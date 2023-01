+++ U-Ausschuss Flut hört Helfer +++ Neue Brücke für Koblenz +++ Weiter nass und windig +++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:54 Uhr Der Blick über die RLP-Grenzen Und jetzt ist es an der Zeit, den Blick über Rheinland-Pfalz hinaus zu richten: Im Zusammenhang mit der Räumung des Dorfes Lützerath in NRW zum Braunkohleabbau hatten gestern ja rund 30 Aktivisten mehrerer Klimaschutz-Organisationen die Parteizentrale der Grünen in Nordrhein-Westfalen besetzt. Heute Nacht hat die Polizei die Besetzung beendet. Dabei soll es friedlich geblieben sein. Die Aktivisten werfen den Grünen vor, "nicht mehr die Partei der Klimaschützer" zu sein, "sondern die Kohle-Partei". Sie war das einzige Kind von Elvis Presley, dem King of Rock´n Roll: Lisa Marie Presley. Jetzt ist die Sängerin mit 54 Jahren nach einem Herzstillstand gestorben. Das gab ihre Mutter Priscilla Presely heute Nacht deutscher Zeit bekannt. Zuvor hatte die Elvis-Witwe auf Twitter mitgeteilt, dass ihre Tochter "als Notfall ins Krankenhaus eingeliefert" worden sei.

6:38 Uhr Freitag, der 13. - und ihr so? Vielleicht gibt es einige von euch, die wirklich was erlebt haben an einem Freitag, dem 13.? Also echt jetzt! Richtig viel Unglück oder richtig viel Glück? Vielleicht ist ja doch was dran...wenn ja: Schreibt es mir jetzt! Euer krassestes Freitag-der-13.-Erlebnis! Schreibt es auf rlp-newsticker@swr.de! Meinen Kollegen Frank Wiesner aus Baden-Württemberg treibt das jedenfalls um. Hört mal:

6:37 Uhr Oh, mal wieder Freitag, der 13. Mal was ganz anderes: Juckt das mit dem Freitag, dem 13., noch irgend jemanden? Soll ich was dazu schreiben hier oder nervt's? Naja, jetzt mach ich es ja eh, wie ihr lest. Es gibt hunderte Sprüche zu dem Tag. Mein liebster: "Heute ist Freitag, der 13. Weißt Du, was das bedeutet? Richtig, es ist fast Wochenende!"

6:18 Uhr Stromausfall im Kreis Bad Dürkheim Im Kreis Bad Dürkheim hat der starke Wind für einen Stromausfall gesorgt. Gestern am späten Abend meldeten mehrere Anwohner ein lautes Knallgeräusch und einen hellen Lichtschein im Wald nahe Elmstein. Wenig später waren die Ortsteile Iggelbach, Röderthal und Schafhof ohne Strom. Ein Baum war, vermutlich aufgrund des starken Windes, auf eine Stromleitung gefallen und hatte diese beschädigt. Gegen 1:20 Uhr war die Leitung repariert und der Strom floss wieder. Was habt ihr denn von Wind und Regen mitgekriegt? Schreibt es mir auf rlp-newsticker@swr.de!

6:12 Uhr Regen und Wind - wie schlimm war es in der Nacht? Mal gucken, wie schlimm es war in der Nacht mit dem Wind und dem Regen. Unser Studio in Koblenz meldet fürs Erste: zwei Einsätze im Westerwald. In Niederfischbach musste die Feuerwehr einen überfluteten Keller auspumpen. Die Polizei sagt, dass dort das Wasser 50 cm hoch in den Räumen stand. Bei Brachbach stürzte ein Baum um. Die Feuerwehr zersägte ihn und schaffte ihn von der Fahrbahn. Glimpflich, würde ich sagen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Koblenz am 13. Januar um 6:30 Uhr.

6:08 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Naja, Winter ist was anderes. Richtig kalt wird es zunächst nicht. Aber dafür nass und windig. Immer wieder Schauer, in Richtung Norden bleibt es gelegentlich auch trocken. Video herunterladen (4,5 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Heute tagt wieder der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe. Dieses Mal sind die ermittelnden Staatsanwälte aus Koblenz geladen. Außerdem freiwillige Helfer der ersten Stunde. Die Helfer sollen schildern, wie sie die Arbeit der Behörden vor Ort erlebt haben. Die Staatsanwälte sind zum zweiten Mal geladen. Es soll darum gehen, welche Schlüsse sie aus Akten ziehen, die ihnen erst nachträglich ausgehändigt wurden. In Koblenz soll es am Nachmittag den ersten Spatenstich für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke geben. Eines der größten Bauprojekte in Koblenz! 180 Millionen Euro werden da in den nächsten fünf Jahren reingesteckt. Jeden Tag rollen mehr als 40.000 Fahrzeuge über die Brücke, die über den Rhein führt. Kein Wunder, dass sie marode war.