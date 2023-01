Höhere Kosten für Sicherheit gefährden Fastnachtsumzüge in RLP

Die neuen Sicherheitsauflagen für Fastnachtsumzüge treiben die Kosten in die Höhe. Einige Umzüge sind schon abgesagt worden. Innenminister Ebling (SPD) verteidigt das neue Gesetz.

Weil es vom Land per Gesetz mittlerweile strengere Sicherheitsauflagen für Veranstaltungen gibt, stehen Vereine und Gemeinden in Rheinland-Pfalz vor Problemen. Die Erfüllung der Auflagen kostet viel Geld und vielerorts sind die traditionellen Fastnachtsumzüge zu Rosenmontag oder Veilchendienstag gefährdet. Können vor allem kleine Fastnachtsvereine und Dörfer das noch stemmen?

Hier können Sie nachlesen, wie es in Ihrer Region aussieht und wie der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) auf die Kritik an den Auflagen reagiert.

Innenminister Ebling hat die Sicherheitsauflagen für Fastnachtsumzüge verteidigt. Im SWR-Gespräch sagte Ebling, es gebe gestiegene Sicherheitsanforderungen und deshalb müsse es für einen Umzug ein entsprechendes Sicherheitskonzept geben.

Auch im Norden von Rheinland-Pfalz ächzen die Karnevalsvereine unter den Sicherheitsauflagen für Fastnachtsumzüge. Nach Angaben der Rheinischen-Karnevals Korporationen mit Sitz in Koblenz kosten Absperrzäune, Parkplätze und Straßensicherungen die Vereine oft mehr als 10.000 Euro.

Wie die Möhnen aus Mülheim-Kärlich mitteilen, erarbeiten sie derzeit ein neues Sicherheitskonzept. Denn auch hier seien die Kosten für Sicherheitsdienste, Festzelt und Technik um mehrere tausend Euro gestiegen. In Wissen im Kreis Altenkirchen hat die Karnevalsgesellschaft nach eigenen Angaben wegen Sicherheitsvorkehrungen und Reinigungsaufwand die Zugstrecke bereits geändert.

Auch in Höhr-Grenzhausen im Westerwald würden die Sicherheitsauflagen das Komitee Fastnachtszug belasten. Laut des Komitees müssen rund 17 Zufahrtsstraßen während des Zugs mit Absperrgittern gesichert werden. Das steigere die Kosten für den Umzug. Zusätzlich leide der Umzug am Fastnachtssonntag in Höhr-Grenzhausen darunter, dass sich bisher deutlich weniger Fußgruppen und Motivwagen angemeldet hätten als in den Jahren vor der Corona-Pandemie.

Strenge Regeln für Veranstaltungen Die strengeren Regeln für Feste finden sich im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) in Paragraf 26 "Gefahrenvorsorge und Gefahrenabwehr bei öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel". Das POG unterscheidet zwischen Großveranstaltungen (15.000 Besucher zeitgleich oder 30.000 pro Tag) und kleineren Veranstaltungen. Bei Großveranstaltungen muss ein Sicherheitskonzept vorgelegt und bewilligt werden. Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Besuchern müssen bei der örtlichen Ordnungsbehörde angezeigt werden. Bei kleineren Veranstaltungen kann die Behörde dann die Vorlage eines Sicherheitskonzeptes, die Einrichtung eines Ordnungsdienstes oder die Beauftragung von Wachpersonen eines gewerblichen Bewachungsunternehmens verlangen.

In Ochtendung hat die Große Ochtendunger Karnevalsgesellschaft nach eigenen Angaben lange überlegt, ob sie die geforderten Auflagen erfüllen und der Umzug wie geplant stattfinden kann. Letzten Endes entschied der Vorstand, dass der Umzug doch planmäßig am Veilchendienstag durch die Straßen rollt. Auch in Koblenz, Neuwied und Linz finden die Fastnachtsumzüge nach aktuellem Stand wie geplant statt.

