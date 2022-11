Hier wird in der Region Trier der 11.11. gefeiert

Es ist seit 2019 der erste Start in eine neue Karnevalssession ohne Corona-Beschränkungen. Das freut viele Karnevalsvereine. Wo und wie gefeiert wird, lesen Sie hier.

Die Freude bei den Karnevalsvereinen, dass sie endlich wieder ohne Beschränkungen feiern dürfen, ist groß. Schon im Sommer haben viele angefangen zu planen, ohne zu wissen, ob wirklich eine Session stattfinden wird. Während die einen in großen Hallen feiern, beschränken sich andere Vereine auf eher kleinere Lokalitäten.

Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval plant die Eröffnung der neuen Session ganz traditionell auf dem Kornmarkt in Trier. Neben der Wuppduserweckung werden auch die närrischen Gesetze vorgelesen. Zudem wird das designierte Prinzenpaar, Prinz Michael II. und Prinzessin Bianca I. vorgestellt. Im Anschluss legt ein DJ auf.

In Reinsfeld wird am 12. November ab 20:11 Uhr in der Kulturhalle Reinsfeld in die neue Session gestartet. Unter dem Motto "Mit Brot und Spielen in die Römerzeit, die Reinisfelder Narren stehen bereit" wird auch das neue Prinzenpaar vorgestellt.

Der Greimerather Karnevalverein lädt zur Jubiläums-Sessionseröffnung unter dem Motto 5x11 Jahre ein. Zum 55-jährigen Bestehen wird am 11. November um 20:11 Uhr in der Grimoldhalle gefeiert. Unter anderem wird das neue Prinzenpaares in sein Amt eingeführt.

Auch in Hermeskeil wird der Start in die neue Session gefeiert. In der Hochwaldhalle Hermeskeil startet am 12. November um 20:11 Uhr eine Party mit DJ Jörg und der Upload Coverband.

In Tawern trifft man sich im kleinen Rahmen zur kultigen, kleinen Sessionseröffnung - "wer kommt, der kommt", heißt es vom CC Rot-Weiß Tawern. Am 18. November, um 19:11 Uhr im Pavillon an der Volksbank. Für Musik sorgt der Karnevalpräsident "DJ Präsi" und der örtliche Musikverein.

Der Schweicher Karnevalverein lädt am 12. November zur Sessionseröffnung im Bürgerzentrum Schweich ein. Geboten wird ab 20:11 Uhr ein buntes Bühnenprogramm. Unter anderem mit einem amtierenden Deutschen Meister im Gardetanz, Julian Porten.

Am 11.11.2021 feierten die Trierer Karnevalisten auf dem Kornmarkt den Start in die Karnevalsession 2022 unter Corona-Beschränkungen. Nur wer geimpft oder genesen war, kam in den abgesperrten Bereich. SWR

In Bernkastel-Kues wird am 11. November um 16:11 Uhr auf dem Karlsbader Platz in Bernkastel das neue Prinzenpaar der Stadt proklamiert. Im Anschluss findet ab 17 Uhr dann die Sessionseröffnungsparty an. Für Musik sorgen die Dompiraten.

In Piesport wird am 11. November das 8. IKG-Ordensfest des KV "Mir sen'se" Piesport 1927 e.V. gefeiert. Ab 20:11 gibt es in der Heidensteilhalle unter anderem Bühnenvorträge, DJs, Showtanzdarbietungen sowie ein Mariechen-Medley.

Im Gasthof Reh-Braun in Hetzerath wird am 12. November die Session eröffnet. Ein Prinzenpaar gibt es in diesem Jahr nicht, da die Corona-Lage die Planung zu unsicher gemacht hat.

Auch in Traben-Trarbach wird in die neue Session gefeiert. Am 11. November um 19:11 Uhr findet im Weingut C.A Hausmann die Sessionseröffnung statt.

Die Närrinen und Narren hoffen, dass sie im kommenden Jahr genauso ausgelassen feiern können, wie hier 2019 in Wittlich. SWR

Am 11. November wird in Bitburg in der Kneipe "Bei Elfi" ab 20:11 Uhr die neue Session eröffnet. Die Inthronisation eines neuen Prinzenpaares wird es nicht geben, da das alte noch im Amt bleibt.

In Kyllburg kommt am 11. November ganz traditionell der Freiherr derer von Schwaben am Kyllufer an. Die Kyllburger Karnevals Gesellschaft 1957 e.V. feiert dann am 12. November ihr 66. Jubiläum. Um 20:11 Uhr startet die Feier im Eifeler Hof.

In Bollendorf wird am 12. November die Karnevalsession eröffnet. Der Ascainer Abend, zugunsten der Städtepartnerschaft mit Ascain, beginnt um 18:11 Uhr auf dem Campingplatz Altschmiede. Es findet auch eine Tombola statt.

Die Gerolsteiner Burgnarren treffen sich am 11. November um 11:11 Uhr auf dem Brunnenplatz in Gerolstein, um den Start in die fünfte Jahreszeit zu feiern. Ab 18 Uhr wird dann zur After-Show-Party in der Schwarzbrennerei geladen.

Die Karnevaleröffnung in Kelberg findet am 26 November statt. Die Aprés Ski Party startet um 16:11 Uhr im Feuerwehrhaus in Kelberg. Ganz traditionell eröffnen die Stadtsoldaten dann die Session mit der Kanone.

Am 12. November findet in Hillesheim der Karneval am Brunnen statt. Auf dem Brunnenplatz (Augustinerplatz) findet die diesjährige Sessionseröffnung ab 11:11 Uhr statt. Unter dem Motto "Leev Fastelovends-Jecke! Et jeiht widder los!" erwartet das Publikum ein breites Bühnenprogramm mit Live-Musik und Showtanz. Für die Kleinen werden Kinderschminken und weitere Aktivitäten geboten.

In Idar-Oberstein feiern die Narren am 11. November ihr 8. Ordensfest. Ab 20:11 Uhr geht es in der Heidensteilhalle los.