++ Weinbautage Neustadt ++ Weniger Französisch-Unterricht ++ Paracelsus-Klinik retten ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:29 Uhr Hitze sorgt bei Australien Open für Spielunterbrechungen Während der Deutsche Wetterdienst uns in Rheinland-Pfalz wieder kühlere Temperaturen vorhersagt, ist es in Melbourne bei den Australien Open bullenheiß. 36 Grad im Gegensatz zu maximal 6 Grad heute bei uns. Wegen der Hitze sind bei den Australien Open mehrere Matches für drei Stunden unterbrochen worden, auch einige deusche Spielerinnen und Spieler waren betroffen. Die Matches in den überdachten Stadien laufen aber weiter. Dort spielt gerade Olympiasieger Alexander Zverev gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas. Über dieses Thema berichtete SWR 1 RLP am 17.01.2022 um 08:00 Uhr

9:16 Uhr Weniger Französisch-Unterricht in den Schulen Je m'appelle Annika, et toi? - Ich hab in der Schule Französisch gelernt, als dritte Fremdsprache nach Latein und Englisch. Viel ist davon heute aber nicht mehr übrig. Neben meinen Französisch-Kenntnissen ist auch der Anteil an Schülerinnen und Schülern gesunken, die Französisch lernen wollen. Das Statistische Bundesamt sagt: Von 8,44 Millionen Kindern und Jugendlichen lernten im Schuljahr 2021/22 noch 1,29 Millionen Französisch. Rheinland-Pfalz steht mit ungefähr einem Viertel der Schülerinnen und Schüler noch ganz gut da. Nur im Saarland sind es noch mehr. Naja, Rheinland-Pfalz und Saarland grenzen ja auch an Frankreich, kein Wunder, dass hier mehr Interesse an der Sprache haben, als in Mecklenburg-Vorpommern, oder?

8:43 Uhr Spekulationen zur Lambrecht-Nachfolge Es wird weiter wild spekuliert, nachdem Verteidigungministerin Christine Lambrecht (SPD) ihren Rücktritt bekannt gegeben hat. Unser Berlin-Korrespondent Georg Schwarte meint, dass die männlichen Anwärter von gestern alle nicht mehr aktuell sind. Und das passt auch zu dem, was Wirtschaftsminister Robert Habeck (GRÜNE) der Deutschen Presse-Agentur gesagt hat. Er rechnet nämlich auch nach dem Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht mit einem paritätisch besetzten Kabinett. Das heißt, dass weiterhin gleich viele Männer wie Frauen in der Regierung vertreten sind. Trotzdem schwirren nun neue Anwärter-Namen durch Berlin, sagt Georg Schwarte. Zum Beispiel Karsten Breuer (parteilos). Der ist aktuell Generalleutnant der Bundeswehr - das würde heißen, dass ein Uniformträger Verteidigungsminister werden könnte. Der andere ist Boris Pistorius (SPD), langjähriger Innenminister von Niedersachsen. Also wieder zwei Männer und dazu meint Georg Schwarte: Parität könnte dem Kanzler zwar wichtig sein, aber möglicherweise auch nicht unabdingbar. Lambrecht-Nachfolge Tag der Entscheidung Kanzler Scholz will heute offenbar die Nachfolge der scheidenden Verteidigungsministerin Lambrecht bekannt geben. Über eine Reihe von Namen wird spekuliert - auch ein Novum könnte… Über dieses Thema berichtete SWR 1 RLP am 17.01.2022 um 08:00 Uhr

8:34 Uhr 34.000 Euro Strafe für den FCK Hoppla, das bezahlt man nicht mal eben aus der Portokasse. 34.000 Euro muss der 1.FC Kaiserslautern bezahlen und zwar wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans. Das hat das Sportgericht des Deutschen-Fußball-Bundes entschieden. Konkret geht es nach Angaben des FCK um drei Spiele im vergangenen Jahr, bei denen Anhänger Pyrotechnik zündeten - und zwar bei Hansa Rostock und Arminia Bielefeld, außerdem beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Ein Teil der Strafe kann nach Vereinsangaben für Sicherheitstechnik und Gewaltprävention verwendet werden. Und wo wir schon beim Thema Fußball sind! Unser Social Media Format Muss das so? schaut diese Woche auf das Thema Polizeieinsätze bei Fußballspielen: Über dieses Thema berichtete SWR 1 RLP am 17.01.2022 um 07:30 Uhr

