sei übertroffen worden, teilte die Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme mit. Die Deutsche Kreditwirtschaft will demnach die Girocard, früher auch als EC-Karte bekannt, mit weiteren Funktionen für den digitalen Gebrauch verbessern. Bezahlung mit einer girocard im Supermarkt. picture alliance / photothek Darüber berichtete SWR2/SWR Aktuell am 14. Februar 2023 um 7:30 Uhr

7:51 Uhr Warnstreiks im Öffentlichen Dienst: Teilnehmende treffen sich zu Kundgebungen Wie vorhin schon berichtet - die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in RLP sind angelaufen. In einigen Teilen des Landes bleibt der Müll liegen, die Kitas bleiben zu und es gibt nur Not-OPs. In Landau ist bereits ab 8:00 Uhr Treffpunkt bei Energie Südwest, Industriestraße 18. Um 8:45 Uhr werden sich die Streikenden in einem Demonstrationszug zum Stiftsplatz begeben. In Pirmasens ist ab 8:30 Uhr Treffpunkt an den Stadtwerken, ab 9 Uhr dann der Abmarsch und die Demonstration durch die Innenstadt zum Exerzierplatz. In Worms treffen sich die Teilnehmenden ab 9 Uhr auf dem Lutherplatz. Um 9:30 Uhr beginnt dann die Kundgebung.

7:16 Uhr Geldautomaten: Allein in diesem Jahr bundesweit 61 Sprengungen Es werden immer mehr Geldautomaten gesprengt - nicht nur in Rheinland-Pfalz, wie wir erst vergangene Woche wieder sehen konnten, sondern auch deutschlandweit. Das ARD-Politikmagazin REPORT MAINZ hat da mal recherchiert. Demnach sprengten Täter seit vergangenem November bundesweit 162 Automaten, allein 61 bereits in diesem Jahr. Dahinter stecken meist "Auftragssprenger": Sie seien jung, mit schnellen Autos unterwegs und kämen meist aus den Niederlanden. Die Beute: Im Schnitt 100.000 Euro. Sie setzten mittlerweile meist selbst gebastelten Sprengstoff ein, warnt ein leitender Oberstaatsanwalt. Mehr dazu heute im TV, Politikmagazin Report Mainz um 21:45 Uhr im Ersten. Ein gesprengter Geldautomat ist in einem Bankgebäude zu sehen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/René Priebe | René Priebe (Symbolbild) Darüber berichtete SWR 1/4 RP, News am 14. Februar 2023 um 7:00 Uhr

6:58 Uhr Landesmedienanstalt: Sogar Familien von Mitarbeitenden werden angefeindet Die Landesmedienanstalt Rheinland-wird nach eigenen Angaben immer häufiger das Ziel von Hassnachrichten. Das heißt, die Medienanstalt mahnt etwa Rechtsradikale oder Verschwörungs-Ideologen ab und dann bekommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Hasskommentare. Inzwischen sehe man sich sogar gezwungen, die Namen der Mitarbeitenden auf der Homepage zu verbergen, so ein Sprecher. Die Anfeindungen würden nicht nur die Beschäftigten treffen, sondern teilweise auch deren Familien. Ziel der Angriffe sei es, die Kontrolle von vor allem rechtsradikalen oder verschwörungstheoretischen Inhalten zu verhindern, heißt es weiter. Die Landesmedienanstalt kontrolliert alle privaten medialen Veröffentlichungen in Rheinland-Pfalz. dpa Bildfunk picture alliance / Lukas Schulze/dpa Darüber berichtete SWR RLP, Studio Koblenz am 14. Februar 2023 um 6:30 Uhr

6:46 Uhr Blumengrüße am Valentinstag: Romantik oder Kommerz? IMAGO IMAGO / Zoonar Für die einen ist es eine Selbstverständlichkeit, zum Valentinstag Blumen zu verschenken beziehungsweise Blumen geschenkt zu bekommen. Die anderen sehen darin nur eine Kommerz-Veranstaltung zugunsten des Blumenhandels. Was bedeutet der Valentinstag für euch? Was haltet ihr vom Valentinstag?

6:33 Uhr Blick über die Landesgrenzen In Brüssel treffen sich die Finanzminister der EU-Staaten, um über die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine zu sprechen. Schwerpunkt der Gespräche seien die Umsetzung und Auswirkungen der Sanktionen, die in Folge des Kriegs verhängt wurden. Die Gewerkschaft ver.di plant laut einem "BILD"-Bericht Warnstreiks an deutschen Flughäfen. Sie seien bereits diese Woche möglich. Im Gespräch sei, dass das Bodenpersonal an den Flughäfen in Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg die Arbeit für einen Tag niederlegt. Damit solle der Druck in den Tarifverhandlungen erhöht werden. Im Fußball beginnt heute die K.O.-Runde der Champions League. Im Achtelfinale sind noch vier deutsche Mannschaften vertreten: Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, FC Bayern München und RB Leizpig. Die Bayern treffen bereits heute Abend auf Paris Saint-Germain. Morgen Abend empfängt Dortmund den FC Chelsea. Frankfurt und Leipzig treten erst kommende Woche zum Achtelfinal-Hinspiel an. Die Eintracht trifft auf den SSC Neapel, Leipzig auf Manchester City.

