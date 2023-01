+++ Kliniksterben in Rheinland-Pfalz +++ Trierer Menschenkette für Lützerath +++ Schutz fürs Mittelrheintal +++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:29 Uhr Was hinter dem ganzen "Helau" steckt Die Narren auf den Fastnachtssitzungen sehen meist nur die wortgewandt Redner, lächelnde Tänzer:innen, lustige Sänger. Doch wie sieht es hinter den Kulissen aus? In Mainz startet heute eine neue Foto-Ausstellung, die Einblicke hinter die Kulissen der Mainzer Fastnacht geben will. Dazu hat ein Mainzer Fotograf in den vergangenen Fastnachtskampagnen Vereine begleitet und laut Citymarketing ungewöhnliche Aufnahmen gemacht. Dabei soll die Arbeit der meistens Ehrenamtlichen in den Mittelpunkt gerückt werden. Auch der vergangenes Jahr verstorbene Fastnachter Rudi Henkel wird gewürdigt. Die Ausstellung ist im Mainzstore am Domplatz zu sehen, der Eintritt ist kostenlos.

9:16 Uhr Wie Hunde ins Fitnessstudio gehen Ach, wie süüüüüß: In Kaiserslautern gibt es jetzt ein Fitnessstudio für Hunde. Hund Gobi zum Beispiel hat da ein eigenes Fitnessprogramm. Haben Tiere etwa auch Vorsätze für das neue Jahr?

8:49 Uhr Mittelrheintal soll besser geschützt werden Die Unesco-Welterbe-Kommission steht bei der Landesregierung auf der Matte! Sie will, dass das Obere Mittelrheintal als Welterbe besser geschützt wird. Hört, was die Unesco-Leute alles zu kritisieren haben: Mehr dazu heute Abend im SWR Fernsehen ab 20.15 Uhr in "Zur Sache Rheinland-Pfalz".

8:20 Uhr Haus bauen, Kind zeugen, und... ...Baum pflanzen! Soll man ja gemeinhin so hingekriegt haben im Leben. Germersheimer, die bei letzterem noch schwächeln, kriegen heute ihre Chance! Die Stadt lädt um 15 Uhr zu einer Baumpflanzaktion ein. Anlass ist, dass vor 50 Jahren der heutige Stadtteil Sondernheim eingemeindet wurde. Der sogenannte Jubiläumswald soll deswegen aus genau 50 Bäumen bestehen und auf Höhe der ehemaligen Stadtgrenze wachsen. Über das Thema berichtete das SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen um 7:30 Uhr.

7:57 Uhr Der Blick über die RLP-Grenzen Er war zweifellos einer der Größten auf der Gitarre: Jeff Beck ist tot. Gestorben im Alter von 78 Jahren nach einer plötzlichen Erkrankung an bakterieller Meningitis. So heißt es auf seiner offiziellen Website. Achtfacher Grammy-Gewinner. Einstiges Mitglied der berühmten britischen Band The Yardbirds. Mick Jagger rühmte Beck als "einen der größten Gitarrenspieler der Welt". Led Zeppelins Jimmy Page - selbst eine Legende - pries Becks "einzigartige Technik" sowie "offenbar grenzenlose Imagination". In dem Braunkohleort Lützerath ist es in der ersten Nacht nach Beginn der Räumung weitgehend ruhig geblieben. Es habe keine besonderen Vorkommnisse gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. "Im Laufe des Tages geht es mit den Räumungsarbeiten weiter", sagte er. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete ebenfalls von einer weitgehend ruhigen Nacht. Die Fast-Food-Kette Subway lässt einem Insider zufolge einen Verkauf prüfen. Der Anbieter von Sandwiches könnte dabei mit bis zu zehn Milliarden Dollar bewertet werden, hatte das "Wall Street Journal" am Mittwoch berichtet.

6:55 Uhr Geldautomat, der ungefähr 467. Könnten Geldautomaten gähnen, dann müsste es einer machen, wenn schon wieder wer versucht, einen auszurauben. Jetzt haben Unbekannte am frühen Morgen in Weyerbusch im Kreis Altenkirchen einen Geldautomaten der Westerwaldbank gesprengt. Die Polizei hat um kurz nach 3.00 Uhr eine Fahndung eingeleitet. Und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Koblenz um 6:30 Uhr.

6:34 Uhr Neues aus der Rubrik "Dumm gelaufen" Wollen zwei junge Typen einen Kiosk in Bad Kreuznach überfallen. Also halten sie den beiden Mitarbeitern im Laden eine Luftpistole vor die Nase und verlangen die Kohle. Da sagt halt einer der Kiosk-Leute vielleicht ungefähr so: "Ey, pass auf, ich hab' selbst was zum Schießen." Stimmt zwar nicht, aber die Möchtegern-Räuber nehmen trotzdem lieber die Beine in die Hand. Ende vom Lied: Das Duo wird geschnappt und steht ab heute vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach - wegen versuchter räuberischer Erpressung. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 12. Januar um 6:30 Uhr.

6:10 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz "Wieder-mal-keine-Sonne"-Wetter! Rheinland-Pfalz liegt mitten auf einer "Wolkenautobahn", sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Heißt konkret: Viele Wolken sorgen demnächst für nasses Wetter. Und fies windig wird es auch noch. Video herunterladen (5,6 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in RLP So richtig viele Termine gibt es bisher nicht für heute. Im Landtag tagen ein paar Ausschüsse. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber dafür bewegen die Geschehnisse in Lützerath auch die Menschen in Rheinland-Pfalz: So soll es in Trier am Nachmittag eine Menschenkette für den Erhalt des Dorfes Lützerath geben. Das Dorf in Nordrhein-Westfalen steht kurz vor dem Abriss durch den Konzern RWE. Die Organisatoren der Menschenkette fordern, die Kohle unter Lützerath im Boden zu lassen. Und bundesweit aus der Kohleförderung auszusteigen. Corona hat in Altenheimen und Krankenhäusern die sowieso angespannte Lage in der Pflege noch verschlimmert. Wie kann das denn endlich besser werden? Dazu will die Pflegekammer in Rheinland-Pfalz was sagen.