Zugplakettchen und Programm für den 11.11. in Mainz vorgestellt

Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) hat das Zugplakettchen für die Kampagne 2023 vorgestellt: Es sind die Kinderschwellköpp Kevin und Annabell.

Die beiden Figuren gibt es in verschiedenen Farben, wie der MCV am Dienstag mitteilte. Ausgesucht wurden Kevin und Annabell von Kinder-Trägern des "Schwell-Kopp-Träscher-Clubs" (SKTC). Ein Zugplakettchen kostet sechs Euro.

Der Verkauf dieser Figuren ist traditionell eine der wichtigsten Einnahmequellen zur Finanzierung des Mainzer Rosenmontagszuges. "Das Zugplakettchen ist nicht nur ein schönes und begehrtes Sammelobjekt", sagte MCV-Präsident Hannsgeorg Schönig, "vielmehr ist es für jeden Narren, der am Zug teilnimmt, sozusagen das Eintrittsgeld für den Rosenmontagszug." In diesem Jahr wurden 30.000 Zugplakettchen bestellt.

Bühnenprogramm für den 11.11. steht

Am 11.11 um 11:11 Uhr erklingt am Mainzer Schillerplatz traditionell ein dreifach donnerndes Helau zu den Klängen des Narrhallamarschs. Bei der anschließenden Party werden in diesem Jahr wieder viele bekannte Größen für Stimmung sorgen. Nach Angaben des MCV treten unter anderem Oliver Mager, die Spaßmacher Company, Frederick van der Sonne, Pit Rösch, die Bockiusbrüder, die RotRockRapper, die Mainzer Hofsänger, Thomas Neger und Die HUMBAs auf. Gefeiert wird, so der MCV, bis in die Abendstunden.

Fastnachtskampagne startet in Mainz im Januar

Das Motto der kommenden Kampagne wurde bereits von einer Jury präsentiert. Es lautet: "In Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz!" und wird am Freitag am Schilerplatz erstmals offiziell ausgerufen. Die eigentliche Fastnachtskampagne wird in Mainz allerdings nicht am 11.11. eröffnet, sondern traditionell am 1. Januar mit dem Neujahrsumzug der Garden. "Am 11.11. machen wir für kurze Zeit das närrische Fenster auf", sagte Schönig weiter. Dann wird auch das närrische Grundgesetz verkündet. Es besteht aus 11 Artikeln. Im letzten heißt es: "Wir wollen uns nicht zu ernst nehmen. Denn jeder von uns ist nur ein kleiner Teil unserer Fastnacht. Miteinander wollen wir fröhlich sein. Es lebe die Fastnacht." In diesem Jahr wird ohne Corona-Vorschriften gefeiert. Letztes Jahr galt am Schillerplatz noch die 2G-Regel.

Ein Schwellkopp zu Corona-Zeiten fast alleine in der Mainzer Innenstadt. SWR

In Bad Kreuznach und Worms wird auch gefeiert

In Bad Kreuznach wird die 5. Jahreszeit am 12.11. eröffnet und zwar mit den närrischen Rufen: Allez Hopp, Helau, Schuppla und Hei Ho. Um 11:11 Uhr stürmen Fastnachtsvereine das Stadthaus. Dabei werden Damen des Karnevalvereins "Die Winzenheimer Jerry's", die in der kommenden Kampagne ihr 22-jähriges Jubiläum feiern, die Stadtspitze verhaften und den Stadtschlüssel an sich nehmen. In Worms wird auch am 12.11. gefeiert. Nach Angaben der Stadt lädt beispielsweise der Verein Wormser Narrhalla von 1840 zum Auftakt der Fastnachtskampagne 2022/2023 am Samstag um 19:33 Uhr in den Großen Saal des Narrhalla Vereinsheims ein.