6:15 Uhr THW-Helfer aus Erdbebengebiet: Willkommen zurück! SIE waren diejenigen, auf die die ganze Welt in den vergangenen Tagen geschaut hat - die Such- und Rettungsteams des Technischen Hilfswerks THW und der Hilfsorganisation I.S.A.R., die im Erdbebengebiet Türkei/Syrien im Einsatz waren. Jetzt sind sie wieder zurück, sie landeten am späten Abend auf dem Flughafen Köln/Bonn. An Bord waren auch Helfer aus Rheinland-Pfalz. Laut THW konnte der 50-köpfige Schnell-Einsatz-Trupp im Erdbebengebiet in der Türkei gemeinsam mit weiteren Rettungskräften Menschen lebend aus den Trümmern befreien. Am Flughafen Köln/Bonn landete am Abend ein Flugzeug mit fast 100 Einsatzkräften an Bord. Wartende begrüßten sie mit lautem Jubel.Emotionale Szenen spielten sich ab. SWR Darüber berichteten Nachrichten für ARD-Popnacht am 14. Februar 2023 um 5:00 Uhr

6:10 Uhr Tanzen am Aktionstag "One Billion Rising" Der 14. Februar ist ein weltweiter Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und für Gleichberechtigung. In Rheinland-Pfalz sind mehrere Aktionen geplant: ein Spendenlauf und jede Menge Tanzveranstaltungen. Frauen und Männer wollen heute so auf das Thema Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Mit ihren Initiativen sind sie damit Teil des weltweiten Projektes "One Billion Rising." In Mainz wird zum Beispiel ab 17 Uhr auf dem Leichhof eine Tanz-Choreografie eingeübt und 18 Uhr aufgeführt. Rheinland-Pfalz Tag gegen Gewalt an Frauen One Billion Rising: Viele Tanz-Aktionen in RLP Der 14. Februar ist ein weltweiter Aktionstag gegen Gewalt an Frauen und für Gleichberechtigung. Auch in Rheinland-Pfalz fanden vielerorts Aktionen statt. 5:00 Uhr Die Morningshow SWR3

6:02 Uhr So wird das Wetter in RLP: Oft Sonne pur! Die Nacht auf den Dienstag war bei Minustemperaturen sternenklar - vom Nebel entlang der großen Flüsse in Rheinland-Pfalz abgesehen. Vor allem entlang des Oberrheins hält sich der Nebel auch noch am Dienstag, während es im Rest von Rheinland-Pfalz verbreitet sonnig wird. Die Temperaturen liegen in den Nebelgebieten nur bei vier bis fünf Grad. Im Rest des Landes treiben die Sonnenstrahlen die Thermometer auf bis zu 14 Grad. Spätestens am "Altweiber"-Donnerstag ist das gute Wetter dann aber vorbei, prognostiziert SWR-Wetterexperte Carsten Schwanke. Pünktlich zu den Fastnachtstagen kündigen sich Regenschauer an.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz! Die Gewerkschaft ver.di hat für heute und morgen zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Heute soll es zunächst drei regionale Streikveranstaltungen in Worms, Landau und Pirmasens geben. Morgen sind alle Beschäftigten dazu aufgerufen, zu Streikversammlungen in Ludwigshafen und Pirmasens zu kommen. Deshalb bleiben unter anderem Kitas zu, auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens gibt es Einschränkungen. RLP Tarifstreit im öffentlichen Dienst Ver.di ruft für Freitag Streik am Frankfurter Flughafen aus Den zweiten Tag in Folge legen heute Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes ihre Arbeit nieder - auch in Rheinland-Pfalz. Am Freitag wird der Frankfurter Flughafen bestreikt. 0:00 Uhr Die Nacht SWR1 Im saarländischen Neunkirchen beginnt ein Prozess gegen den Polizistenmörder von Kusel wegen Jagdwilderei und anderer Vergehen. Dem Mann wird unter anderem vorgeworfen, ohne Berechtigung ein Reh geschossen zu haben. Das Landgericht Kaiserslautern hatte den Mann im November wegen der Ermordung zweier Polizisten bei Kusel zu lebenslanger Haft verurteilt. Der rheinland-pfälzische Rechnungshof stellt heute seinen Jahresbericht vor. Darin wird aufgezeigt, bei welchen Projekten das Land Steuergelder verschwendet hat. Der Bericht weist auch auf konkrete Missstände hin, bei denen die Landesregierung unnötigerweise auf Einnahmen verzichtet hat oder bei Ausgaben noch mehr hätte sparen können. Der Mainzer Carneval Verein MCV gewährt heute erstmals in dieser Kampagne einen Einblick in seine Wagenhalle in Mombach. Er präsentiert dort am Vormittag seine Motivwagen für den diesjährigen Rosenmontagszug.