Jetzt auch Fastnachtsumzug in Frankenthal abgesagt

Die Stadt Frankenthal hat den Fastnachtsumzug 2023 abgesagt. Grund sind die gestiegenen Sicherheitsauflagen und die damit verbundenen Kosten.

Die Absage falle der Stadt Frankenthal nicht leicht, so Bürgermeister und Ordnungsdezernent Bernd Knöppel: "Gerne hätten wir Bürgern und Vereinen nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder einen Umzug geboten." Doch die Kosten für diese Großveranstaltung seien inzwischen wegen der erhöhten Sicherheitsanforderungen unverhältnismäßig gestiegen.

Bei der Fastnachtsparty auf dem Frankenthaler Rathausplatz im Anschluss an den Umzug steppte immer der Bär (hier 2017). Pressestelle Stadt Frankenthal

Frankenthaler "Rosenkavaliere": Kosten- und Personalexplosion

So würden allein 40 Lastwagen gebraucht, um die Umzugsstrecke in Frankenthal abzusichern, sagte die zweite Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft "Rosenkavaliere", Corinna Weinmann, dem SWR. Hinzu kämen 80 Lkw-Fahrer, denn für jeden Fahrer müsse ein Ersatz vorgehalten werden. So will es das neue Polizei- und Ordnungsbehördengesetz des Landes.

Vor diesem Hintergrund könne sie die Entscheidung der Stadt verstehen, so Weinmann. Obwohl der Verein wegen der Absage schon sehr enttäuscht gewesen sei.

Fastnachtsdorf auf dem Rathausplatz als Ersatz?

Statt des Umzugs am Fastnachtssamstag, den 18. Februar, soll auf dem Rathausplatz ein Fastnachtsdorf aufgebaut werden, so die Stadtverwaltung. Dort könnten sich dann auch die Karnevalsvereine auf der Bühne präsentieren mit Guggemusik, Gardetanz und vielem mehr. Außerdem können sie Getränke- und Essensstände betreiben, um die Vereinsskassen aufzubessern.

Weinmann von den Rosenkavalieren hofft, dass auch ohne Umzug viele Närrinnen und Narren nach Frankenthal zur großen Party auf den Rathausplatz kommen. Und sie hofft auch, dass die Absage nicht das endgültige Aus für den Umzug bedeutet.

Vielleicht wieder Fastnachtsumzug 2024

Denn es gebe bereits Gespräche, ob man den Verlauf der Umzugsstrecke ändert. Ziel sei, eine Strecke zu finden, die leichter abzusichern sei als die bisherige, so Weinmann. Sie hoffe sehr, dass es 2024 wieder mit einem Fastnachtsumzug in Frankenthal klappe.

Frankenthal ist nicht die einzige Stadt in der Vorderpfalz, die beim Fastnachtsumzug in diesem Jahr das Handtuch schmeißt. Zuvor waren schon die Umzüge von Mannheim-Ludwigshafen, Grünstadt, Bad Dürkheim und Weisenheim am Sand abgesagt worden.