8:13 Uhr Kauft ihr noch Bio? picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Wolfram Steinberg Leute, frei heraus: Ich bin eine Bio-Tante! Ich achte beim Einkaufen immer auf Bio-Produkte. Ganz besonders wichtig ist es mir bei Eiern, Fleisch und Milch. Und es gibt ja auch gute Gründe dafür: Zum Beispiel geht es den Tieren besser und die Böden werden weniger ausgelaugt, wenn auf die Bio-Standards geachtet wird. Seit der Inflation steckt die Bio-Branche aber in einer Krise. Viele können oder wollen sich in diesen Zeiten keine teuren Bio-Lebensmittel mehr leisten. Man schaut eben aufs Geld - mir geht es ja nicht anders! Besonders Bio-Fachgeschäfte und Hofläden leiden darunter, sie kämpfen zum Teil ums Überleben. Und selbst Discounter bekommen ihr Bio-Produkte nicht mehr so gut verkauft. Wie sieht es bei euch aus? Die Abstimmung ist bereits beendet. Kauft ihr noch Bio-Produkte? Ich kaufe weiterhin so oft wie möglich Bio-Produkte. 59,2%

Ich kaufe noch immer Bio-Produkte, achte aber mehr auf den Preis. Lieber Discounter als Reformhaus. 26,5%

Ich kaufe weniger Bio-Produkte, weil ich sparen muss. 4,1%

Ich habe noch nie bewusst Bio-Produkte gekauft. 10,2% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:56 Uhr Aus dem Netz: Blue Monday positiv interpretiert Gestern haben wir über die Blue Monday berichtet! Das soll der mieseste Montag des Jahres sein ... Alles dazu findet ihr im Post hier unten. Und ich will auch gar nicht mehr trübe Gedanken verbreiten, denn unter dem Beitrag gibt es einen Kommentar, der mir heute Morgen direkt ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hat. Ulli hat nämlich geschrieben: "Das ist doch schön, wenn das der traurigste des Jahres ist, dann hätten wir den schonmal hinter uns. Und es folgen noch viele Montage dieses Jahr." Immer auf's Positive schauen - das find ich gut!

7:47 Uhr Windkraft in Rheinland-Pfalz Hey, Rheinland-Pfalz spielt beim Thema Windkraft vorne mit! Die Fachagentur "Windenergie an Land" sagt: Der Donnersbergkreis und die Kreise Alzey-Worms und Rhein-Hunsrück gehören deutschlandweit zu den Landkreisen mit den flächenmäßig meisten Windrädern. Und das obwohl es in den südlichen Bundesländern deutlich weniger Windräder gibt als im Norden. Viele finden solche Windkraftanlagen ja ziemlich hässlich, aber in der Dämmerung sieht das doch ganz stimmungsvoll aus, oder? picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich Über dieses Thema berichtete SWR 1 RLP am 17.01.2022 um 07:30 Uhr

7:27 Uhr Bargeld und der Hype auf TikTok Gäbe es weniger Geldautomaten, würden weniger in die Luft gesprengt werden können - klingt total logisch. Aber wir haben in Deutschland noch richtig viele Automaten, die gut bestückt werden, denn wir Deutsche lieben offenbar das Bargeld. Warum? Die Bundesbank sagt, weil wir damit einen guten Ausgabenüberblick verbinden.

Und wisst ihr was: Auf TikTok liegen wir mit dieser Einstellung sogar im Trend! Cash Stuffing wird da total gehyped. Dabei geht es darum ein bestimmtes Budget für Ausgaben vorzugeben, die im Monat so anfallen. Zum Beispiel: Einkauf, Tanken, Freizeit. Und diese Planung wird komplett mit Bargeld gemacht. Die Anhängerinnen und Anhänger vom Cash-Stuffing-Trend versprechen sich davon, besser sparen zu können. Ihr könnt euch das nicht so recht vorstellen? So sieht das dann aus:

