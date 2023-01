per Mail teilen

Nach jahrelanger Planung beginnt nun in Koblenz der Neubau der Pfaffendorfer Brücke. Um 13:30 Uhr ist der offizielle Spatenstich für die wichtige Rheinquerung.

Da die neue Pfaffendorfer Brücke mit erheblichen Fördergeld aus Mainz gebaut wird, wird der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) den ersten Spatenstich gemeinsam mit Verkehrsministerin Daniela Schmitt vornehmen. Die Stadt Koblenz rechnet derzeit mit Gesamtkosten von rund 181 Millionen Euro und einer Bauzeit von fünf Jahren.

Zunächst keine Sperrungen durch Baustelle

Die Pfaffendorfer Brücke hat vor allem im Berufsverkehr eine hohe Auslastung. Nach Angaben der Stadt fahren hier etwa 40.000 Fahrzeuge täglich über den Rhein. Der Verkehr soll nach Angaben der Stadt zunächst noch vierspurig weiter laufen und zwar solange, wie parallel zur alten Brücke die neue errichtet wird. Das sind laut Baupläne etwa zwei Jahre.

Später wird der Verkehr dreispurig über den Fluss geleitet. Der Berufsverkehr bekommt dann - je nach Tageszeit - zwei Spuren und die Gegenrichtung nur eine: Also morgens sind stadteinwärts zwei Spuren geplant, genauso nachmittags stadtauswärts.

Informationen zur Pfaffendorfer Brücke Die Pfaffendorfer Brücke über den Rhein in Koblenz wurde 1953 gebaut und ist damit die älteste Brücke in der Stadt. Sie verbindet die Innenstadt mit den Stadtteilen Pfaffendorf, Horchheim und Ehrenbreitstein und ist wichtig für Pendler aus den Kreisen Neuwied oder Rhein-Lahn. Aufgrund von massiven Schäden soll die mehr als 310 Meter lange Brücke komplett neu gebaut werden. Um die wichtige Verkehrsader offen zu halten, die täglich von mehr als 40.000 Fahrzeugen genutzt wird, soll das neue Brückenbauwerk neben der jetzigen Brücke errichtet und dann verschoben werden. 2016 war noch von Baukosten von etwa 40 bis 50 Millionen die Rede gewesen. Aktuell soll die Brücke 181 Millionen Euro kosten. Das Land übernimmt davon etwa 80 Millionen Euro.

ADAC befürwortet Neubau der Pfaffendorfer Brücke

Der ADAC Mittelrhein befürwortet den Ersatzbau der Pfaffendorfer Brücke. Ein Sprecher des ADAC erklärte auf SWR-Anfrage, dass die Brücke jahrelang auf Verschleiß gefahren worden sei und nun dringend Handlungsbedarf bestehe. Ein Sprecher nannte die parallele Bauweise eine "gute Sache", weil der Verkehrsfluss weiterhin gewährleistet sei. Er rechnet demnach zunächst nicht mit größeren Staus wegen der Baustelle.

2019 sah das jedoch anders aus. Im Rahmen einer Notsanierung kam es zu erheblichen Verkehrsproblemen. Die Sanierung war notwendig geworden, damit die rund 70 Jahre alte Pfaffendorfer Brücke noch bis zur Fertigstellung der neuen Brücke hält. Seitdem gilt für den Schwerlastverkehr ab 7,5 Tonnen Gewicht ein Fahrverbot. Für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen Gewicht gilt ein Tempolimit von 20 Kilometer pro Stunde.

Stadtauswärts über die Pfaffendorfer Brücke - Stillstand im Stau 2019 SWR

Weitere Großbaustellen: Lahnhochbrücke und Südbrücke in Koblenz

Die Pfaffendorfer Brücke ist nicht die einzige Brücke im Raum Koblenz, die marode ist. So wird beispielsweise die Lahnhochbrücke (B42) bei Lahnstein ab 2024 zur Großbaustelle. Der ADAC Mittelrhein befürchtet durch die Bauarbeiten große Auswirkungen für die Autofahrerinnen und Autofahrer in der Region.

In den nächsten Jahren wird auch weiter an der Südbrücke und ihren Auf- und Abfahrten in Koblenz gebaut. Auch hier wird mit Beeinträchtigungen gerechnet.