Auch in Rheinhessen und entlang der Nahe beklagen viele Fastnachtsvereine die hohen Sicherheitsauflagen für Fastnachtsumzüge. Vor allem für kleine Vereine und Gemeinden könnte es deswegen in Zukunft schwer werden, weiter traditionelle Rosenmontagszüge zu veranstalten. Kurzfristige Zugabsagen gab es hier deswegen aber bislang noch nicht.

Einige Orte haben jedoch von vornherein keine Umzüge mehr geplant. In Ober-Flörsheim findet in diesem Jahr zum Beispiel kein Fastnachtsumzug statt, weil es im Nachbarort Flomborn am 11. Februar ein Jubiläumsumzug geben wird. Das grundsätzliche Problem sei, dass kleine Gemeinden die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen selbst tragen müssen, sagt Bürgermeister Sascha Leonhardt. Polizei und Ordnungsamt kämen nicht "automatisch vorbei" wie beispielsweise in Städten wie Mainz. Leonhardt sagt aber auch, dass nicht nur die hohen Sicherheitskosten, sondern auch die fehlenden Helferinnen und Helfer problematisch seien.

In Alzey findet der Fastnachtsumzug wie geplant am 19. Februar statt. Die hohen Sicherheitsauflagen stellen jedoch zukünftige Umzüge infrage, so der Vorsitzende des Vereins Alzeyer Fastnachtsumzüge, Christian Hoffmann. Er kritisiert, dass die behördlichen Auflagen irgendwo aufhören müssten, sonst würden bald fast sämtliche Kulturveranstaltungen in der Region sterben.

Ein Umzug in Rheinhessen ist den neuen Regeln schon 2020 zum Opfer gefallen: der Bingen-Büdesheimer Nachtumzug. "Die behördlichen Auflagen wurden derartig angezogen - Thema Sicherheitskonzept - dass sich die Auflagen nicht mehr wirtschaftlich erfüllen lassen", sagt Hans-Jürgen Rothe vom TuS 1861 Bingen-Büdesheim, der den Nachtumzug veranstaltet hatte. In Bingen waren vor allem das Mehr an Sicherheitskräften, das erforderlich wurde, sowie die Abgitterung der Zugstrecke zentrale Probleme. Einige kleinere Umzüge in Bingen, zum Beispiel in Dietersheim, Kempten und Bingerbrück, finden weiterhin wie geplant statt.

In der Fastnachtshauptstadt Mainz findet der Rosenmontagsumzug in diesem Jahr ebenfalls wie geplant statt - nach zwei Jahren Corona-Pause. Der Präsident des Mainzer Carneval-Vereins, Hannsgeorg Schöning, rechnet mit etwa 150.000 bis 170.000 Euro Sicherheitskosten für den diesjährigen Rosenmontag in Mainz. 2015 seien es noch 40.000 Euro gewesen. Schöning berichtet, dass sich schon in den Jahren 2015 bis 2020 die Kosten für Sicherheit verdreifacht hätten.

In der Pfalz wurde wegen der gestiegenen Sicherheitskosten bereits der Fastnachtsumzug in Frankenthal abgesagt. Der Bürgermeister von Frankenthal, Bernd Knöppel, bezeichnete die höheren Kosten als "unverhältnismäßig". Statt des Umzugs am Fastnachtssamstag, den 18. Februar, soll auf dem Rathausplatz ein Fastnachtsdorf aufgebaut werden, so die Stadtverwaltung. Die Frankenthaler Narren hoffen, dass die Absage nicht das endgültige Aus für ihren Umzug bedeutet und 2024 unter anderem mit einer geänderten Strecke wieder ein Fastnachtszug stattfinden kann.

Auch die Umzüge in Mannheim-Ludwigshafen, Grünstadt, Bad Dürkheim und Weisenheim am Sand sind für dieses Jahr abgesagt worden.

Wo gibt es noch Fastnachtsumzüge in der Vorder- und Südpfalz?

Auch Karnevalsvereine in der Region Trier kritisieren die neuen Sicherheitsauflagen. Die Umzüge in Trier, Traben-Trarbach, Wittlich, Bitburg und Hillesheim sollen nach aktueller Planung aber trotzdem stattfinden. Und auch in Idar-Oberstein gibt es 2023 einen Fastnachtsumzug.