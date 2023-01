Nun auch Fastnachtsumzug in Bellheim abgesagt

Schlechte Zeiten für Pfälzer Narren: Nachdem bereits die Fastnachtsumzüge in Frankenthal, Ludwigshafen und Mannheim abgesagt wurden, hat nun auch Bellheim in der Südpfalz seinen Umzug abgesagt.

Wie die Karnevalsgesellschaft in Bellheim (Kreis Germersheim) am Donnerstagabend auf ihrer Facebook-Seite mitteilte, seien auch in Bellheim die Kosten für die gestiegenen Sicherheitsanforderungen zu hoch. Die Gemeinde habe erklärt, die Strecke müsse aufgrund der Neuerungen im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz besser abgesichert werden als bisher. Die damit verbundenen Kosten seien für die Gemeinde zu hoch.

Die Bellheimer Karnevalsgesellschaft ist nach eigener Aussage mehr als enttäuscht über die Absage.

"Wir sind höchst angesäuert. Mit der Absage stirbt ein Teil der Tradition. (...) Anscheinend will man solche Feste einfach nicht haben."

Auch in Bellheim wird es 2023 keinen Fastnachtsumzug geben Südpfalz-Tourismus VG Bellheim e.V.

Ortsgemeinde kann die höheren Kosten nicht stemmen

Ausrichter für den Bellheimer Fastnachtsumzug ist die Ortsgemeinde. Ortsbürgermeister Paul Gärtner sagt, die neuen Auflagen seien nicht erfüllbar. Die Kosten für die benötigten Sicherheitskräfte und Straßenabsperrungen seien viel zu hoch.

"Die Kosten wären aus dem Ruder gelaufen. Es ist nicht tragbar, das mit Steuergeldern zu machen."

Bellheim fehlen Helfer für Fastnachtsumzug

Außerdem gebe es zu wenig ehrenamtliche Helfer für den Umzug. Das Deutsche Rote Kreuz sehe sich nicht in der Lage, entsprechend viele Kräfte bereitzustellen. Auch der Karnevalsverein könne nicht noch deutlich mehr Menschen mobilisieren, so Gärtner.

Schätzungen zufolge kamen für den Fastnachtsumzug jedes Jahr ca 30.000 Besucher nach Bellheim. Südpfalz-Tourismus VG Bellheim e.V.

Strenge Regeln für Veranstaltungen Die strengeren Regeln für Feste finden sich im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) in Paragraf 26 "Gefahrenvorsorge und Gefahrenabwehr bei öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel". Das POG unterscheidet zwischen Großveranstaltungen (15.000 Besucher zeitgleich oder 30.000 pro Tag) und kleineren Veranstaltungen. Bei Großveranstaltungen muss ein Sicherheitskonzept vorgelegt und bewilligt werden. Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Besuchern müssen bei der örtlichen Ordnungsbehörde angezeigt werden. Bei kleineren Veranstaltungen kann die Behörde dann die Vorlage eines Sicherheitskonzeptes, die Einrichtung eines Ordnungsdienstes oder die Beauftragung von Wachpersonen eines gewerblichen Bewachungsunternehmens verlangen.

Kann sich Bellheim einem anderen Umzug anschließen?

Die Narren in der Südpfalz müssen nun wohl nach Herxheim oder Germersheim ausweichen. Dort sind nach bisherigem Stand noch Fastnachtsumzüge geplant. Ortsbürgermeister Paul Gärnter meinte zum SWR, dort könnten eventuell auch die Bellheimer Narren mit ihren Wagen mitfahren.

Fastnacht in Bellheim mit Alternativprogramm

Die Bellheimer Karnevalsgesellschaft hatte nach eigenen Aussagen bereits mit den Vorbereitungen für den Umzug begonnen. Das erste Wurfmaterial sei bereits eingekauft und sie hätten auch schon angefangen, die Wägen wieder fit zu machen, so der Vorsitzende Gerald Bleimaier zum SWR.

Die Karnevalgesellschaft plane nun ein Alternativprogramm. Es gäbe schon Ideen, Konkretes wollte Bleimaier nicht verraten.

Auch kein Fastnachtsumzug in Frankenthal

In dieser Woche hatte aus demselben Grund bereits Frankenthal seinen Fastnachtsumzug abgesagt. Kritik dafür kam vom CDU-Landesvorsitzenden Christian Baldauf, der selbst in Frankenthal wohnt. Er könne verstehen, dass sich die Stadt angesichts der immensen Auflagen seitens der Landesregierung und des SPD-geführten Innenministerium dazu entschieden habe, so Baldauf. Seine Kritik gehe an die Landesregierung "für ihren Regulierungswahn" in dieser Sache.

"In anderen Bundesländern gehen Feiern und ein Sicherheitskonzept auch zusammen und das ohne kaum stemmbare Auflagen!"

Innenminister verteidigt Sicherheitsauflagen des Landes

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) hat die Sicherheitsauflagen für Fastnachtsumzüge verteidigt. Die Sicherheitsanforderungen seien nun einmal gestiegen und deshalb müsse es für einen Umzug auch ein entsprechendes Konzept geben, sagte Ebling dem SWR.