7:13 Uhr Aus der Nacht: Geldautomatensprengung in Bitburg Und schon wieder gibt's eine Meldung, die wir in den letzten Wochen und Monaten gefühlt fast täglich lesen: Ein Geldautomat wurde gesprengt! Diesmal traf es Bitburg. Mehrere Bürger meldeten sich bei der Polizei, weil sie in den frühen Morgenstunden eine laute Explosion gehört hatten. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist! Die Leute standen sicherlich senkrecht im Bett. Es gibt sogar Augenzeugen, die ein graues Auto gesichtet haben, das schnell Richtung B51 unterwegs gewesen sein soll. Bitburg Täter auf der Flucht Geldautomat in Bitburg gesprengt Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen in Bitburg einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:00 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Wann wird das Ministerium für Verteidigung neu besetzt? Olaf Scholz (SPD) habe, laut einem Statement von gestern "eine klare Vorstellung". Das Ministerium gilt als eines der schwierigsten. 2019 gelang mit dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden einer der spektakulärsten Coups der letzten Jahre - mit gestohlenen Gegenständen im Wert von ca. 113 Millionen Euro. Heute erwartet das Landgericht Dresden mehrere Geständnisse. Mitglieder eines bekannten Berliner Clans sitzen auf der Anklagebank. Im US-Bundesstaat Kalifornien sind bei einem Schusswaffenangriff sechs Menschen getötet worden. Nach Polizeiangaben befinden sich darunter eine 17-Jährige und ihr Baby. Die Ermittler vermuten organisierte Kriminalität hinter dem Verbrechen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Reinhardt, hat sich dafür ausgesprochen, dass die Corona-Maskenpflicht auch im Gesundheitswesen beendet wird. Eine generelle Maskenpflicht sei nicht nötig, weil nicht jede Einrichtung mit Hochrisikopatienten zu tun habe. Die Praxen sollten selbst entscheiden dürfen.

6:36 Uhr Aus der Nacht: Betrunkener Autofahrer fährt Schilder um und flieht In Vettelschoß (Landkreis Neuwied) war gestern ein Autofahrer unterwegs, der wohl zu tief ins Glas geschaut hatte. Gegen 21:30 Uhr hat er mit seinem Auto in der Kalenborner Straße mehrere Schilder umgenietet. Das kleine rote Auto sah danach nicht mehr so gut aus, es wurde stark beschädigt in der Nähe der Unfallstellen gefunden. Aber: Von dem Fahrer fehlte jede Spur. Und wo sucht man zuerst: Klar, beim Fahrzeughalter zuhause. Und da hat die Polizei den Mann auch tatsächlich gefunden, er war stark angetrunken. Der Atemalkoholtest zeigte 1,65 Promille. Und dann ging es aber noch weiter: Im Schlafzimmer haben die Beamten eine geringe Menge Marihuana gefunden. Da musste der Mann die Beamten auf die Wache begleiten, wo dann sein Führerschein sichergestellt wurde.

6:22 Uhr Das Wetter am Dienstag: Temperaturen um den Gefrierpunkt Achtung, uffbasse! Heute Morgen könnte es auf den Straßen in Rheinland-Pfalz glatt werden! Die Temperaturen liegen zwischen 1 und -3 Grad. In den Morgenstunden könnte es auch noch ein bisschen regnen, aber der hört im Laufe des Tages auf und die Sonne kommt raus. Das sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Die gesamte Wettervorhersage aus der Sendung von gestern Abend könnt ihr euch hier nochmal anschauen: Video herunterladen (5 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Bundeskanzler Olaf Scholz und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) treffen sich heute mit den Spitzen der chemischen Industrie in Mainz. Dabei geht es um eine Standort-Strategie für RLP. Heute starten in Neustadt an der Weinstraße die "Pfälzischen Weinbautage" - nach 2021 und 2022 wieder als Präsenzveranstaltung im Saalbau. Noch bis morgen gibt es dort Vorträge, Diskussionen und verschiedene Weinproben. In Bad Ems findet ein "Runder Tisch" zur Schließung der Paracelsus-Klink statt. Bürgermeister und Landrat waren über die Entscheidung des Trägers zur Schließung des Krankenhauses verwundert, jetzt soll eine konstruktive Diskussion folgen.