Baden-Württemberg begrüßt am 11.11. die Fastnacht

Am 11.11. um 11:11 Uhr beginnt traditionell der rheinische Karneval. Die schwäbisch-alemannische Fastnacht startet erst im Januar - trotzdem geht es mancherorts in BW jetzt schon rund.

Jetzt geht es wieder los: Auch wenn die schwäbisch-alemannische Fastnacht eigentlich erst am 6. Januar, dem Dreikönigstag, beginnt, wird in weiten Teilen Baden-Württembergs am 11.11. der Auftakt der närrischen Zeit gefeiert. Vor allem nach drei Jahren Corona-Pandemie dürfte die Vorfreude riesig sein. Zahlreiche Gruppen und Zünfte aus ganz Baden-Württemberg organisieren wieder Feste zum 11.11. Eine Übersicht über einige der Veranstaltungen im Land finden Sie hier:

In Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis), einer der wohl ältesten Narrenhochburgen Baden-Württembergs, werden am Freitag, 11. November, wieder die Närrinnen und Narren geweckt: Der Legende nach soll der traditionelle Weckruf "Kerl wach uff!" zum Beginn der "Faschenachtskampagne" dort schon seit fast 600 Jahren erklingen. Aus dem Tiefschlaf gerissen ziehen die Menschen am Freitagvormittag mit Schlafanzügen und einer Martinsgans durch die Altstadt. Am alten Rathaus treffen sie schließlich den Buchener Bürgermeister, um ihm die Gans und den Pachtzins für das Zunfthaus zu überreichen. Um 11.11 Uhr wird der Große Rat der FG Narhalla Buchen im Museumshof vereidigt, wobei die Mitglieder dem steinernen Blecker die Ehre erweisen, indem sie ihm das nackte Hinterteil küssen.

Im Dreiländereck wird die Fasnacht von der Lörracher Narrenzunft traditionell um 11:11 Uhr mit dem "Schnägge-Esse" im Gasthaus der Brauerei "Lasser" eingeläutet. Dazu tragen die Zunftmeister sowohl hintersinnige als auch deftige Verse vor. Verspeist werden dann Weinbergschnecken in Kräutersauce. In Weil am Rhein wird die Narrenzunft "Wiler Zipfel" schon am Donnerstagabend die Fasnacht in der Jahnhalle eröffnen.

Auch in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) freuen sich Narren und Närrinnen auf den Fastnachtsbeginn. Am allermeisten freut sich das Prinzenpaar, das wegen der Pandemie unfreiwillig für drei Jahre im Amt bleiben musste. Vor der Inthronisierung des Nachfolgerpaares um 11:11 Uhr zieht die bunte Gesellschaft mit Guggenmusik zur Schlüsselübergabe vors Rathaus. Wer die närrische Thronfolge antreten wird, ist bis dahin streng geheim. In einem Tippspiel können die Bürgerinnen und Bürger von Gundelsheim wetten, wer es wohl wird.

In Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) wird der Auftakt zur Fasnacht erst abends, um kurz nach 18 Uhr, mit einem Sternmarsch zum Marienbrunnen begangen. Dort sollen dann ab 18:30 Uhr die Instrumente der Närrinnen und Narren durch die traditionelle Instrumentenwäsche rituell vom Staub der fasnetlosen Zeit befreit werden. Die Guggenmusik steht in Schwäbisch Gmünd hoch im Kurs. Deshalb werden im Laufe des Abends acht Guggenmusikkapellen eine Kostprobe ihres Könnens zum Besten geben.

Zur Fasnacht in Schwäbisch Gmünd gehört die schräge, laute Guggenmusik. dpa Bildfunk Franziska Krautmann

Mit frisch gereinigten Instrumenten holen die Kapellen gegen 19:40 Uhr die Symbolfigur der Gmender Fasnet, das Silbermännle, und die närrischen Tollitäten am Rathaus ab. Im Anschluss geht es mit einem farbenprächtigen, guggenmusikalischen Umzug über den Marktplatz zum Prediger, wo ab 20 Uhr mit einer Guggenparty der Auftakt zur diesjährigen Fasnetsaison gefeiert wird. Zusätzlich zu den acht Kapellen sorgt ein DJ für musikalische Unterhaltung.

Die Schwarze Veri Zunft Ravensburg startet am Freitag pünktlich um 11:11 Uhr mit dem traditionellen Saublodraschießa in die närrische Zeit. Dabei wird mit einer Armbrust auf eine Saublase geschossen.

In Kißlegg lädt die Narrenzunft zum Narrenbaumsetzen auf dem Rathausplatz ein. Dort wird auch direkt das Motto für die Weiberfastnacht verkündet, bevor es zum traditionellen Kuttelnessen weitergeht.

In Aulendorf wird beim närrischen Frühschoppen im Ritterkeller der Hofstaat eingesetzt. Gleichzeitig feiert die Narrenzunft ihren 73. Geburtstag, denn sie wurde am 11. November 1949 gegründet.

In Bad Waldsee läuft der Bäckernachwuchs mit dem frisch gebackenen Martinibrot durch die Geschäfte und lädt die Menschen zum Fasnetsauftakt ein. Um 11 Uhr 11 wird das Brot dann am Narrenbrunnen auf der Hochstatt verteilt. Eine Abordnung der Sammlermusik macht Stimmung.

In Konstanz befreien am 11.11. die Konstanzer Seegeister den "Kunibert" aus dem See. Zur gleichen Zeit holen die Freien Konstanzer Blätz auch den "Konstanzer Blätz" aus dem Kerker des Pulverturms. Er wird dann vor den Rat der Stadt geführt und begnadigt, damit er bis Aschermittwoch wieder Schabernack treiben kann.

Beim Konstanzer Narrensprung ziehen hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Innenstadt. dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle/dpa (Archivbild)

Am Samstag, 12. November, feiert die Konstanzer Narrengesellschaft Niederburg den Beginn der fünften Jahreszeit mit großem Bühnenprogramm. Erstmals findet die Feier im Inselhotel und nicht im Konzil statt. Dort soll Bettina Gräfin Bernadotte zur Burgdame ernannt werden. Auf dem Programm steht unter anderem eine närrische Rap-Nummer.

Ebenfalls am Samstag lädt die Narrenvereinigung Katzastrecker Blaustein zum Häsabstauben ein. Auf dem Programm der Veranstaltung in der Blautalhalle stehen Auftritte der Maskengruppen sowie Ehrungen. Es gibt selbstgemachte Kutteln mit Bratkartoffeln und andere Schmankerl.