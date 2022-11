So startet RLP am 11.11. in die fünfte Jahreszeit

Am 11. November startet die fünfte Jahreszeit in Rheinland-Pfalz. Zum ersten Mal seit 2019 können Fastnacht und Karneval ganz ohne Corona-Einschränkungen gefeiert werden. Wo und wie das im Land getan wird, lesen Sie hier.

2G-Regeln, abgesperrte Bereiche, Impfnachweise - das gehört bei den diesjährigen Feierlichkeiten zum 11.11. der Vergangenheit an. In den Fastnachts- und Karnevalshochburgen in Rheinland-Pfalz kann wieder ganz traditionell der Start in die neue Session gefeiert werden.

Fastnacht feiern auch in schweren Zeiten vertretbar

Der Bund Deutscher Karneval (BDK), der rund 5.300 Vereine und Zünfte in Deutschland vertritt, hält die bevorstehende Session gerade in Zeiten von Krisen und Konflikten für wichtig. "Es ist moralisch vertretbar, auch in dieser schwierigen Zeit zu feiern", sagte BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess.

Der Karneval stehe seit Jahrhunderten dafür, Menschen für eine überschaubare Zeit, "aus dem Alltag herauszureißen und ein paar unbeschwerte Stunden zu bereiten". Ihm sei aber klar, dass es "keine unbeschwerte Session" werde und man noch nicht wieder an Vor-Corona-Zeiten von 2019 anknüpfen könne.

Der Start in die neue Session kann in diesem Jahr ohne Auflagen gefeiert werden. dpa Bildfunk Fredrik von Erichsen

Wo und wie wird der Start in die fünfte Jahreszeit in Rheinland-Pfalz gefeiert? Hier eine Auswahl:



🎉"Helau" in Mainz

Närrischer Hotspot ist in Mainz der Schillerplatz mit dem Fastnachtsbrunnen. Nach einem dreifach donnernden Helau um 11:11 Uhr wird auf einer Bühne das närrische Grundgesetz verlesen. Es hat - natürlich - 11 Artikel. Anschließend folgt ein rund sechstündiges Musikprogramm. "Der Schillerplatz kann alles ertragen, und deswegen werden wir alle Facetten der Mainzer Kunst präsentieren", sagte Thomas Neger vom Mainzer Carneval-Verein (MCV). Nach Angaben des MCV treten unter anderem die Mainzer Hofsänger, Oliver Mager und Thomas Neger und Die HUMBAs auf.

"Wir wollen uns nicht zu ernst nehmen. Denn jeder von uns ist nur ein kleiner Teil unserer Fastnacht. Miteinander wollen wir fröhlich sein. Es lebe die Fastnacht."

Erstmals offiziell ausgerufen wird am Freitag das Motto der kommenden Kampagne: "In Mainz steht Fastnacht voll und ganz für Frieden, Freiheit, Toleranz!" Traditionelle Eröffnung der Kampagne ist aber erst am 1. Januar mit dem Neujahrsumzug der Garden.

🎉"Helau" in Trier

In Trier wird der Start der fünften Jahreszeit ganz traditionell auf dem Kornmarkt gefeiert. Das Narrenzepter "Wuppdus" wird aufgeweckt und die närrischen Gesetze verkündet. Außerdem stellt sich das designierte Prinzenpaar der Stadt Trier vor. Ziel der Session sei es, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Trier nach Corona-Pandemie und Amokfahrt im vergangenen Jahr wieder "ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern", schreiben Prinz Michael II. und Prinzessin Bianca I. auf ihrer Webseite.

Anschließend legt ein DJ auf und es gibt Livemusik - unter anderem mit Chris Steil, Achim Weinzen und den Leiendecker Bloas.

🎉"Kowelenz Olau" in Koblenz

Mit einem dreifachen Kowelenz Olau startet Koblenz am 11.11. in die neue Session. Das Motto: "Mir komme widder". Auch in Koblenz war der Rosenmontagsumzug in diesem Jahr erneut wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Nun werden auf dem Münzplatz mitten in Koblenz wieder bis zu 6.000 Besucher erwartet. Geplant ist die närrische Eröffnung mit der Kölschen Stimmungsband Cat Ballou. Außerdem treten die Bands BIG MAGGAS und Edel Connection auf.

