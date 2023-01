Wieder Neujahrsumzug der Mainzer Garden

per Mail teilen

Die Mitglieder der Mainzer Garden scharren schon mit den Hufen: Endlich gibt es wieder den traditionelle Neujahrsumzug in Mainz.

Der Dreck der Silvesterböller liegt noch auf den Straßen und dem ein oder anderen brummt der Schädel, aber wahre Närrinnen und Narrhallesen werden sich unter keinen Umständen vom Neujahrsumzug der Garden in Mainz abhalten lassen. Zwei Jahre in Folge war er wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Am Sonntag findet er nun wieder wie zuletzt 2020 statt.

27 Zugnummern beim Neujahrsumzug

Nach Angaben des Veranstalters, des Mainzer Carneval Vereins (MCV), gibt es 27 Zugnummern. Mehr als 1.100 Gardisten und Dragoner, Husaren und Herolde, darunter knapp 400 Musikerinnen und Musiker, werden durch die Mainzer Straßen ziehen - begleitet von Schwellköpp- und Fahnenträgern.

"Es ist einfach eine wunderbare Veranstaltung, die nun endlich wieder am Neujahrsmorgen die unermüdlichen Närrinnen und Narrhallesen in die Innenstadt lockt."

Start ist um 11:11 Uhr

Gestartet wird am Ernst-Ludwig-Platz, pünktlich um 11:11 Uhr. Von dort aus geht es durch die Mainzer Innenstadt zum Domplatz. Hier werden die Gardisten vom derzeitigen Mainzer Stadtoberhaupt, Bürgermeister und Finanzdezernent Günter Beck (Bündnis 90/Die Grünen), und MCV-Präsident, Hannsgeorg Schönig, empfangen.

Dann gibt es ein großes Platzkonzert mit Musikstücken der närrischen Kapellen - unter anderem der Füsilier-Garde, der Ranzengarde mit zwei Spielmannszügen, der Mainzer Husaren Garde, des Bohnegard Trommlercorps und der Garde der Prinzessin. Den Einmarsch wird die Ranzengarde musikalisch einleiten. Anschließend wird die Suppenkanone durchgeladen und gefeiert.

Zum Neujahrsumzug werden mehrere tausend Schaulustige erwartet, Verkleidung ist laut MCV ausdrücklich erwünscht.

Auftakt der Mainzer Fastnachtskampagne 2023

Der Neujahrsumzug der Mainzer Garden und Musikzüge bildet den Auftakt für die Fastnachtskampagne 2023, die mit der traditionellen Fastnachtsbeerdigung am Aschermittwoch endet. Ihr Höhepunkt wird am 20. Februar der Rosenmontagszug sein.