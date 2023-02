Das Mainzer Narrenschiff nimmt wieder Fahrt auf. Zwei Kampagnen lang blieben die Säle leer, Corona schickte die Fastnacht in Quarantäne. Inzwischen steht fest, wer in diesem Jahr auf der Bühne stehen wird.

Seit Mitte Januar tourt der verantwortliche SWR-Redakteur Günther Dudek und sein Team durch Mainzer Fastnachtssäle in Mainz. Es soll alles wieder wie früher ablaufen, sagt er. Einschränkungen wegen Corona seien nicht geplant. Es darf am 17. Februar ab 20:15 Uhr also wieder geschunkelt, gelacht und gesungen werden.

Programm unter anderem mit Andreas Schmitt

Zusammen mit den vier großen Vereinen Mainzer Carneval-Verein (MCV), Gonsenheimer-Carneval-Verein (GCV), Karneval-Club Kastel (KCK) und Mainzer Carneval Club (MCC) wurden folgende Aktive für die diesjährige Live-Sendung im Kurfürstlichen Schloss ausgewählt. Durch die Sitzung wird standesgemäß Andreas Schmitt führen.

Florian Sitte, der in früheren Jahren in der Rolle der Angela Merkel brillierte, gibt in diesem Jahr Einblicke in das Privatleben der Kanzlerin im Ruhestand nach dem Motto "Mutti allein zu Haus".

Auch Johannes Bersch wird wieder in seiner Paraderolle als "Moguntia" auftreten. Der vielseitige Aktive des KCK wird aber auch noch in einer anderen Rolle zu sehen sein, nämlich als Teil des englischen Königspaares. Bersch als Camilla und GCV-Präsident Martin Krawietz als Charles begeistern dabei nicht nur durch die grandiosen Kostüme.

Johannes Bersch vom Karneval Club Kastel (KCK) steht als Moguntia bei der Live-Sendung "Mainz bleibt Mainz" 2023 in der Bütt. dpa Bildfunk Andreas Arnold

Lars Reichow steht wieder als "Anchorman der Fastnachtsthemen im Elften" auf der Bühne - außerdem der "Newcomer" bei "Mainz bleibt Mainz", Bardo Frosch mit seinem "Froschprotokoll".

Kokolores-Beiträge in der Fastnachtssitzung

Im Bereich Kokolores dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auch wieder auf Jürgen Wiesmann vom MCC freuen. Er sorgt seit Jahren in seiner Rolle als "Ernst Lustig" für gute Stimmung im Saal und an den TV-Geräten Zuhause. Das Duo Christian Schier und Martin Heininger sind dieses Jahr auch wieder vertreten sowie Markus Schwalbach. Thomas Becker und Kati Greule nehmen die Klebeaktionen der "Letzten Generation" aufs Korn.

Musik und Tanz in der Fernsehsitzung

Zum musikalischen Einstieg der Sitzung lädt Oliver Mager mit seinem "Meenz-Medley" zum Mitsingen ein: "Handkäs un sei Mussig" beschreiben stimmungsvoll, wie es "an Fassenacht" in Mainz zugeht. Thomas Neger und die Humbas setzen mit ihrer Stadt- und Fastnachtshymne "Im Schatten des Doms" ein Highlight und die Brüder Matthias und Andreas Bockius alias "Dobbelbock" treffen mit dem Hit "Alles wieder gut" die aktuelle Stimmung in der Fastnacht.

Den glanzvollen Abschluss bilden die Mainzer Hofsänger, traditionell tänzerisch begleitet vom MCV-Hofballett. Weitere Tanzeinlagen kommen vom Ballett der Füsiliergarde Mainz-Gonsenheim, dem GCV-Ballett und der Showtanzgruppe "Rot-Weisse Funken" aus Frickhofen.