Fast 5.000 Menschen feierten auf dem Koblenzer Münzplatz in die neue Karnevalssession 2021. SWR

🎉"Ahoi" in Ludwigshafen

Der Große Rat der Ludwigshafener Karnevalvereine e.V. feiert mit dem Start der neuen Session ein närrisches Jubiläum: Er besteht seit 66 Jahren. Deshalb steht die neue Kampagne unter dem Motto "66 Jahre närrisch zusammen in Lu". Dieses Jubiläum wird mit einer Ausstellung gefeiert, die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am 11.11. eröffnet.

Am Abend findet der feierliche Krönungsball mit Livemusik und Tanz statt, bei dem auch die neue Stadtprinzessin der Stadt Ludwigshafen - Saskia I. vom Farbenspiel und Pinsel - auf den Thron gehoben wird.

Am Samstag geht's dann nochmal für alle Vereine auf die Gass'. Auf dem Theaterplatz am Pfalzbau wird Straßenfasnacht gefeiert - mit der Erstürmung des Pfalzbaus. Es gibt ein Bühnenprogramm und ab 17:11 Uhr findet nach zwei Jahren coronabedingter Pause auch wieder ein Dämmerzug vom ehemaligen Rathaus zum Theaterplatz statt. Die Veranstalter mit 42 Gruppen und bis zu 900 Teilnehmenden.

🎉 "Galau" in Landau in der Pfalz

Die Fastnachter in Landau starten um 19:11 Uhr ihre Kampagne mit einem närrischen Gottesdienst in der Katharinenkapelle. Am Ende wird Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) den Narren den Landauer Rathausschlüssel überreichen.

🎉"Kalau" in Kaiserslautern

In Kaiserslautern findet die Eröffnung der Karnevalssession am Freitag um 11:11 Uhr traditionell vor dem Vereinsheim des Karnevalvereins 1838 e.V. Kaiserslautern an der Kalause statt. Dazu wird unter anderem die Kanone "Dicke Bertha" abgefeuert. Am Abend gibt es dann noch eine Party im Vereinsheim.

In Bad Neuenahr-Ahrweiler hat die Karnevalssession bereits begonnen. Im Stadtteil Heimersheim trafen sich am Sonntag mehr als 400 Karnevalisten, um die närrische Zeit zu feiern. Wegen Corona und der Flutkatastrophe musste der aktive Karneval in den vergangenen Jahren ausfallen. Der Präsident des Festausschusses Karneval der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Franz-Josef Creuzberg, sprach von einem erhebenden Moment. "Wir waren jetzt drei Jahre wie im Winterschlaf. Für die Karnevalisten ist das jetzt sowas wie ein Neubeginn."

🎉Die Nachzügler: Start in die Session am 12.11.

Bad Kreuznach ist nach eigenen Angaben die närrische Hochburg an der Nahe. Hier wird die fünfte Jahreszeit am 12.11. eröffnet. Um 11:11 Uhr stürmen Fastnachtsvereine das Stadthaus mit den närrischen Rufen Allez Hopp, Helau, Schuppla und Hei Ho.

Auch in Worms wird am 12.11. gefeiert. Der Verein Wormser Narrhalla von 1840 lädt beispielsweise um 19:33 Uhr ins Vereinsheim ein.

In Mayen wird die fünfte Jahreszeit am Samstag um 11:11 Uhr vor dem Brückentor eröffnet. Am Abend stellt sich der kommende Prinz in der Halle 129 vor.

Der Karnevalsverein Schweich lädt auch am Samstag zur Sessionseröffnung und Inthronisation des neuen Stadtprinzenpaares ins Bürgerzentrum ein. Ab 20:11 Uhr gibt es ein Bühnenprogramm, mit dabei unter anderem mit einem amtierenden Deutschen Meister im Gardetanz, Julian Porten.