In der Koblenzer Altstadt hat es vermutlich eine Verpuffung gegeben. Wie die Feuerwehr mitteilt, kam es zu einem Brand in einer Wohnung im Hinterhof in der Firmungsstraße.

Der Polizei wurde nach eigenen Angaben kurz nach 9 Uhr eine Explosion in einem Haus in der Firmungsstraße in Koblenz gemeldet. Es gab einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei. Der Brand konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Menschen seien bei dem Feuer nicht verletzt worden.

Sperrungen in der Altstadt von Koblenz

Die betroffene Wohnung ist den Angaben zufolge unbewohnbar. Weitere Wohnungen in dem Haus seien nicht betroffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wegen des laufenden Einsatzes war die Strecke zwischen Görresplatz und Jesuitenplatz zeitweise für Fahrzeuge gesperrt. Die Polizei hatte darum gebeten, den Bereich weitläufig zu umfahren.

In einem Hinterhof in der Koblenzer Altstadt musste die Feuerwehr einen Brand löschen. SWR

Viele Karnevalisten in der Stadt

Aktuell befinden sich viele Karnevalisten in oder auf dem Weg in die Innenstadt, um Altweiberfastnacht zu feiern. Auf den Plätzen "Am Plan" und "An der Liebfrauenkirche" ist um 10 Uhr die Schwerdonnerstags-Party der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) gestartet. Nach Angaben der Einsatzkräfte soll die Party nicht von dem Einsatz betroffen gewesen sein.